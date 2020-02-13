Uçakta kulak ağrısı neden olur? Uçakta kulak ağrısı nasıl geçer, önlemek için ne yapılır?

Uçakta basınç dolayısıyla kulak ağrısı yaşayanlar bu durumun sağlık açısından herhangi bir risk teşkil edip etmediğini merak ediyor. En uç noktada basınç sebebiyle uçakta kulak zarı patlaması vakası görülse de böyle bir durum nadiren rastlanması mümkün olan bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle uçağın piste inişi esnasında orta kulak basıncında azalma meydana gelir. Bu azalma bağlı olarak da kulak ağrısına rastlanabilir. Düşük bir ihtimal tam işitme kaybı gibi çeşitli hastalıklar ile karşı karşıya kalınabilir. Peki yolculuk esnasında ve yolculuğundan ardından uçak sonrası ağrı hangi durumlarda risk teşkil eder? Uçakta kulak tıkanması ve ağrı ile ilgili merak edilen detayları bir araya getirdik…
Basınç değişikliğine bağlı olarak meydana gelen bir tür kulak rahatsızlığı olarak karşımıza çıkan kulak tıkanması, özellikle uçak yolculuğu sonrası kulak ağrısı olarak kendini gösterebilir. Bu durum şiddetli bir problem halini alıp gerekli önlemlerin alınmaması halinde kulak kanamasına dönüşebilir. Öte yandan kulak tıkanıklığının ardından şiddetli kulak ağrısı ile karşı karşıya kalınması da mümkündür. Kulaktaki basıncın değişmesine bağlı olarak karşılaşılan bu sorun, özellikle uçak yolculuğu esnasında ve sonrasında meydana gelir. Özellikle uçağın inişi sırasında bu sorun ile karşı karşıya kalınmaktadır.
Uçak yolculuğu sırasında veya sonrasında yaşanan ağrı, kabin basıncındaki değişime bağlı olarak varlık gösterir. Özellikle uçağın inişi sırasında ortaya çıkan basınç kulak zarına baskı yapar. Bu duruma bağlı olarak şiddetli bir kulak ağrısı söz konusu olur.
Uçakta kulak ağrısı ve tıkanıklığı önlemek amacıyla alınacak önlemlerin yanıtı olan uçakta kulak ağrısı nasıl geçer sorusunun cevabı şu şekilde listelenir: