Sivilce izleri nasıl geçer? Ciltteki sivilce izleri ve lekelerinden kurtulmak için doğal maske tarifleri

Bir yandan sivilce izleri nasıl yok edilir diye araştırırken diğer yandan elimiz yüzümüzde ki başka sivilceyi sıkmaya gider. Fakat bu yöntem sivilcenin daha çok yayılmasına yol açacaktır. Sadece daha çok sivilce değil iz ve leke bırakacağı için daha çok uğraşmak zorunda kalacaksınız. Günümüzde yapılan bazı tetkiklerle de sivilcelerden kurtulmak mümkün hale gelmiş durumda.

SİVİLCE İZLERİ NASIL GEÇER?

Uzman bir cilt doktoruna gittiğinizde size şu yöntemleri tavsiye edebilir:

İğneli Lazer

Kimyasal Peeling

Radyofrekans

IPL lazer

Bu yöntemler kısa sürede yanıt alabileceğiniz yöntemlerdir. Ancak yapılan testler sonucunda en sağlıklı yolun her zamanki gibi doğal yöntemler olduğu ortaya çıkmaktadır. Evde uygulayabileceğiniz kimyasal yerine daha sağlıklı yöntemler cildiniz için iyi olacaktır. Sivilce izleri için krem kullanmaya bütçeniz yetmiyorsa sivilce izlerinden kurtulmak için şu yöntemleri evde uygulayabilirsiniz. Bu yöntemler sivilce izi kremi ile aynı etkiyi verebilir.

Gül suyu maskesi

Limon ve bal maskesi

Bal ve elma maskesi

Aloe vera

GÜL SUYU MASKESİ

Cilt temizleme de akla gelen ilk bitkisel yöntemlerden biri gül suyudur. Cilt temizlemek için birebirdir. "Yüzdeki sivilce izi nasıl geçer?" sorusunun yanıtı arayanlar için işte gül suyu maskesi tarifi:

110 ml gül suyu, iki yemek kaşığı balı, iki yemek kaşığı şekeri ve eczaneden alabileceğiniz E vitamini (iki yemek kaşık) bir kaba koyarak karıştırın. Pamuğu bu karışıma batırarak cildinize uygulayın. Ortalama 5 dakikayı geçmeyecek şekilde bunu yapın. En son olarak ise ılık bir su ile cildinizi temizleyin.

LİMON VE BAL MASKESİ

Sivilce izlerine ne iyi gelir? Diyorsanız limon maskesini tavsiye ediyoruz. Yapımı çok basit olan bal tarifini verelim:

1 yemek kaşığı limon suyu ile 2 yemek kaşığı balı bir kaba koyarak karıştırın. Bu karışımı 3-4 dakika kaynatın. Kaynadıktan sonra ısısı 40 dereceye kadar gelene kadar bekleyin. Daha sonra sıkıntı olan bölgeye sürerek 15 dakika bekletin. Sonra ılık su ile temizleyin.

NOT: Limon yüzünüzü gerginleştirebilir. Ilık su ile yıkadıktan sonra gerginleşme gidecektir.

BAL VE ELMA MASKESİ

Sivilce izleri için maske tarifinde size bir başka yöntemi sunacağız. Elma ve bal karışımı cildinizde vitamin etkisi yaratacak. İşte tarifimiz:

Öncelikle bir adet elma ve dört yemek kaşığı bal lazım. Elmayı iyice rendeleyip krem kıvamına getireceğiz. Dört yemek kaşığı balı elmanın üzerine dökerek karıştıracağız. Cildimize hafif şekilde sürerek 10-15 dakika bekleyeceğiz. Ardından su ile yıkayıp temizleyeceğiz.

SİVİLCE İZLERİ İÇİN ALOE VERA MASKESİ

Sivilce lekelerine ne iyi gelir? sorusunun en güzel yanıtı aloe vera maskesidir. Bakteriler ile mücadele ederek sorunu kökten çözer. Ayrıca cildi nemlendirerek beslenmesine yardımcı olur. Aloe vera ile cilt temizliği nasıl yapılır? Detaylı anlatacağız…

Yöntem: Aloe vera bitkisi var ise yaprağını keserek içindeki jeli pamuğun üzerine dökün. Sivilce lekesi olan bölgeye sürün. Yaklaşık 9-10 saat bekledikten sonra soğuk su ile temizleyin. Etki görülene kadar bu yöntemi uygulamaya devam edebilirsiniz.

Yöntem: Aloe vera jeli varsa bir tatlı kaşığı bir kabın içine ekleyin, ardından iki çay kaşığı limon suyunu ekleyip karıştırın. Hafifçe cilde sürerek uygulayın. 12 dakika bekledikten sonra su ile durulayın. Azalma görülene kadar uygulayabilirsiniz.

Yöntem: Aloe vera jelini aynı şekilde bir yemek kaşığı bal ile karıştırıp uygulayabilirsiniz. 22 dakika gibi bir süre bekledikten sonra su ile durulayın.

PROF . DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU SİVİLCE KÜRÜ

Elma sirkesi maskesi tarifi:

1 Kahve fincanı maden suyu

1 Kahve fincanı elma sirkesi (Asetik asit içermeyen)

Bu ikiliyi karıştırarak sabah akşam günde iki defa sivilcelerin üstüne pamukla uygulamamız gerekir. Ardından yarım saat sonra ılık su ile yıkayın.

Lavanta kürü tarifi:

1,5 su bardağı suyun içine lavantaları ekleyin ve ocağa koyun. 15 dakika demlenmesini bekleyin. Ocağın altı kısık şekilde demlensin. 15 dakika dolduktan sonra lavantaları süzün. Suyu ılık hale getirdikten sonra içebilirsiniz. Lavanta kürü akşam yemekten 2 saat sonra 1 çay bardağı kadar içilir. 15 gün boyunca düzenli uygulayın.