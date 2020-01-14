Adet geciktirici bitkisel ve doğal çözümler

Adet geciktirici ilaç adetten 2-3 gün önce kullanılmaktadır. İlaçların değişik modellerde olmasından dolayı bazıları günde 2 kere alınırken bazıları 3 kere alınabiliyor. 10 günden fazla alımlar için muhakkak doktor kontrolünde yapılmalıdır. Unutmayın ki adet geciktirmek adet düzensizliği gibi probleme yol açabilmektedir. Bu nedende zorunlu olmadıkça kullanılması tavsiye edilmiyor. Ayrıca adet geciktirici ilaçlar yerine doğal bitkiler, yiyecekler önerimize göz atabilirsiniz. Bu öneriler sayesinde regl dönemini erteleyerek planlarınızda değişiklik yapmak zorunda kalmazsınız.
Adet geciktirici kullananlar adet gününü 10 günden fazla geçirirse yan etkileri olabilir. Bu yan etkiler kişiye göre farklılık göstereceği için bazılarında daha erken sürede yan etki görülmeye başlar. Adet geciktirici şu gibi yan etkilerle yol açabilir:
Adet geciktirici yiyecekler adetinizin gecikmesi için kesin çözüm değildir. Sadece âdetinizin gecikmesinde rol oynayan etkenlerdir. Adet gününüzün gecikmesini istiyorsanız bunları deneyebilirsiniz. Ya da âdetinizin gecikmesinden şikâyetçi iseniz bu adet geciktirici bitkiler türlerinden uzak durun.
Adet geciktirici ilaç kullandıktan sonra vücutta çok fazla değişim olmaz. Göğüslerde hafif dolgunluk, vücutta gerginlik hissi bu ilaçlar ile beraber bir miktar artabilmektedir. İlacı kullandıktan sonra belirli bir ay ya da gün içerisinde adet olma süresi yoktur. Kanamaya bağlı olarak ilaç etkisinde olduğunuzu anlayabilirsiniz. Kanama varsa ilaç etkisi bitmiştir, kanama yoksa ilaç etkisini göstermeye devam ediyor anlamına gelir.
Adet geciktirici haplar adetten 2-3 gün önce kullanılması gerekir. Adet başlamadan önce kullanılırsa etkisini daha iyi görebilirsiniz. Eğer adetiniz başladıysa adetin ilk günü de ilacı kullanabilirsiniz. Adet geciktiriciler 1 sene içerisinde 2 kere ya da en fazla 3 kere kullanılması tavsiye edilir (ay olarak). Daha fazla kullanımda adet döngüsü düzeni bozulacağı için daha çok sancı ve ağrı çekmeniz anlamına gelir.