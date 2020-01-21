Domuz gribi belirtileri nelerdir? Domuz gribi nasıl bulaşır ve nasıl geçer?

Daha önce meme kanseri sebebi ile uzun yıllar tedavi gören Nilüfer rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Domuz gribine yakalandığı belirtilen sanatçının bu durumunun ardından vatandaşlar arama motorlarında domuz gribi ile ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Tehlikeli ve ölümcül bir hastalık olan bu durum özellikle bulaşıcı olması ile biliniyor. Solunum yolu hastalığı olan bu durum direkt temas ve hayvanlar aracılığı ile de insana geçebiliyor. Buna göre; domuz gribi nedir, belirtileri nelerdir? Domuz gribi nasıl geçer ve nasıl bulaşır?

DOMUZ GRİBİ NEDİR?

Domuz gribi, domuzlara özgü influenza virusu tip A tarafından oluşturulan yüksek oranda bulaşıcı, bir solunum yolu hastalığıdır. Hastalıkta morbidite (hastalığın bulaşması) yüksek, mortalite (ölüm oranı) düşüktür. Virus domuzlar arasında, solunum, direkt/ indirekt kontak, ve taşıyıcı hayvanlar yoluyla bulaşmaktadır. Domuzlarda, hastalık yıl boyunca görülebilmekte, kış ve sonbahar aylarında görülme sıklığı artmaktadır. OIE ( Dünya hayvan sağlığı örgütü)'ye göre ihbarı mecburi bir hastalık değildir.

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Domuz gribi, virüs bulaştıktan 18-72 saat arasında ortaya çıkar. Genellikle öksürük, 39 dereceye kadar çıkan ateş, baş ağrısı ve halsizlik domuz gribinin ilk belirtileri arasındadır. Boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı veya tıkanıklığı, kas ağrıları ve eklem ağrıları da belirtiler arasında yer alır. Klinik bulgulara bakılarak domuz gribi, mevsimsel gripten ayırt edilemez. Hastanın ateşi 1-2 saat içinde 38–40 dereceye çıkabilir. Eğer hastanın ateşi 3-4 günde düşmezse mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Özetle domuz gribi belirtileri kısaca şöyle:

● Ateş,

● Öksürük,

● Boğaz ağrısı,

● Yaygın vücut ağrısı,

● Baş ağrısı,

● Üşüme

● Yorgunluk

● Bazı vakalarda ise kusma ve ishal de görülür.

DOMUZ GRİBİNE YAKALANANLAR NE KADAR SÜREYLE BULAŞTIRICIDIR?

Domuz gribine yakalanan hastalar, hastalığın belirtilerinin başlamasından bir gün öncesi ve 7 gün sonrasına kadar bulaştırıcıdır.

DOMUZ GRİBİ TANISI NASIL KONUR?

Domuz gribi tanısı, PCR yöntemi ile konulur. Test bu konuda özelleşmiş laboratuvarlarda yapılabilir.

DOMUZ GRİBİ EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Risk grubu, özellikle 2 yaş altı çocuklar, 5 yaş altı çocuklar, hamileler, kronik hastalığı olanlar, astım, KOAH, kalp hastalığı, diyabeti olanlar, bağışıklığı baskılanmış olanlar, REYE sendromu nedeniyle 19 yaş altı kan sulandırıcı tedavisi alanlardır.

DOMUZ GRİBİNDEN KORUNMANIN YOLLARI

Domuz gribinden korunmak için aşı yaptırılmalı ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

H1N1 virüsünden korunmak için birtakım basit tedbirler almanız gerekiyor. İlk olarak bağışıklık sisteminizi güçlendirmelisiniz. Bunun için öncelikle sağlıklı beslenmeli ve spor yapmalısınız. Stresten uzak yaşamalısınız. H1N1'den korunmak için grip aşısı da olabilirsiniz. Özellikle hamileler, küçük çocuklar, kalp hastalığı, diyabet, KOAH, ve bağışıklık sistemi yetmezliği hastalığı olanlar grip aşısını yaptırmalıdır.

DOMUZ GRİBİ İLAÇLA TEDAVİ EDİLİR Mİ?

Domuz gribinin tedavisi veya bu hastalıktan korunmak için doktor kontrolünde kullanılabilecek ilaçlar vardır. Ancak bu ilaçlar doktor tarafından önerilmediği müddetçe asla reçetesiz kullanılmamalıdır.

DOMUZ GRİBİ BULAŞICI MIDIR?

İnsanlar, hastalığı genellikle domuz gribi virusu ile enfekte domuzlardan almaktadır fakat, bazı vakalarda domuzlarla veya domuzların bulunduğu çevreyle kontak bildirilmemiştir. İnsandan insana bulaşma bazı vakalarda görülmüş ama genellikle, birbiri ile yakın ilişkide bulunan kişiler arasında veya kapalı alanlarda bulunan insan grupları arasında bildirilmiştir.