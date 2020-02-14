Diş ağrısı neden gece artar? Uykudan uyandıran diş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer?

Acile gitmeden önce yapılacak ilk müdahalede, uykudan uyandıran diş ağrısına ne iyi gelir? Ağrı oluştuktan sonra bunun çözümünü herkes internet üzerinden araştırmaktadır. En zor ağrı ve şikayetler arasında yer alan diş ağrısının çözümünü de bu ağrıyı çekenler araştıracaktır. Ağız içi rahatsızlıklar ve hassasiyetler, çürük dişler, gömülü dişler, diş eti kaynaklı ağrılar gibi sebeplerden ötürü oluşan diş ağrılarının tedavi edilmesi gerekmektedir. Ağız sağlığı herkes için önemli olmalı ve bu duruma dikkat edilmelidir. Özellikle diş ağrılarının geceleyin çıkması da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki; diş ağrısı neden gece artar? Uykudan uyandıran diş ağrısının sebepleri ve çözümleri nelerdir? İşte tüm bilgiler!

DİŞ AĞRISI NEDEN GECE OLUR?

Genel olarak insan vücudunda ağrılar geceleyin ortaya çıkmaktadır. Vücutta meydana gelen değişiklikler bu şekilde ortaya çıkarken gece olduğunda hormonal değişikliklerin de oluşması bu duruma etken bir sebeptir. Özellikle gece olduğunda gün ışığından faydalanılmadığı için vücut metabolizması düşük seviyeye iner ve daha yavaş çalışır. Bu durum da kişilerin daha fazla ya da yüksek oranda ağrı çekmesine neden olmaktadır. Özellikle kan hücreleri rahatsızlık olan bölgelere baskı yapar ve oradaki yaraları onarmaya çalışır, hücreleri yeniler. Ama metabolizma yavaş çalıştığından örneğin diş etindeki bir çürük için kan hücreleri artacak ve daha fazla çalışması ya da basınç yapması gerekecektir. O bölgede oluşan basınç ise diş ağrısına sebep olmaktadır. İşte diş ağrısının gece daha fazla olmasının sebebi budur.

DİŞ AĞRISI İÇİN ACİLE GİDİLİR Mİ?

Diş ağrısı eğer yoğun olarak görülür ve kişileri epey rahatsız ediyorsa acil bir durum oluşabilir. Özellikle o an için bile olmasa sonrası için başka organlara sıçrama riskinin de bulunmasından ötürü diş ağrısı için acile gidilebilir. Bu tamamen kişiye özel bir durumdur.

UYKUDAN UYANDIRAN DİŞ AĞRISI

Dişlerin düzenli bakımı ve fırçalama işleminin yapılmaması yemek artıklarının kalmasına ve oradaki diş minelerinin zedelenmesine neden olacaktır. Buradaki rahatsızlık ise o bölge ile kalmaz, ağız içi yaralarına, diş eti çekilmelerine, diş çürüklerine hatta daha ilerisi için ise dişsiz kalma durumuna kadar gitmektedir. İltihap oluştuğu için yüzde şişlik oluşması da bu durumlardan bir tanesidir. Aynı zamanda dişte oluşan tahrişin de giderilmesi gerektiğinden bu ağrının tedavi edilmesi şarttır. Bu tarz diş ağrıları kişileri uykudan uyandırır ve ciddi bir durumdur. Mutlaka doktora kontrol ettirilmeli, kişisel bakımlar düzenli olarak yapılmalıdır. Aynı zamanda dişteki çürüklerin artması kanal tedavisine sebep olabileceğinden bu durum ihmal edilmemelidir.

DİŞ AĞRISINDAN UYUYAMIYORUM NE YAPMALIYIM?

Diş ağrısı oldukça sıkıntılı bir durumdur. Özellikle bu ağrıyı yaşayanlar bu durumun çözülmesi için öncelikle internet üzerinden araştırma yapmaktadırlar. Doktordan önce evde kendi yöntemleri ile diş ağrısından kurtulmak isteyenler arama motorlarında "Diş ağrısından uyuyamıyorum ne yapmalıyım?" sorusunun yanıtını arıyorlar. Buna göre; aşağıda verilen listedekiler yapılırsa evde kendi yöntemleriniz ile diş ağrınızı tedavi edebilirsiniz.

Tuzlu su ile gargara

Tuzlu su doğal bir dezenfektan olmaktadır. Bu yüzden rahatsızlık duyulan bölgeye ağırlık verilerek hem ağız hem diş sağlığı için tuzlu su ile gargara yapılması ağrının şiddetini azaltacaktır.

Soğuk kompres

Herhangi bir ağrı ya da diş ağrısı için de soğuk kompres uygulaması ağrının şiddetini azalttığı gibi geçirebilir de. Ağrıyan dişin üzerine yerleştirilen soğuk basınç bu duruma yardımcı olacaktır.

Sarımsak

Doğal antibiyotik olan sarımsak her derde devadır. Ağrıyan dişin üzerinde de macun yapılarak sarımsak konulması ağrıyı azaltacaktır.

Karanfil

Ağrıyan dişe karanfil yağı dökülmesi ya da toz karanfil çiğnenmesi bu durumun hafiflediğini sizlere gösterecektir.

Soğan

Soğan doğal bir antibiyotik olup mikropları önler, enfeksiyon ve iltihapları azaltır. Bu durumda diş bölgesinde oluşan iltihap ve enfeksiyonu soğan ile tedavi edebilirsiniz.

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR? DİŞ AĞRISINA KESİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ!