20’lik diş ağrısı nasıl olur, belirtileri nelerdir? 20’lik diş ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Evde doğal çözümler

Gelişimini 17 ve 21 yaş arasında tamamlayarak azı dişi olarak sonradan diş yapısına dahil olan yirmilik dişlerin sebep olduğu ağrına ne iyi gelir? Yirmilik diş, eğer ağız yapısına uygun bir şekilde çıkmıyorsa ve komşu dişler ile çene kemiğine zarar verecek şekilde gelişiyorsa şiddetli ağrıya sebep olabilir. Bazı durumlarda abseye sebep olan yirmilik yaş dişinin çekilmesine ihtiyaç duyulur. Bazı durumlarda ise kendiliğinden çıkması beklenir. Bu süreçte ise doğal ve bitkisel kaynaklı yöntemlerle 20'lik diş ağrısı nasıl geçer sorusuna yanıt aranır. Bununla birlikte 20'lik diş ağrısına hangi ilaç iyi gelir konusunda bir uzman hekime başvurmak ve hekim tarafından reçete edilen ilacın kullanılması da gerekebilir.

Gömülü yirmi yaş dişleri, gelişimini tamamlama sürece ağrının yanı sıra lenf bezlerinde şişlik ve hassasiyete sebep olabilir. Bu problemlere doğal ve bitkisel çözüm yöntemleri ile son verilebileceği gibi doktor kontrolünde antibiyotik veya ağrı kesici kullanımına ihtiyaç duyulması da mümkündür.

20'LİK DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

20'lik diş çıkmaya çalışırken diğer dişlere baskı uygulayarak iltihaplı diş ağrısına sebep olabilir. Gömülü dişin gelişme aşamasında kulak bölgesinde, şakaklarda, alt çenede ağrı oluşabilir. Bazı durumlarda söz konusu bölgelerde yer alan lenf bezlerinde şişlik ve hassasiyet oluşması da doğaldır. Lenf bezlerinde bir problem olduğuna yönelik bir belirti ile karşılaşılması halinde mutlaka bir uzman hekime başvurulması gerekir. Uzman hekim, durumun ciddiyetine göre antibiyotik ya da ağrı kesici reçete edilebilir. Hekim tarafından uygun görülen süre boyunca ilaçların belirtilen şekilde kullanılması halinde ağrı kontrol altına alınacaktır. Fakat bazı durumlarda ise söz konusu dişin çekilmesi gerekebilir.

20'LİK DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

20'lik dişler, gelişim esnasında ağrı dolu bir süreci doğurabilir. Bu durumda yapılması en doğru hareket, bir hekim görüşü almaktır. Hekim görüşü ve önerisi ile birlikte başlanacak tedavi öncesi geçici bir rahatlama sağlayacak yöntemler mevcuttur. İşte evde 20'lik diş ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel yöntemler…

Ilık tuzlu su

Bir bardak ılık suyun ile bir çorba kaşığı kadar tuzu karıştırın. Birkaç saatte bir ağzınızı bu suyla çalkayabilirsiniz.

Buz kompres

Diş ağrısı ile birlikte ilgili bölgede dışarıdan fark edilebilecek bir şişlik söz konusu ise bu durumda buz kompres yapabilirsiniz.

Karanfil yağı

Bir miktar karanfil yağını, bir parça pamuğun üzerine koyun. Bu pamuğu ağrının şiddeti azalana kadar ilgili dişin üzerine ve etrafına koyun.

Soğan

Soğan, 20'lik diş ağrısına evde çözüm önerilerinden bir tanesidir.

Bir parça soğanı kesin ağrının olduğu bölgede çiğneyin. Soğanın suyu bu şekilde ağrının olduğu bölgeye nüfuz edecektir. Eğer soğanı çiğneyemeyecek kadar ağrınız varsa soğan parçasını dişinizin üzerinde tutabilirsiniz.

Salatalık

Salatalığı ince bir şekilde dilimleyip buzdolabına koyun. Ağrınız olduğunda soğuk salatalık dilimlerini dişinizin üstüne koyabilirsiniz.

Çay poşeti

Bir adet poşet çayı bir fincan sıcak suyun içerisine koyun. Ardından fincanı buzdolabında soğumaya bırakın. Soğuyan poşet çayı doğrudan ağrıyan bölgenin üzerine uygulayabilirsiniz.

Nane

Taze nane yapraklarını en az 20 dakika boyunca ağrıyan bölgenin üzerine uygulayın. Farklı bir yöntem için birkaç damla nane özünü pamuklu bir çubuğun üzerine damlatıp dişinizin üzerine uygulamaya yapabilirsiniz.

Vanilya özü

Birkaç damla vanilya özünü bir pamuk yardımıyla ağrıyan dişinizin üzerine uygulayarak ağrıyı hafifletebilirsiniz.

Guava yaprağı

Birkaç adet guava yaprağını 5 dakika boyun sıcak suyun içerisinde kaynatın. Ardından soğumaya bırakıp soğuduktan sonra gargara yapabilirsiniz.

Kabartma tozu

Küçük bir kabın içerisine bir miktar diş macunu ile kabartma tozunu ilave edin. Elde ettiğiniz karışımı dişinizin üzerine yapıştırıp birkaç dakika bekledikten sonra ağzını suyla temizleyin.

Sumak suyu

Bir bardak ılık suyun içerisine bir yemek kaşığı toz sumağı koyarak karıştırın. 5 dakika bekledikten sonra birkaç dakikada bir bu karışımla gargara yapın.

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20'LİK DİŞ AĞRISINA SARIMSAK İYİ GELİR Mİ?

Sarımsak, antibiyotik özellikteki içeriği sayesinde birçok hastalığın tedavisine yardımcı olur. Diş ağrısının arttığı durumlarda, bölgedeki mikropların yok edilerek ağrının şiddetinin dindirilmesi için çiğ sarımsak çiğnenebilir. Bunun için aşağıdaki adımları izleyerek uygulama yapabilirsiniz:

Bir diş sarımsağı kesin soyun. Soyduğunuz sarımsak parçasını ağrı hissettiğiniz bölgeye sürün. Uygulama esnasında ağrıyan dişe çok fazla baskı uygulamamaya dikkat edin.

ALKOL 20'LİK DİŞ AĞRISINA İYİ GELİR Mİ?

Dişin üzerine alkolün temas etmesi önerilmez. Bunun yerine karanfil yağı ile uygulaması yapılması tavsiye edilir.

20'LİK DİŞ AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sonradan ortaya çıkarak birçok konuda sıkıntı yaratan 20'lik dişin gelişim sürecinde olduğunun anlaşılmasını sağlayan birçok belirtiden söz etmek mümkündür. Düzgün bir biçimde çıkan 20'lik dişte herhangi bir sorunla karşılaşılmaz. Fakat yanlış çıkan, diğer dişlere baskı uygulayan 20'lik diş, ağrı problemini doğururken öncesinde birtakım belirtilerin meydana gelmesine sebep olur. Bu belirtilerden ilki ağız içerisinde oluşan şişliktir. Aşağıdaki belirtilerin görülmesi halinde mutlaka bir diş hekimine başvurulması gerekir. İşte 20'lik diş ağrısı nasıl anlaşılır sorusunun cevabına yönelik belirtiler:

Lenf bezlerinde şişlik ve hassasiyet oluşması

Yutkunma problemi yaşanması

Yiyeceklerin tadını tam olarak alamamak

Şiddetli baş ağrısı probleminin söz konusu olması

Yüzün arka kısmında, çenede ve kulak çevresinde ağrı meydana gelmesi

Yemek yerken ve su içerken ağzı açmakta güçlük çekmek

Alt ve üst çenede yer alan diş etlerinde hassasiyet ve şişlik gelişmesi

Yemek yerken çiğneme ve ısırmaya bağlı olarak ağrı oluşması

20'LİK DİŞ BAŞ, KULAK VE GÖZDE AĞRI YAPAR MI?

20'lik dişin en önemli belirtisi şiddetli bir şekilde tekrar eden ağrılardır. 20'lik dişin diğer dişleri rahatsız ederek çıkması halinde diş köklerinin alt kısmından çene kemiğine kadar uzanan sinirlerde ağrı meydana gelebilir. Sebebi, oluşan iltihabın sinir uçlarını etkilemesidir. Özetle 20'lik ağrısı nereye vurur sorusu; baş, yüz, kulak, boğaz ve boyun şeklinde yanıtlanabilir.

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20'LİK DİŞ İLTİHABI BOĞAZ AĞRISI YAPAR MI?

20 lik dişlerin olduğu bölgede sıklıkla enfeksiyona rastlanır. 20'lik dişlerin gömülü kalması ve enfeksiyona sebep olması boğazda ağrının tetiklenmesine sebep olabilir. İlaç kullanımı ile bu sorunun önüne geçilmesi mümkündür.

20'LİK DİŞ AĞRISI KAÇ GÜN SÜRER?

Yirmilik diş ağrısı, çoğunlukla 17 ile 21 yaş arasında kendini gösterir. Bununla birlikte çok geç yaşlarda ortaya çıkması da mümkündür. Çürük oluşursa iltihaplanma görülür. Bu da tedavinin mutlaka uzman bir hekim görüşü ile ilerletilmesi gereksinimine sebep olur.

Dişlerin çeneye gömülü bir şekilde çıkması ağrıya sebep olabilir. Bununla birlikte 20'lik dişlerin çürümesi durumunda da ağrı söz konusu olabilir. Her iki durumda da gerekli tedavinin uygulanmasına ihtiyaç duyulur. Tedavi uygulamasına gidilmediği takdirde ağrılar artabilir, belirli bir aşamadan sonra yirmilik diş çekimine ihtiyaç duyulur. Bu bilgilerin ışığında 20'lik diş çekilir mi sorusunun, kişinin ve problemin boyutuna bakılarak cevaplanabileceğini söylemek yanlış olmaz.

Yirmilik dişler çıkmaya başladıktan sonra kesik kesik bir şekilde uzun süre boyunca ağrıya rastlanır. Ağrının en şiddetli olduğu dönem kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Ağrı aşağıdaki maddelerden bir tanesi şeklinde kendini gösteriyorsa çoğu zaman ek tedaviye ihtiyaç duyulmaz:

Dönemsel olarak alevlenip, diğer zamanlarda kendiliğinden ortadan kayboluyorsa

Daha çok sızlama, zonklama ve çene kemiğinde sancı şeklinde kendini gösteriyor ise

Ağız sağlığı ile ilgili herhangi bir problem yaşanmıyor, ağrılar yukarda bahsedilen şekillerde kendisini gösteriyor ise çoğu zaman doğal ağrı kesiciler ya da ağrı kesici basit haplarla 20'lik diş problemi hafifletilebilir.

YİRMİLİK DİŞ AMELİYATI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Yirmilik diş çekimi sonrası zorlu bir süreçtir. 20'lik dişin çekimi için gerçekleştirilen operasyon, çene cerrahisi alanına girer. Diğer diş ameliyatlarından farklıdır. Bu dişlerin çekilmesinin ileri yaşlara bırakılması da yaranın iyileşmesinin zorlaşmasına ve ağrı şikayetinin artış göstermesine sebep olur.

Hangi durumlarda 20'lik diş ameliyatı yapılır? İşte 20'lik diş ameliyatını gerektiren durumlar:

Yirmilik dişlerin gelişim sürecinin uzun sürmesi

Diş yapısında bakteri ve mikropların çoğalarak dişin çürümesine neden olması

Çürüyen yirmilik dişlerin komşu dişler açısından bir tehdit oluşturması

20'lik dişin bulunduğu bölgede bakterilerin varlık göstermesi

Bölgedeki bakterilerin diş eti iltihabına ve dolayısıyla ağız kokusuna sebep olması

Gelişim sürecindeki 20'lik dişin olması gerekenden daha büyük bir boyutta olması

Çene eti üzerinde enfeksiyon ve kist meydana gelmesi

YİRMİLİK DİŞ ÇEKİMİ SONRASI NE YAPILIR?

Ameliyat sonrası kanamayı durdurmak için ilgili bölgeye tampon uygulanır. Yarım saat boyunca bu bölgede kalan tampon çıkarıldıktan sonra kanama durmuşsa pıhtı oluşur. Doktor tarafından ilk 24 saatlik süre boyunca tükürme, ağzı çalkalama gibi hareketlerin yapılmaması önerilir.

Cerrahi operasyonun ardından ameliyatın gerçekleştirildiği bölgede şişlik meydana gelebilir. Bu şişlikle birlikte oluşan ödem, ilk 24 saat boyunca buz kompres yardımıyla kontrol altında tutulmaya çalışılır. Operasyonun ardından ilk hafta sigara ve alkol tüketiminden uzak durulması gerekir. Bununla birlikte acılı, asitli ve aşırı sıcak gıdaların tüketilmemesi önerilir. Doktor tarafından reçete edilen ilaçlar düzenli bir şekilde kullanılmalıdır.

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