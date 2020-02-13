Uçakta kulak ağrısı neden olur? Uçakta kulak ağrısı nasıl geçer, önlemek için ne yapılır?

Uçakta basınç dolayısıyla kulak ağrısı yaşayanlar bu durumun sağlık açısından herhangi bir risk teşkil edip etmediğini merak ediyor. En uç noktada basınç sebebiyle uçakta kulak zarı patlaması vakası görülse de böyle bir durum nadiren rastlanması mümkün olan bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle uçağın piste inişi esnasında orta kulak basıncında azalma meydana gelir. Bu azalma bağlı olarak da kulak ağrısına rastlanabilir. Düşük bir ihtimal tam işitme kaybı gibi çeşitli hastalıklar ile karşı karşıya kalınabilir. Peki yolculuk esnasında ve yolculuğundan ardından uçak sonrası ağrı hangi durumlarda risk teşkil eder? Uçakta kulak tıkanması ve ağrı ile ilgili merak edilen detayları bir araya getirdik…

KULAK TIKANMASI NEDİR?

Basınç değişikliğine bağlı olarak meydana gelen bir tür kulak rahatsızlığı olarak karşımıza çıkan kulak tıkanması, özellikle uçak yolculuğu sonrası kulak ağrısı olarak kendini gösterebilir. Bu durum şiddetli bir problem halini alıp gerekli önlemlerin alınmaması halinde kulak kanamasına dönüşebilir. Öte yandan kulak tıkanıklığının ardından şiddetli kulak ağrısı ile karşı karşıya kalınması da mümkündür. Kulaktaki basıncın değişmesine bağlı olarak karşılaşılan bu sorun, özellikle uçak yolculuğu esnasında ve sonrasında meydana gelir. Özellikle uçağın inişi sırasında bu sorun ile karşı karşıya kalınmaktadır.

UÇAKTA KULAK AĞRISI NEDEN OLUR?

Uçak yolculuğu sırasında veya sonrasında yaşanan ağrı, kabin basıncındaki değişime bağlı olarak varlık gösterir. Özellikle uçağın inişi sırasında ortaya çıkan basınç kulak zarına baskı yapar. Bu duruma bağlı olarak şiddetli bir kulak ağrısı söz konusu olur.

UÇAKTA KULAK AĞRISI NASIL ÖNLENİR?

Uçakta kulak ağrısı ve tıkanıklığı önlemek amacıyla alınacak önlemlerin yanıtı olan uçakta kulak ağrısı nasıl geçer sorusunun cevabı şu şekilde listelenir:

Özellikle uçağın inişi sırasında karşılaşılan bir problem olan ve zaman zaman şiddetli bir boyuta ulaşarak rahatsız edici bir hal alabilen kulak ağrısı problemini önlemek amacıyla alınabilecek en etkili ve pratik yöntem sakız çiğnemek ve bol sıvı tüketmektir. Kulak tıkanıklığı problemi ile birlikte burun kanaması söz konusu ise burun açıcı sprey kullanılabilir. Yutkunma hareketi de basınç sebebiyle yaşanan kulak tıkanıklığı probleminin bir ölçüde önüne geçecektir. Kulaktaki basıncın azaltılması için valsalva manevrası yönteminden faydalanılabilir. Östaki borusuna hava göndermek için yapılan bu yöntem yalnızca uzman kişilerce uygulanmalıdır.

KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR? KULAK AĞRISI NASIL GEÇER?