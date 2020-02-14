Ses kısıklığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Ses kısıklığına evde doğal ve bitkisel çözüm önerileri nelerdir?

Ses kısıklığı için ne yapılır sorusu oldukça merak edilen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ses kısıklığının pek çok nedeni olmakla beraber, çoğunlukla ses tellerinin tahribatı ile olmaktadır. Ses tellerinin tahribatı, yüksek ses ile konuşmaktan, alerjik bir reaksiyona, gastrit ve reflü gibi mide hastalıklarında görülen mide asidinin yükselerek soluk borusuna kaçması ve ses tellerine ulaşması ile ses tellerinin tahriş olmasından soğuk hava etkenlerine dek geniş bir alanda kendisini gösterebilir. Ayrıca gazlı ve asidli içecekleri sıkça tüketmek, kafein, alkol ve sigara kullanımı da ses kısıklığına neden olmaktadır. Ses kısıklığı için öncelik olarak yapılması gereken, ses kısıklığına karşı önlem almaktır.

SES KISIKLIĞINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Asidik içecek tüketiminden uzak durmak,

Alkol ve sigara tüketimini azaltmak/bırakmak

Soğuk ve rüzgarlı günlerde boğazı terletmeyecek şekilde kapalı tutmak

Yorucu spor aktivilerinin ardından boğaza terli bir haldeyken hava temasını engellemek,

Yüksek sesli eylemler sergilemekten kaçınmak, özellikle bağırmak ses telleri için oldukça tahrip edici özellik taşımaktadır,

Duş sonrası boğaz ve çevresi ile beraber uzun saçlı kişilerin saç uçlarına değin kurulanması ses kısıklığına önlem olabilecek eylemler arasındadır.

Ses kısıklığını önlemek, uzmanlar tarafından öncelik olarak önerilen bir durumdur. Ses tellerinde sık sık tekrarlanan rahatsızlıklar, zamanla kronik bir hale gelip kalıcı bir hasara yol açabilmektedir. Kronik halde ses kısıklığı sorunu yaşayan kişilerin aciliyetli olarak bir uzmana görülmeleri gerekmektedir. Bunun dışında görülen ses kısıklıklarında ise, evde uygulanabilecek birkaç basit ve etkili çözüm vardır.

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Ses kısıklığına karşı evde uygulanabilecek yöntemlerin başında nane ve limon kaynatmak gelmektedir. Özellikle "gripte ses kısıklığına ne iyi gelir? '' sorusunun da cevabıdır

sorusunun da cevabıdır Ses kısıklığında ekinezya çayı antioksidan özelliği ve iyileştirici etkisi ile uzmanlar tarafından sıkça önerilmektedir. Ayrıca ekinezya çayına bal eklenerek tüketilmesi, iyileştirici etkisini arttıracaktır

Zencefil ve zerdeçal, doğada bin antibiyotik gücünde olarak adlandırılan bir karışım olarak nitelendirilmektedir. Gerek 10 dakikada kadar bir arada kaynatılarak çay halinde tüketilmesi, gerekse bir kaseye dökülmüş bal üzerine karıştırılması ile tüketilmesi, ses kısıklığına karşı oldukça etkili bir çözüm olacaktır

Ilık ve tuzlu suyla gargara yapmak, enfeksiyonel nedenli ses kısıklığına karşın iltihap sökücü etkisi ile etkili olabilmektedir

Klasik olarak tercih edilen ıhlamurun yanı sıra, sinameki ve beyaz çay da ses kısıklığına karşı etkili olabilmektedir, lakin günde iki seferden fazla tüketilmemelidir

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