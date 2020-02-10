Bel ağrısı neden olur? Bel ağrısının nedenleri nelerdir?

Bel ağrısının nedenleri arasında ilk olarak gribal enfeksiyon gelir. Gribal enfeksiyonda bel ağrısı oluşmasının sebebi virüsleri bütün vücudumuza yayılması, kasların içerisine girilmesi ve kas spazmlarına yol açmasıdır. Peki tam olarak bel ağrısının nedenleri nelerdir? Bel ağrısı, ağır yük kaldırma, spor yaralanması gibi sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bununla birlikte kronik bel ağrısına sebep olması muhtemel çeşitli hastalıklar da mevcuttur. Peki bel ağrısnın nedenleri tam olarak nelerdir? İşte bel ağrısına sebep olan faktörlerin başlıcaları...

BEL AĞRISI NEDENLERİ

En sık görülen bel ağrısı nedenlerinden bir tanesi de bel fıtığı ve bel kayması problemidir. Bel fıtığına bağlı bel ağrıları her zaman bel ağrısı ile devam ediyor olmayabilir. Bazen bel fıtıkları kalçadan bacağa doğru vuran ağrılarla da kendisini gösterebilir. Ancak çoğunlukla bel ağrısı da buna eşlik eder.

Ağır işlerde çalışan ve ağır aktivite yapan insanlarda ani ters bir hareket yapılmasına bağlı olarak belimizin arka tarafında bulunan eklemlerin zorlanması neticesiyle bu eklemlerin yapısının bozulmasına bağlı batma tarzında bel ağrıları meydana gelebilir. Bunlar genellikle hareket ettikçe ortaya çıkar, istirahat ile azalır. Yatağın içerisinde sağdan sola dönmeye çalışırken artan düzeyde ağrılardır.

Bir diğer mekanik bel ağrısı sebebi ise ani ters bir hareket neticesinde aşırı kas spazmı sonucunda oluşan ağrılardır. Bunlar genellikle sıcak uygulama, ilaç tedavisi ve bel bölgesine uygulanan masajlar ile tedavi edilirler.

Kendiliğinden olan bel kaymaları ileri yaşlarda ve hanımlarda daha sık görülen bir durumdur. Kilolularda daha da sık oranda gözükmektedir.

Bel ağrısının diğer sebepleri;

Sinir sisteminde oluşan tümörler

Omurga kemiklerinde oluşan tümörler

Kanserlerin bu bölgeye yayılması

Enfeksiyonlar

Tüberküloz

Halk arasında verem diye bilinen mikrop (tüberküloz) bel bölgesindeki kemikleri sarar ve bu bölgeye yerleşerek bel ağrısına sebebiyet verebilir. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi, tıbbın ilerlemesi nedeniyle bu tür hastalıklar çok daha az sayıda görülmektedir.

Bel ağrısı, bazı hastalıkların bir sonucu olabilir, örneğin:

omurilik kanseri

yırtılmış veya fıtıklaşmış bir disk

siyatik

artrit

böbrek enfeksiyonları

omurga enfeksiyonları

Akut bel ağrısı birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir, kronik bel ağrısı üç aydan uzun süren ağrıdır.

Bel ağrısının 30 ile 50 yaş arasındaki bireylerde ortaya çıkması daha olasıdır. Bu, kısmen yaşlanma ile vücutta meydana gelen değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Yaşlandıkça, omurgadaki omurlar arasındaki sıvı içeriğinde bir azalma olur.

Bu, omurgadaki disklerin tahrişi daha kolay yaşadığı anlamına gelir. Ayrıca bazı kas tonusunu da kaybedersiniz; Bu nedenle sırt kaslarınızı güçlendirmek ve iyi vücut mekaniği kullanmak bel ağrısını önlemede yardımcı olur.

YANSIYAN BEL AĞRISI

Yansıyan ağrı karın içerisinde bulunan organların bel bölgesinin yansımasıyla oluşan ağrılardır. Bunlar gerçekte bel ağrısı değildir. İç organlarından yansıyan ağrılardır. Mesela böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu, karın içerisindeki kaslarda apseler oluşması, gaz sancısı, doğum sancısı gibi, hamile kadınlarda kilo alımı ve bebeğin öne doğru yük bildirerek asılması, sezaryen gibi sebeplerde bel ağrısını tetikleyen faktörlerdir.