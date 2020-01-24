Nasıl hamile kalınır? Gebe kalmak için ne yapmak gerekiyor, gebelik için en uygun gün ne zaman?

Hamile kalmak için kadınlarda doğurganlığın yüksek seviyelerde olduğu zamanları kullanmak gebe kalma olasılığını yüksek oranda arttırmaktadır. Bu dönem uzmanlara göre yumurtlama gününden beş gün önce veya yumurtlama günü olarak tanımlanmaktadır. Hamile kalmaya karar verdiğiniz dönemlerde kesinlikle tütün ve alkol gibi insan sağlığına ve bebeğinize zarar verecek olan ürünlerden kaçınmanız gerekmekle beraber bu da doğurganlığınızı arttıracaktır. Hamile kalmak için uygun günler ve diğer tüm detayları derlediğimiz bu haberimizde doğurganlık döneminiz ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabına ulaşabilirsiniz. Peki, Nasıl hamile kalınır? Gebe kalmak için ne yapmalı?

NASIL HAMİLE KALINIR?

Yumurtlama zamanınızı anlamak ve yumurtlama gününden beş gün önce ve yumurtlama günü düzenli olarak partnerinizle cinsel ilişkiye girmek gebe kalma olasılığını artırabilir.

Yumurtlama, olgun bir yumurtanın yumurtalıktan salındığı süreçtir. Bu altı gün önemlidir, çünkü yumurta bırakıldıktan sonra yaklaşık 12 ila 24 saat döllenebilir. Ek olarak, sperm, cinsel ilişkiden beş gün sonra doğru koşullar altında kadın üreme sisteminin içinde yaşayabilir. Yumurtlama sırasında fallop tüplerinde canlı sperm bulunduğunda hamile kalma şansınız en yüksektir.

GEBE KALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Ortalama 28 günlük bir adet döngüsünde, yumurtlama tipik olarak bir sonraki adet döneminin başlamasından yaklaşık 14 gün önce gerçekleşir. Ancak çoğu kadında, yumurtlama adet döngüsünün orta noktasından dört gün önce veya sonra gerçekleşir. Birçok kadın gibi, 28 günlük mükemmel bir adet döngüsüne sahip değilseniz, adet takvimini tutarak döngünüzün uzunluğunu ve orta noktasını belirleyebilirsiniz.

HAMİLE KALMAK İÇİN EN UYGUN GÜN NE ZAMAN?

Vajinal sekresyonlarda değişiklik. Yumurtlamadan hemen önce, temiz, ıslak ve esnek vajinal sekresyonlarda bir artış fark edebilirsiniz. Yumurtlamadan hemen sonra, servikal mukus azalır ve daha kalın, bulutlu ve daha az fark edilir hale gelir.

Bazal vücut ısısında değişiklik. Yumurtlama sırasında vücudunuzun dinlenme (bazal vücut sıcaklığı) sıcaklığı hafifçe artar. Bazal vücut sıcaklığını ölçmek için özel olarak tasarlanmış bir termometre kullanarak, yatmadan önce her sabah sıcaklığınızı alın. Sonuçları kaydedin ve ortaya çıkacak bir kalıp arayın. Sıcaklığınız artmadan iki ila üç gün boyunca en doğurgan olacaksınız.

Ayrıca tezgah üstü bir yumurtlama kiti denemek isteyebilirsiniz. Bu kitler, idrarınızı yumurtlamadan önce gerçekleşen hormonlardaki dalgalanma için test eder, bu da yumurtlama olasılığınızın en yüksek olduğu zamanı belirlemenize yardımcı olur.

Hamile kalma dönemi nasıl anlaşılır?

Hamile kalmak için şu basit ipuçlarını izleyin: Düzenli olarak cinsel ilişkiye girin. En yüksek gebelik oranları, her gün veya her gün beraber olan çiftlerde görülür.

Yumurtlama zamanına yakın tarihlerde her gün cinsel ilişkiye girmek mümkün değilse veya zevkli değilse, döneminizin bitiminden kısa bir süre sonra başlayarak haftada iki ila üç günde bir yapabilirsiniz. Bu, en doğurgan olduğunuz zamanı bulmaya yardımcı olabilir.

Normal kilonuzu koruyun. Aşırı kilolu ve zayıf kilolu kadınlar yumurtlama bozuklukları açısından yüksek risk altındadır.

Ayrıca, sağlık hizmeti sağlayıcınızla önyargı planlaması hakkında konuşmayı düşünün. Genel sağlığınızı değerlendirebilir ve sağlıklı hamilelik şansınızı artırabilecek değişiklikleri belirlemenize yardımcı olabilir. Sağlık uzmanınız, spina bifida ve diğer nöral tüp defekti riskini azaltmak için gebe kalmadan birkaç ay önce folik asit almanızı önerecektir.

Ne zaman hamile kalınır, yumurtlama nasıl tahmin edilir?

Gebe kalma olasılığınızı artırmak için,

Sigara içme. Tütünün, genel sağlığınızdan ve bir fetüsün sağlığından bahsetmemek için doğurganlık üzerinde çoklu olumsuz etkileri vardır. Sigara içiyorsanız, sağlık uzmanınızdan gebe kalmadan önce bırakmanıza yardımcı olmasını isteyin. Alkol içme. Ağır alkol kullanımı doğurganlığın azalmasına neden olabilir. Genellikle, gebe kalmayı umuyorsanız alkolden kaçınmak en iyisidir. Kafeini azaltın. Araştırmalar, doğurganlığın günde 200 miligramdan az kafein tüketiminden etkilenmediğini göstermektedir. Bu günde bir ila iki fincan 6 ila 8 ons kahve. Aşırı egzersiz yapmayın. Haftada beş saatten fazla yorucu, yoğun egzersiz, yumurtlamanın azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca aldığınız ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızla konuşun. Bazı ilaçlar - reçetesiz satılanlar bile - gebe kalmayı zorlaştırabilir.

Kadının hamile kalma zamanı ne zaman?

Sık korunmasız cinsel ilişki ile, sağlıklı çiftlerin çoğu bir yıl içinde gebe kalırlar.

35 yaşından küçükseniz ve siz ve eşiniz sağlıklıysanız, bir doktora danışmadan önce bir yıl boyunca kendiniz deneyin. 35 yaş ve üzerindeyseniz veya siz veya eşiniz doğurganlık sorunlarından haberdar veya şüpheleniyorsanız daha erken yardım almayı düşünün.

Kısırlık hem erkekleri hem de kadınları etkiler - ve tedavi mevcuttur. Sorunun kaynağına bağlı olarak jinekoloğunuz, eşinizin üroloğu veya aile doktorunuz size yardımcı olabilir. Bazı durumlarda, bir doğurganlık uzmanı en iyi umudu sunar.