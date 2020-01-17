HGB (hemoglobin) değeri nedir? HGB düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir? Normal HGB değerleri kaç olmalı?

İnsan ve hayvanlarda farklı hemoglobinler bulunmaktadır. İnsanda ise iki tip HGB vardır. Birisi yetişkinlerde bulunan HbA, diğeri ise HbF'dir. İnsandaki HGB değerleri yaşa ve cinsiyete göre değişebilmektedir. O yüzden HGB değerlerine bakılırken cinsiyet ve yaşa göre ayrı değerler olarak yorumlanır. İnsanda ortalama HGB normal değeri şu şekildedir:

NORMAL HGB DEĞERLERİ

Bebek (yeni doğmuş): 13,6 - 19,6 gr/100 ml

Bebek (31-60 gün): 10,7 -17,1 gr/100 ml

Bebek (2-3 ay) : 9,0 – 14,1 gr/100 ml

Bebek (1 yaşında): 11,0 – 13,00 gr/100 ml

Çocuk (10 yaşında): 11,5 -14,8 gr/100 ml

Yetişkin erkek: 13,5 – 18,0 gr/100 ml

Yetişkin kadın: 11,5 -16,4 gr/100 ml

HGB TESTİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Hemoglobin testi HGB değerlerini belirlemek için kandan bir numune alınarak yapılmaktadır. HGB testi ayrıca tam kan sayımı yani CBC testinin bir parçası. Beyaz kan hücreleri ve trombosit gibi diğer önemli bileşenlerini de ölçen test CBC'dir. Bu hücrelerin herhangi birinin anormal seviyeleri, altta yatan koşulları veya kan bozukluklarını gibi nedenleri göstermektedir.

Hemoglobin değerinin düşük ya da yüksek çıkması ciddi hastalıkların habercisidir.

HGB DEĞERİ DÜŞÜKLÜĞÜ NEDİR?

HGB değeri düşüklüğü, kan hemoglobin ve hematokrit konsantrasyonun azalması olarak adlandırılan kansızlık (anemi), HGB değerinin düşük çıkması ile tespit edilir. HGB değeri yaşa ve cinsiyete göre değiştiği için normal değerlerinin altında çıkması kansızlığın göstergesidir. Eğer HGB değeriniz düşükse demir eksikliği anemisi vardır.

Yenidoğan bebeklerde 5-8 haftalık olduklarında geçici bir kansızlık görülmesi doğaldır. Eğer bebekte başka bir hastalık yoksa korkulacak bir durum yoktur. Kan değeri kaça kadar düşerse tehlikeli olur? Sorusunun yanıtı ise yukarıda vermiş olduğumuz normal HGB değerlerinin altına düşmesi durumunda önlemler alınabilir.

HGB DEĞERİ NEDEN DÜŞÜK ÇIKAR?

HGB değerinin düşük çıkmasında rol oynayan hastalıklar ve rahatsızlıklar şu şekildedir:

Lösemi,

Kanser,

Siroz

Aşırı kansızlık,

Kronik böbrek hastalığı,

Kurşun zehirlenmesi

Bir yaranın kanaması,

Hipotiroidi,

Hodgkin lenfoma

Multipl miyelom,

Miyelodisplastik sendromlar,

Non-Hodgkin lenfoma

Vitamin eksikliği anemisi,

İdrar yollarında kanama,

Sık kan bağışı

Ülser, hemoroid,

Regl

Hemoglobin düşüklüğü nasıl giderilir; demir oranı yüksek yiyecekler yemelisiniz. Örneğin brokoli, süs lahanası, fasulye, soya peyniri, kızarmış patates, lahana, mercimek gibi besinlerden faydalanabilirsiniz.

KAN DEĞERİ DÜŞÜKLÜĞÜ NELERE YOL AÇAR?

Kan değerinin düşük olması oksijen yetersizliğine diğer adıyla hipoksi denilen hastalığa yol açmaktadır. Oksijen yetersizliği direk dokulara zarar vereceği için bütün organlarımız bu durumdan etkilenecektir. Oksijen yetersizliğinin diğer sıkıntısı akciğerlerimizin yeterli çalışmadığı için nefes darlığı da kendini gösterecektir. Kalpte büyüme ve kalp yetmezliği gibi durumlarda da demir eksikliğine bağlı kansızlık durumlarında ortaya çıkabiliyor.

HGB DEĞERİ YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

Vücudun oksijen ihtiyacı arttıkça ortaya çıkan sonuç HGB değerinin yüksek olmasıdır. Kalp ya da akciğerin işleyişini etkileyen bir hastalık bunu tetikleyebilir. Bir başka durum ise yaşam tarzımız ve bulunduğumuz ortam olabilir.

HGB DEĞERİ NEDEN YÜKSEK ÇIKAR?

Kan değerlerinin yüksek çıkması yani hemoglobin değerinin yüksek çıkması etkileyen hastalıklar ve rahatsızlıklar şunlardır:

Kalp yetmezliği,

KOAH hastalığı,

Böbrek kanseri

Çok susuz kalmak,

Sigara tüketmek,

Oksijen oranı düşük olan yerlerde yaşamak

Karaciğer kanseri,

Polisitemi vera,

Amfizem

Yüksek oranda eritropoietin kullanmak

Yüksek kan değeri nasıl düşürülür; ilk önce sağlık uzmanına başvurmalısınız. Flebotomi yöntemi ile HGB değeriniz düşürülebilir.

Susuz kalmak çok ciddi sıkıntılara yol açacağı gibi HGB değerini de yükseltecektir. Bu yüzden HGB değerini düşürmek için bol bol su içmelisiniz.

Sigara ya da alkol içiyorsanız bırakmalısınız. HGB değerini tetikleyen nedenlerden biridir. Değeriniz yüksek çıktığı anda tüketimi bırakmalısınız.