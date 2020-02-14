Ağız yarasına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Ağız içi yarası için iyi gelen doğal ve bitkisel çözümler

Ağız içi yaraları genel olarak aft olarak adlandırılmaktadır. Ağız içinde genel olarak beyaz veya kırmızı olarak görülen kabarcıklar, pek çok hastalığın habercisi olabilir. Aft oluşumu genellikle beslenme alışkanlığı ve tüketilen yiyecek içeceklerle ilgilidir. Bunun dışında görülen rahatsızlıklarda belirleyici faktör, ağız içindeki yaraların süreklilik göstermesi, kendini tekrarlaması, ağrılı ve akıntılı olması gibi durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır ve bir uzman görüşü gerekmektedir.

Gastrit ve reflü gibi mide asidinin yükseldiği ve soluk borusuna kaçtığı mide rahatsızlığına bağlı olarak görülen ağız içi yaralarında ise beslenme alışkanlığını değiştirmek zaruri bir durumdur. Ayrıca sürekli ve farklı ilaç kullanımı, alkol ve sigara tüketimi de ağız içi yaralarında en sık görülen faktörlerdendir. Ağız içi yaralarının kronik ve ağrılı/akıntılı hale gelmesinde uzman görüşü gerektirmektedir, bunların dışında kalan durumlarda ise evde uygulanabilecek ağız içi yarasına iyi gelecek doğal çözümler bulunmaktadır.

AĞIZ İÇİ YARASINA İYİ GELEN BİTKİSEL ÇÖZÜMLER NELERDİR ?

Ilık suya eklenilen karbonatın günde 3 defa ağızda gargara yapılması

Maydanoz içerisinde bol miktarda demir bulundurmaktadır. Ayrıca lifli yapısı ile, sindirim kaynaklı olarak rastlanılan mide kaynaklı ağız içi yaralarına karşı etkili olmaktadır. Maydanozun ezilerek veya suda kaynatılıp tüketilmesi, maydanozun antiseptik özelliği ile ağız içi iltihaplanmalarına karşı etkilidir

Limon ve sirkenin karıştırılarak ağız içi gargara yapılması ağız içi yaralarında önemli bir temizleyici özellik göstermektedir. Ancak gargara süresinin çok uzun tutulmaması ve karışımın yutulmaması gerekmektedir

Kekik ve karanfil, sadece ağız içi yaralarında değil aynı zamanda da ağız içi bakımı için de önemlidir. Kekik ve karanfil, ağız için doğal temizleyici görevi görmekte ve özellikle besinlerden kalan atıklardan türeyen bakterilerin yok edilmesinde önemlidir

Elma, ayva ve muz, lifli yapısı ve antioksidan özelliği ile, ağız içindeki iltihaplı bölgelerin kurutulmasında ve mide asidinin yükselip ağız içi yaralarının oluşmasına sebep olmasına karşın önleyici etkiye sahiptir

Doğal bir mucize olarak nitelendirilen dut şurubunun bir etkisi de ağız içi yaralarında kendisini göstermesidir. Günlük 1-2 bardak kadar düzenli olarak tüketilen dut şurubu ağız içi yaralarını iyileştirici etkiye sahiptir.

Emzirme döneminin ardından normal besine geçme aşamasında bebeklerdeki salya üretiminin artması ve ph oranının artması 2 yaş bebeklerde ağız yarasına ne iyi gelir sorusunu ortaya çıkartmaktadır. Bahsedilen çözümlerin etkili olmasının yanı sıra, bebeklerde yetişkinlere oranla dozajlar 3te1 oranına düşürülmelidir

AĞIZ YARASI (AFT) NEDEN OLUR? REFLÜ VE ŞEKER HASTALIĞI AĞIZ YARASI YAPAR MI?