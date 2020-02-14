Yorgunluğa ve halsizliğe ne iyi gelir? Kronik yorgunluk doğal ve bitkisel yollardan nasıl geçer?

Yorgunluğa ve halsizliğe ne iyi gelir? Toplumun büyük çoğunluğunun halsizlik ve yorgunluk şikayeti vardır. Eğer her sabah uyandığında kişi kendisini sürekli olarak yorgun ve halsiz hissediyorsa ve bu durum kronik yorgunluk sendromunu işaret eder. Ciddi bir hastalığa sebep olmadan muhakkak bir doktora görünmek gerekir. Özellikle genç vatandaşlar iş stresi, kansızlık, depresyon veya düşük tansiyon sebebiyle halsizlik yaşar. Halsizlik ve yorgunluğun tedavisi için spor yapmalı, bol su tüketilmeli ve gerekli vitamin mineral alınmalıdır. Peki Yorgunluk hissine ne iyi gelir? Kronik yorgunluk belirtileri nedir?
YORGUNLUĞA VE HALSİZLİĞE NE İYİ GELİR?
Vücut sisteminin çalışmasını olumsuz yönde etkileyen yorgunluk ve halsizlik hemen hemen her yaşta görülebilir. Yorgunluk ve halsizlik genellikle gençlerde görülür ve en büyük sebebi vitamin ve mineral eksikliğidir.
Düzenli kahvaltı yapmak
Yeteri kadar su içmek
Omega 3 kaynakları
Yoğurt tüketimi
Yeşil ve beyaz çay tüketimi
Trans yağlardan uzak durmak
Kırmızı et ve yumurta tüketimi
Düzenli uyku ve spor yapmak
VÜCUT YORGUNLUĞUNA BİTKİSEL ÇÖZÜMLER NELER?
Vücut yorgunluğuna evde yapabileceğiniz birçok bitkisel çözüm yöntemi vardır.
Şekerleme yapmak, spor sonrası istirahat, yürüyüş yapmak vücut yorgunluğunuzu en aza indirir. Mate ve nane yapraklarıyla demlenen çay, uyarıcı etkiye sahip olup birkaç kabuk tarçınla kan şekerinizi dengeleyerek daha enerjik hissetmenizi sağlar. Bununla birlikte yeşil ve beyaz çay içmek vücut yorgunluğunu azaltır.
HALSİZLİK İÇİN ŞİFALI BİTKİLER NELERDİR?
Gün içerisinde kendinizi halsiz hissederseniz bunu doğal ve bitkisel yöntemlerle giderebilirsiniz.
Bol bol su tüketimi,
Fındık, ceviz, badem gibi kuruyemiş yemek
Çörek otu tüketmek
Çorbada ya da yemeklerde sarımsak ve soğan kullanmak
Yeşil çay içmek
KRONİK YORGUNLUĞA NE İYİ GELİR?
Kronik yorgunluk durumu varsa uzman doktora görünebilirsiniz. Kandaki düşüklük, ruhsal çöküntü, d ve c vitamini eksikliği, sağlıksız beslenme kronik yorgunluk işaretidir. Kronik yorgunluğa düzenli uyku, sağlıklı beslenme iyi gelir.SES TELLERİNE NE İYİ GELİR? EVDE DOĞAL YÖNTEMLER İLE SES KISIKLIĞI NASIL GEÇER?