Sezaryen doğum kaçıncı haftada olur? Ne kadar sürer?

Normal doğum ve sezaryen arasındaki farklar oldukça fazladır. Şöyle ki, bebeğin anne karnından cerrahi bir müdahale ile alınması Sezaryen doğum olarak tanımlanmaktadır. Çoğu kişi bu iki işlem ile ilgili ikilemde kalsa da uzman tavsiyeleri göz önünde bulundurulduğunda normal doğum her zaman bebek ve anne için en doğru olandır. Peki, sezaryen sonrası normal doğum yapılabilir mi? İşte konuyla ilgili anne adaylarının bilmesi gereken tüm detaylar…

SEZARYEN DOĞUM KAÇINCI HAFTADA OLUR?

Bazı istisnai durumlar dışında yani bebeğin ve anne adayının herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı normal durumlarda Sezaryen doğum hamileliğin 39. Haftasında gerçekleştirilir.

39 haftadan önce planlanan C-kesitlerinde komplikasyon riski artar. Bazı durumlarda, C-bölümünüzü erken planlamanın faydaları olası risklerden ağır basar. Bir örnek, üçüz veya daha yüksek dereceli katlar, plasenta previa veya fetal sıkıntı olabilir. Bu durumlarda, erken doğum yapmanın faydaları, açıkça "geç preterm" doğumunun risklerinden daha ağır basmaktadır.

Aksi takdirde, bir bebek 37 hafta sonra tam dönem olarak kabul edilmesine rağmen, çoğu uzman doktor 39 haftalık gebeliğe ulaşana kadar bir C-bölümü planlamayacaktır.

Araştırmalar, erken doğmuş bebeklerin, özellikle de dil gelişimi alanında, iki yaşına kadar devam eden gelişimsel gecikmeler yaşayabileceğini göstermiştir.

Sezaryen neden yapılır?

Bazı Sezaryenler, hamilelik sırasında planlanan ve bazıları acil durumlarda yapılır. Bir Sezaryen planlanıyorsa, doktorunuz kararınızı vermenize yardımcı olacak tüm bilgileri vermelidir. Sağlığınız veya bebeğinizin sağlığı hakkında endişeler yoksa, planlanmış bir Sezaryen hamileliğin 38. haftasından önce yapılmayacaktır. Plasenta (doğum sonrası) serviksin (plasenta praevia adı verilen bir durum) üzerindedir, bu nedenle bebeğiniz vajinal olarak doğamayabilir. Bebeğiniz, kama pozisyonunda olduğu gibi baş aşağı uzanmıyor, bu nedenle bir doktor bebeğinizi vajinal yoldan vermeyi denememenizi önerebilir. Son bebeğinizle sezaryen gerekiyordu, örneğin rahim ağzınız düzgün açılmadığı veya bebeğiniz pelvisinize sığamayacak kadar büyük veya yanlış pozisyonda olduğu için. Daha önceki bir bebek Sezaryen tarafından doğmuşsa, tüm bebeklerin Sezaryen tarafından verilmesi gerekmez, ancak bunu doktorunuzla tartışmanız gerekir.

Ayrıca anne adayların merak ettiği konular arasında "Sezaryen doğum ne kadar sürer?" sorusu da yer almaktadır. Sezaryen doğum 30 dakika ile 60 dakika arasında değişebilir. Tabi bu süre kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir.

Acil Sezaryen durumu

Bebeğinizin hızlı bir şekilde doğması gerektiğinde bir Sezaryen acil olarak yapılabilir ve doğum yapana kadar beklemek güvenli değildir veya doğum eylemi indüksiyonu tavsiye edilmez veya doğumda olabilirsiniz ve bazı endişeler vardır. sağlığınız veya bebeğinizin sağlığı için zaman.

Sadece uzman eğitimi olan tıp uzmanları (veya bir uzman tarafından yakından denetlenen biri) sezaryen yapabilir. Bu kendi doktorun olmayabilir.

Sezaryen sonrası normal doğum mümkün bir durumdur. Önceden bazı riskler içerdiği düşünüldüğünden desteklenmese de günümüzde artık sezaryen sonrası da normal doğum seçeneği de gündeme gelebilmektedir. Ancak anne ve babanın bu risklere karşı doktor tarafından detaylı olarak bilgilendirilmesi gereklidir.

Sezaryen sonrası ne olur?

Ameliyat için uyanıksanız, doğar doğmaz bebeğinizi göreceksiniz. Bebeğinizi genellikle kısa bir süre tutabilirsiniz. Seçmediğiniz destek personeli, eğer hissetmiyorsanız bebeği sizin için tutabilir. Genel bir anesteziniz varsa, kendinizi iyi hissettiğinizde bebeğiniz sizinle birlikte "odaya konur" (yani bebeğiniz sizinle kalır) ya da eğer doğum için gerekliyse bebeğinizi doğum sonrası bölgeye giderken ziyaret edebilirsiniz. Genellikle bebeğiniz tartılır. Doğuma katılan ebe, ilk emzirmenizde size yardımcı olur veya beslenme seçeneklerini sizinle tartışır. Ameliyattan sonra bir süre bir yoğun bakım odasına götürüleceksiniz, burada hemşire odaya geri alınmadan önce iyi olduğunuzdan emin olacaktır. Hassas ve ağrılı hissediyor olabilirsiniz ve ağrının giderilmesine ihtiyaç duyabilirsiniz. Ameliyat zamanınıza bağlı olarak, ebelerin yardımıyla yataktan kalkma fırsatı sunulabilir. Yardım ile duş alabilirsiniz. Bacaklarınızı hareket ettirmek ve derin nefes alma ve öksürük yapmak ve tolere edebildiğiniz anda kalkmak önemlidir. Bir fizyoterapist size bu konuda yardım etmenizi sağlayacaktır. Karnınızdaki kesimi örten bir pansuman olacak. Kesimde dikişler veya zımbalar olacaktır. Bunlar genellikle bir hafta içinde çıkarılır. Bazen çıkarılması gerekmeyen eriyen dikişler kullanılır.

Sezaryen sonrası beslenme programı

Odaya geldikten kısa bir süre sonra sıvı içmeye başlayabileceksiniz. Buna tahammül edebiliyorsanız damlamanız kaldırılabilir. Doktorunuzun izin vermesinin ardından yemek yemeye başlarsınız, çünkü bu bağırsaklarınızın tekrar çalışmaya başladığı anlamına gelir. Çok erken yemek yemeye başlarsanız daha fazla gaz sancısı yaşayabilirsiniz.