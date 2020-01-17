Bebekler ne zaman oturur? Bebeklerde desteksiz oturma ne zaman başlar?

Bebeklerin gelişim sürecindeki en önemli etkenlerden bir tanesi de ne zaman oturdukları oluyor. Genel olarak kasları gelişmeye başladığında hareket yeteneği de o ölçüde büyüyecektir. Normal şartlarda 4 ile 7 ay içerisinde oturmayı öğrenen bebekler 8.aya doğru da desteksiz oturma çalışmalarına başlarlar. Peki; bebekler mama sandalyesine ne zaman oturur? Bebekler kaç aylıkken oturur?

BEBEKLER NE ZAMAN OTURUR?

Bebekler 4 ile 7 ay içerisinde oturmayı öğrenebilirler. 8.aya doğru ise desteksiz oturma çalışmalarına başlarlar. Vücudunu ve kafasını dik tutabilmek için yavaş yavaş annelerin onlara destek olması gerekir. Genel anlamda 8.ayın sonuna doğru desteksiz ve kendi başlarına rahatça oturabilirler.

BEBEKLER NE ZAMAN DESTEKSİZ OTURUR?

Bebekler genel olarak 8.aya girdiklerinde desteksiz oturma çalışmalarına başlarlar. 8.ayın sonuna doğru ise kendi başlarına rahatça oturabilir, destek kullanmazlar.

BEBEKLER MAMA SANDALYESİNE NE ZAMAN OTURUR?

Bebekler ilk altı ay anne sütü ile beslendiğinden mama sandalyesine ihtiyaçları yoktur. Ancak 6.aydan sonra ek gıdaya geçildiği için bebekler mama sandalyesine bu zamanlarda oturabilir.

BEBEKLER NE ZAMAN OTURUR POZİSYONDA TUTULUR?

Bebeklerin özellikle ilk altı ayı oldukça önemlidir. Her türlü gelişimi bu evrede ilk başlangıcını gösterdiğinden fiziksel ve psikolojik olarak bu döneme ekstra dikkat edilmelidir. İlk altı ay anne sütü içtikleri için yatar pozisyonda duran bebekler altıncı ayın sonunda ek gıdaya geçildiği zaman oturur pozisyonda tutulur.

BEBEKLER KAÇ AYLIKKEN OTURMAYA BAŞLAR?

Bebekler 4 ile 7 aylıkken oturma çalışmaları yapar. 8.aya girildiğinde ise desteksiz oturmaya başlarlar.