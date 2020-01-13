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ne zaman başlar, neden olur? Hamilelikte karın ağrısı nasıl geçer?

Hamileliğin belli dönemlerinde karın ve kasık ağrısı yaşanır. İlk haftalardan itibaren hem fiziksel hem de hormonal değişiklere bağlı olarak anne adayları karın ve kasık ağrısı yaşarlar. Bu ağrılar çeşitli sebeplerden olabilir. Genişlemeye başlayan rahim bağırsak ve iç organlara baskı yapmaya başlar. Bu baskı kadınlarda karın, bel ve kasık ağrısına neden olmaktadır. Hamile olduğunu henüz öğrenmemiş olanlar için bilinmelidir ki her karın ağrısı hamilelik belirtisi değildir. Hamilelik belirtileri arasında yer alan karın ve kasık ağrısı özellikle rahim genişlemeye başladıkça ortaya çıkmaktadır. Normal ağrılar dışında karında batmalar da meydana gelmesi bu dönemde normal karşılanmaktadır. Gebelikte karın ağrısının nedenleri nelerdir? Adet sancısı gibi ağrı normal midir? İşte hamilelik ağrılarıyla ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.1.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 11:32
Hamilelikte karın ağrısı ne zaman başlar, neden olur? Hamilelikte karın ağrısı nasıl geçer?

Hamilelik anne adayları için zorlu bir süreçtir. İlk günlerden itibaren değişen vücut dengesi kimi zaman günlük yaşamı etkilemektedir. Fiziksel değişikliklerin neredeyse ilk haftalardan itibaren başlaması bel ve karın bölgesinde zaman zaman yaşanan ağrılar anne adaylarının sıkça karşılaştıkları sorunlar arasındadır. Hamileliğin ilk dönemlerinde anne adayı önce kilo vermeye başlar. İlerleyen süreçte ise kilo alır ve vücudu ağırlaşır. Ayaklarda, dizlerde de ağrılar yaşanabilir.

KARIN AĞRISI HAMİLELİK BELİRTİSİ Mİ?

Gebelikte zaman zaman karın ve kasıklarda ağrılar yaşanmaktadır. Karın ağrısı hamilelik belirtisi olabilir. Fakat her karın ağrısı gebelik belirtisi olarak algılanmamalıdır. Hamilelik belirtisi olan karın ağrısı karnın üst kısmından başlayıp kasıklarda daha yoğunlukla ağrı hissedilmesiyle anlaşılabilir.

HAMİLELİKTE KARIN AĞRISI NE ZAMAN BAŞLAR?

Embriyo oluşurken rahimde kendine bir yer edinmeye başlar. Bu yer edince süresince anne adayında karın ağrıları yaşanması normal karşılanır. Hafif ve aralıklarla sızlama gibi ağrılar embriyonunun rahme tutunma süresinde yaşanmaktadır.

BAĞIRSAK SORUNLARI KARIN AĞRISINA NEDEN OLABİLİR

Sindirim sistemi sorunları da hamilelik döneminde karın ağrısına neden olabilir. Anne karnında bebeğin hareketlenmeye başlaması anne adayında aralıklı karın ağrısına neden olabildiği gibi, bu durum bağırsak hareketlerini de etkileyebilir. Bu durumda doğru beslenme devreye girmektedir. Bağırsakları rahatlatıcı ve sağlıklı besinler tüketmek anne adayını rahatlattığı bilinmektedir.

5-7 AYDAN SONRA KARIN AĞRILARI ARTABİLİR

Hamileliğin ilerleyen dönemlerinde özellikle 5. aydan itibaren karın ağrılarında artış olur. Karın çevresi büyüdükçe karın ağrıları da artar. Bu ağrılar genellikle hamileliğin 5. ayından sonra daha hissedilir hale gelir.

STRES DE KARIN AĞRISINA SEBEP OLUR

Bazı hamilelerde stres kaynaklı karın ağrıları da olabilmektedir. Ani duygu değişimleri, sinirlenmek karın ağrısına neden olmaktadır. Bunun nedeni ise stres veya ani duygu değişimleri sindirim sistemini doğrudan etkiler bu yüzden birçok hamile strese bağlı karın ağrısı yaşar.

NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

Hamilelik döneminde yaşanan karın ağrılarının birçoğu normal kabul edilir. Fakat ağrıların yanı sıra başka şikayetler de ortaya çıkıyorsa göz ardı edilmemeli ve bir an önce doktora gidilmelidir.

KARIN AĞRISIYLA BERABER BU ŞİKAYETLERE DİKKAT

Karın ağrısıyla beraber;

- Kanama

- Şiddetli ve uzun süren baş ağrısı

- Ateş, titreme

- Kusma

- Ellerde ve ayaklarda ani şişlik gibi şikayetler varsa en kısa sürede doktora başvurulmalıdır.

KASIK AĞRISINI AZALTMA YOLLARI NELERDİR?

- Düzenli yürüyüş ve egzersiz yapmak hamilelik dönemindeki kasık ağrılarını hafifletir ve hamilelik sürecinin daha ağrısız geçmesini sağlar.

- Ani hareket etmemek gerekir. Ani hareket edildiğinde kasık bölgesinde ani kasılmalar meydana gelebilir.

- Özellikle bel kısmı bol kıyafetler tercih edilmeli. Bel ve karın bölgesine baskı yapmayacak kıyafetler karın ve kasık ağrılarının engellenmesini sağlayacaktır.

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Hamilelikte karın ağrısı ne zaman başlar, neden olur? Hamilelikte karın ağrısı nasıl geçer?
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