Adet söktürücü ilaç gebeliği sonlandırır mı?

Adet söktürücü ilaçlar, kadınların hayatına bir şekilde yer edinmiş durumda. Ayrıca doktorlar tarafından da reçeteye yazılarak bazı durumlarda kullanılmasına olumlu bakılabiliyor. Fakat bu ilaçların aşırı kullanımı ya da yanlış tespitlerde kullanımı kişiye zarar verebiliyor. Ülkemizde adet söktürücü ilaçlar ise gebeliği sonlandırmak, tatilden önce adet olmak gibi nedenlerde kullanılıyor. Adet söktürücü ilaçlar gebeliğe engel olduğu için hamile olmak isteyen kadınlar için tehlike oluşturmakta. O zaman adet söktürücü ilaçlar hakkında detaylı bilgilere bakalım…

ADET SÖKTÜRÜCÜ NE İŞE YARAR?

Adet söktürücü ilaçlar, adet kanamasının az olduğu ya da hiç olmadığı dönemde devreye girerek adet kanamasının artmasını ve düzene girmesini sağlar. Örneğin; adet düzensizliği hormonal dengesizlikten dolayı olduğu tespit edilen bir hastaya hormon düzenleyici ilaçlar verilerek tedavi sürecine girilir. Diğer bir durum ise rahim içinde yer alan urlardır. Rahim içi baskı yaparak kanamalara neden olur. Bu gibi durumlarda ilaç yerine rahim içi temizleme yapılır.

Adet düzensizliğinizin olup olmadığını şu belirtiler ile anlayabilirsiniz:

Baş dönmesi

Kansızlık

Çok sık adet görme ya da uzun süre adet görmeme

Aşırı yorgunluk hissi

Şiddetli kanamalar

Adet kanamasının 2 günden az ya da 7 günden fazla sürmesi

ADET SÖKTÜRÜCÜ İLAÇLAR DÜŞÜĞE NEDEN OLUR MU?

Adet söktürücü ilaç kullananların en çok merak ettikleri konulardan biri hamilelik. Hamilelik belirtisi olarak bilinen adet gecikmesi, adet düzensizliği ile karıştırılarak adet söktürücü ilaçlar kullanılması durumunda düşüşlere neden olabilmektedir. Düşük olma ihtimalinin yanında doğan bebeğin sakat olabilme ihtimali de vardır. Özellikle bazı adet söktürücü ilaçlar düşük tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir.

Böyle bir durumun önüne geçmek için hamilelik bekleyen anne adayları adet gecikmesi durumunda, önce hamilelik testi yaptırarak hamile olup olmadığından kesin emin olmalıdır. Adet söktürücü ilaçların içindeki hormonların bebeğe zarar verdiği düşünülürse anne adayı olmak isteyenler bu dönemlerde adet söktürücü kullanmaması tavsiye edilmektedir.