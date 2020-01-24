Ertesi gün hapı kullandıktan sonra kanama olmaması hamilelik belirtisi mi? Ertesi gün hapı kanamaya sebep olur mu?

Ertesi gün hapı sadece acil durumlarda, kullanılmayı gerektiren durumlarda kullanılmalıdır. Aksi durumlarda doğum kontrol yöntemi olarak farklı yöntemlere başvurulmalıdır. Ertesi gün haplarının içerisindeki yüksek hormon düzeyi, sürekli kullanım halinde vücudun dengesini bozabilir. Adet gecikmesi ve benzeri hormonal bozukluğa bağlı durumların ortaya çıkmasına uygun zemini hazırlayabilir. Bu sorunlar ilerlediği takdirde ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirecektir. Dolayısıyla ertesi gün hapı kullanımının yan etkilerinden bir tanesi olan adet gecikmesinin yaşanması halinde ilk olarak hamilelik şüphesi doğar. Pek çok kadının böyle bir durumda aklına gelen ilk soru Ertesi gün hapı kullandıktan sonra kanama olmaması hamilelik belirtisi mi oluyor.

ERTESİ GÜN HAPI KANAMA YAPAR MI?

Ertesi gün hapı kullanımının ardından damla ya da lekelenme tarzından kanamaya rastlanabilir. Bu kanamanın, adet kanaması ile ilgisi yoktur. Her kullanımın ardından böyle bir durum yaşanacak bir kural da söz konusu değildir. Ertesi gün hapından sonra kanama normal mi sorusu bu şekilde evet olarak cevaplansa da kanamanın şiddeti ve yoğunluğu ile birlikte süresine göre duruma müdahale gerekebilir.

ERTESİ GÜN HAPI ERKEN ADET YAPAR MI?

Ertesi gün hapı kullanımıyla birlikte adet döngüsünde değişiklik yaşanabilir. Yalnızca erken adet görme değil, adetin gecikmesi de söz konusu olabilir. Dolayısıyla öncelik "Ertesi gün hapı adet düzensizliği yapar mı?" sorusunu yanıtlamak daha doğru olacaktır.

Ertesi gün hapı kullanımıyla birlikte yumurtlama dönemi ertelenir. Dolayısıyla kullanımın hemen akabindeki adet döngüsünde düzensizlik olabilir. Erken adet görülebilir ya da adet gecikebilir. Bu sebepten ötürü ertesi gün hapı kullananlar, bunu bir alışkanlık haline getirmemeli; öncelikle farklı yöntemlere başvurmalıdır.

ADET DÖNEMİNDE ERTESİ GÜN HAPI İÇİLİR Mİ?

Adet döneminde cinsel ilişkiye girildiğinde gebelik oluşabilir. Dolayısıyla bu dönem içerisinde gerçekleşen korunmasız ilişkinin ardından ertesi gün hapı kullanımı gerekebilir.