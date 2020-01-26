Vertigo nedir, virüs müdür? Vertigo belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

Vertigo çok sık rastlanılan bir rahatsızlık olduğu için sıkça araştırılmaktadır. Vatandaşlar en çok, vertigo nedir ve vertigo tedavisi nasıl olur sorusunun yanıtını merak ediyor. Vertigo en yaygın tıbbi şikayetlerden biridir. Vertigo, hareket etmediğiniz halde hareket ettiğiniz hissidir. Ya da etrafınızdaki şeyler sabit olsa da hareket ediyormuş gibi hissedebilirsiniz. Vertigo, hareket hastalığına benzer şekilde hissedebilir. Baş dönmesi yaşayan insanlar genellikle hissi "baş dönmesi" veya oda dönüyormuş gibi hissetmektedir. Vertigo baş dönmesi ile aynı şey değildir.

Vertigo'nun en yaygın nedenleri benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV), Meniere hastalığı ve akut başlangıçlı vertigo'dur.

Tedavi nedene bağlıdır. Popüler tedaviler arasında bazı fiziksel hareketler ve gerekirse vestibüler bloke edici ajanlar adı verilen özel ilaçlar bulunur. Akut başlangıçlı vertigo atakları genellikle 24 ila 48 saatten az sürer. Meniere hastalığının tedavisi yoktur, ancak semptomları yönetmenin yolları vardır.

Vertigo bir durumdan ziyade bir semptomdur. Bu sizin veya çevrenizdeki cisimlerin ya da ortamın hareket ettiği veya döndüğü hissidir. Bu duygu zar zor fark edilebilir veya dengeyi korumayı ve günlük işleri yapmayı zorlaştıracak kadar şiddetli olabilir.

Vertigo atakları aniden gelişebilir ve birkaç saniye sürebilir veya daha uzun sürebilir. Şiddetli vertigo varsa, semptomlarınız sabit olabilir ve birkaç gün sürebilir, bu da normal yaşamı çok zorlaştırır.

VERTİGO BELİRTİLERİ

denge kaybı - ayakta durmayı veya yürümeyi zorlaştırabilir

hasta hissetmek

baş dönmesi

VERTİGO NEDENLERİ

Vertigo vakalarının yaklaşık yüzde 93'ü aşağıdakilerden birinin neden olduğu periferik vertigodur:

İyi huylu paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) başınızın pozisyonundaki spesifik değişikliklerin neden olduğu vertigodur. Kulağın yarım daire şeklindeki kanallarında yüzen kalsiyum kristallerinden kaynaklanır.

Meniere hastalığı denge ve işitmeyi etkileyen iç kulak rahatsızlığıdır.

Akut periferik vestibülopati (APV), iç kulağın iltihaplanmasıdır ve bu da ani baş dönmesine neden olur.



MERKEZİ VERTİGO NEDENLERİ

Merkezi vertigo nedenleri arasında şunlar vardır:

inme

beyincikte bir tümör

migren

çoklu skleroz

