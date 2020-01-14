Adet geciktirici bitkisel ve doğal çözümler

Adet geciktirici ilaç adetten 2-3 gün önce kullanılmaktadır. İlaçların değişik modellerde olmasından dolayı bazıları günde 2 kere alınırken bazıları 3 kere alınabiliyor. 10 günden fazla alımlar için muhakkak doktor kontrolünde yapılmalıdır. Unutmayın ki adet geciktirmek adet düzensizliği gibi probleme yol açabilmektedir. Bu nedende zorunlu olmadıkça kullanılması tavsiye edilmiyor. Ayrıca adet geciktirici ilaçlar yerine doğal bitkiler, yiyecekler önerimize göz atabilirsiniz. Bu öneriler sayesinde regl dönemini erteleyerek planlarınızda değişiklik yapmak zorunda kalmazsınız.

ADET GECİKTİRİCİ YAN ETKİLERİ

Adet geciktirici kullananlar adet gününü 10 günden fazla geçirirse yan etkileri olabilir. Bu yan etkiler kişiye göre farklılık göstereceği için bazılarında daha erken sürede yan etki görülmeye başlar. Adet geciktirici şu gibi yan etkilerle yol açabilir:

Göğüslerde şişme

Vücutta ödem toplamış hissi

Adet gününde uzama

Kanama artışı

ADET GECİKTİRİCİ BİTKİSEL ÇÖZÜMLER

Adet geciktirici yiyecekler adetinizin gecikmesi için kesin çözüm değildir. Sadece âdetinizin gecikmesinde rol oynayan etkenlerdir. Adet gününüzün gecikmesini istiyorsanız bunları deneyebilirsiniz. Ya da âdetinizin gecikmesinden şikâyetçi iseniz bu adet geciktirici bitkiler türlerinden uzak durun.

Civanperçemi

Böğürtlen Yaprağı

Elma Sirkesi

Tarçın

Zencefil

Maydanoz Çayı

Salatalık

Karpuz

Biberiye

Dülger otu

Şeker

ADET GECİKTİRİCİ KULLANDIKTAN SONRAKİ AY NE ZAMAN ADET OLUNUR?

Adet geciktirici ilaç kullandıktan sonra vücutta çok fazla değişim olmaz. Göğüslerde hafif dolgunluk, vücutta gerginlik hissi bu ilaçlar ile beraber bir miktar artabilmektedir. İlacı kullandıktan sonra belirli bir ay ya da gün içerisinde adet olma süresi yoktur. Kanamaya bağlı olarak ilaç etkisinde olduğunuzu anlayabilirsiniz. Kanama varsa ilaç etkisi bitmiştir, kanama yoksa ilaç etkisini göstermeye devam ediyor anlamına gelir.

ADET GECİKTİRİCİ HAP ADETİN İLK GÜNÜ KULLANILIR MI?

Adet geciktirici haplar adetten 2-3 gün önce kullanılması gerekir. Adet başlamadan önce kullanılırsa etkisini daha iyi görebilirsiniz. Eğer adetiniz başladıysa adetin ilk günü de ilacı kullanabilirsiniz. Adet geciktiriciler 1 sene içerisinde 2 kere ya da en fazla 3 kere kullanılması tavsiye edilir (ay olarak). Daha fazla kullanımda adet döngüsü düzeni bozulacağı için daha çok sancı ve ağrı çekmeniz anlamına gelir.