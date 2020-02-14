Şifa dolu kırmızı taneleri narın mucizevi faydaları

Nar binlerce yıldır birçok kültürde bolluk ve bereket olarak bilinir ve kutsal kitapların tümünde adı geçer. İbn-i Sina El -Kanun Fi't Tıb kitabında narın faydalarını geniş bir şekilde anlatmıştır. Kuran-ı Kerim'de adı geçen bir meyvedir. M.Ö 3500 yıllarından itibaren yetiştirildiği bilinmektedir. Antik Mısırda ölüler ikinci yaşamın umuduyla narla birlikte gömülmüşlerdir. Ebers Papürüsü'nde (M.Ö 1551-1550) içinde nar olan reçeteler bulunmaktadır. Roma imparatorluk döneminde duvar resimleri ve mozaiklerinde sıklıkla kullanılmıştır. Son yıllarda üzerinde sıkça çalışmalar yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlarda ise insan bedeninde yer alan tüm sistemlere faydalı olduğu sonucuna varılmıştır.

Nar şifalı bitkiler litaretüründe yer alan bir meyvedir. Narın ağacı, yaprakları, çekirdekleri, kabuğu çiçeği, iç perdeleri hepsinin ayrı kullanım ve şifa alanları vardır. Anadolu'da kutsal sayılan nar taneleri yeni gelin evlerine serpilerek evliliğin devamlı, bereketli, ailenin zengin, çocuklar çok olmasına inanılırdı. Halk hekimliğinde ise insanı güzelleştirdiğine inanılmış ve güzelliğin sembolü olarak görülmüştür. Nar tanesi, nur tanesi annesinin bir tanesi veya çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane gibi tekerlemelere konu edilmiştir. 18. yüzyıllarda tüm dünyada ticareti yapılan meyvelerin başında yer almaktaydı. Osmanlı saray mutfağında etli yemeklerden, tatlıları süslemeye kadar birçok alanda kullanılmaktaydı. Kalbi güçlendirici etkisi ise asırlardır bilinmektedir. Bol miktarda demir, sodyum, kalsiyum, fosfor, potasyum, A vitamini, D vitamini, B6 vitamini, magnezyum ve protein içermektedir. En zengin antioksidan olan kuersetin içermektedir. Yapılan araştırmalarda kuersetinin çok güçlü bir antioksidan olduğu ve kansere karşı savaştığı bilinmektedir. Vücudumuzda tüm biyolojik süreçleri hızlandırmakta çok etkili bir meyvedir.

NARIN FAYDALARI

Sindirim sisteminde var olan bütün sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve hazmı düzenler.

Kanı temizler, yeniler, bedeni kuvvetlendirir ve kansızlığı ortadan kaldırır.

İbn-i Sina mesane, bağırsak ve böbrek yaralarına karşı bol bol tatlı nar yemeyi tavsiye ederdi.

Tatlı nar boğaz ağrısı ve göğüs hastalıklarına şifadır.

Ekşi nar karaciğer zafiyeti, mide kanaması, nefes darlığı, iltihaplı hastalıklar, diyabet, yüksek tansiyona faydaları vardır.

Nar çiçeği ve nar kabuğu diş eti kanamaları, diş taşları oluşumunu önler.

Hücre yenileyici ve kanı temizleyici özelliğinden dolayı cildi güzelleştirir, güneş lekeleri, sivilce, akne ve iltihaplanmayı önleyerek cildin geç yaşlanmasını sağlar.

Kabuğu yeşil olan nar vücutta idrarı arttırır ve ödemleri yok eder.

Yapılan çalışmalarda düzenliği tüketildiğinde hafızayı güçlendirdiği, alzhemier ve unutkanlığa karşı etkili olduğu kabul edilmiştir.

Yeni doğum yapmış kadınlarda lohusalık dönemimde tatlı nar vücudu yeniden toparlamada çok etkilidir.

İbn-i Sinan'ın nar ile ilgili El- Kanun Fi't Tıbb kitabında birçok tarifi vardır. İşte bazıları;

DOĞAL TARİFLER VE KÜRLER:

KANSIZLIK İÇİN

Her sabah aç olarak 1 su bardağı taze sıkılmış tatlı nar suyuna yarım su bardağı su eklenerek 21 gün içilir.

DOĞAL DİŞ MACUNU

Malzemeler:

1 Yemek Kaşığı Nar Tozu(evde nar kabukları kurutulur ve öğütülür)

1 Yemek Kaşığı Misvak Tozu

1 Çay Bardağı Hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı:

Bütün malzemeler bir kavanoza eklenir iyice karıştırılır macun haline getirilir.Diş macunu yerine bu karışım kullanılır.

İSHALİ DURDURMAK - BAĞIRSAK KURTLARINI DÖKMEK VE KOLİT İÇİN

Malzemeler:

1 çay kaşığı kurutulmuş ve öğütülmüş nar kabuğu

1.5 su bardağı su

Hazırlanışı:

1.5 su bardağı su kaynatılır. İçine 1 çay kaşığı öğütülmüş nar kabuğu eklenir. Ocak kapatılır 10 dk demlenir. Sabah -akşam günde iki kez içilir.21gün devam edilir.

SİVİLCE VE UÇUKLARA KARŞI

Malzemeler:

Yarım çay bardağı taze sıkılmış'' ekşi ''nar suyu

1 yemek kaşığı doğal ev yapımı elma sirkesi

Gazlı bez

Kullanışı:

Yüz ılık ve temiz suyla yıkanır. Taze sıkılmış nar suyunun içine 1 yemek kaşığı doğal ev yapımı elma sirkesi eklenir ve gazlı beze dökülür sivilce ve uçukların üzerine kompres yapılır.15 dk bekletilir. Günde bir kez yapılır 2 hafta devam edilir.

AĞIZ İÇİ YARALARINDA

Malzemeler:

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı nar çiçeği

Hazırlanışı:

1 su bardağı su kaynatılır içine 1 tatlı kaşığı nar çiçeği eklenir kısık ateşte 5 dakika demlenir. Soğuduğunda bir cam kavanoza koyulur ve günde 3-4 kez gargara yapılır.

DOLAMA VE TIRNAK İLTİHABI İÇİN

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı öğütülmüş nar çekirdeği

1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı:

1 tatlı kaşığı öğütülmüş nar çekirdeği, 1 yemek kaşığı bal ile iyice karıştırılır macun haline getirilir ve dolama üzerine sürülür üzeri temiz gaz bezi ile kapatılır sekiz saat bekletilir. Günde bir kez uygulamak yeterlidir.

SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI

Malzemeler:

1 su bardağı taze sıkılmış ekşi nar suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Hazırlanışı:

1 su bardağı taze sıkılmış nar suyu ile yarım çay bardağı zeytinyağı karıştırılır. Saç diplerine iyice sürülür. 45 dakika bekletilir ve yıkanır. Haftada 1 veya iki kez uygulanır.

DIŞ BASURA KARŞI

Malzemeler:

1 çay bardağı taze sıkılmış ekşi nar suyu

Yarım çay bardağı ev yapımı doğal elma sirkesi

4 yemek kaşığı soğuk sıkım kantoron yağı

Pamuk

Hazırlanışı:

Bütün malzemeler bir kavanozda karıştırılır bu karışımın yarısı sabah-yarısı akşam olmak üzere pamuğun üzerine dökülerek basur üzerine koyulur. İki hafta devam edilir.