20’lik diş ağrısı nasıl olur, belirtileri nelerdir? 20’lik diş ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Evde doğal çözümler

Gelişimini 17 ve 21 yaş arasında tamamlayarak azı dişi olarak sonradan diş yapısına dahil olan yirmilik dişlerin sebep olduğu ağrına ne iyi gelir? Yirmilik diş, eğer ağız yapısına uygun bir şekilde çıkmıyorsa ve komşu dişler ile çene kemiğine zarar verecek şekilde gelişiyorsa şiddetli ağrıya sebep olabilir. Bazı durumlarda abseye sebep olan yirmilik yaş dişinin çekilmesine ihtiyaç duyulur. Bazı durumlarda ise kendiliğinden çıkması beklenir. Bu süreçte ise doğal ve bitkisel kaynaklı yöntemlerle 20'lik diş ağrısı nasıl geçer sorusuna yanıt aranır. Bununla birlikte 20'lik diş ağrısına hangi ilaç iyi gelir konusunda bir uzman hekime başvurmak ve hekim tarafından reçete edilen ilacın kullanılması da gerekebilir.
Gömülü yirmi yaş dişleri, gelişimini tamamlama sürece ağrının yanı sıra lenf bezlerinde şişlik ve hassasiyete sebep olabilir. Bu problemlere doğal ve bitkisel çözüm yöntemleri ile son verilebileceği gibi doktor kontrolünde antibiyotik veya ağrı kesici kullanımına ihtiyaç duyulması da mümkündür.
20'lik diş çıkmaya çalışırken diğer dişlere baskı uygulayarak iltihaplı diş ağrısına sebep olabilir. Gömülü dişin gelişme aşamasında kulak bölgesinde, şakaklarda, alt çenede ağrı oluşabilir. Bazı durumlarda söz konusu bölgelerde yer alan lenf bezlerinde şişlik ve hassasiyet oluşması da doğaldır. Lenf bezlerinde bir problem olduğuna yönelik bir belirti ile karşılaşılması halinde mutlaka bir uzman hekime başvurulması gerekir. Uzman hekim, durumun ciddiyetine göre antibiyotik ya da ağrı kesici reçete edilebilir. Hekim tarafından uygun görülen süre boyunca ilaçların belirtilen şekilde kullanılması halinde ağrı kontrol altına alınacaktır. Fakat bazı durumlarda ise söz konusu dişin çekilmesi gerekebilir.
20'lik dişler, gelişim esnasında ağrı dolu bir süreci doğurabilir. Bu durumda yapılması en doğru hareket, bir hekim görüşü almaktır. Hekim görüşü ve önerisi ile birlikte başlanacak tedavi öncesi geçici bir rahatlama sağlayacak yöntemler mevcuttur. İşte evde 20'lik diş ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel yöntemler…
Ilık tuzlu su
Buz kompres
Karanfil yağı
Soğan
Soğan, 20'lik diş ağrısına evde çözüm önerilerinden bir tanesidir.
Salatalık
Çay poşeti
Nane
Vanilya özü
Guava yaprağı
Kabartma tozu
Sumak suyu
Sarımsak, antibiyotik özellikteki içeriği sayesinde birçok hastalığın tedavisine yardımcı olur. Diş ağrısının arttığı durumlarda, bölgedeki mikropların yok edilerek ağrının şiddetinin dindirilmesi için çiğ sarımsak çiğnenebilir. Bunun için aşağıdaki adımları izleyerek uygulama yapabilirsiniz:
Dişin üzerine alkolün temas etmesi önerilmez. Bunun yerine karanfil yağı ile uygulaması yapılması tavsiye edilir.
Sonradan ortaya çıkarak birçok konuda sıkıntı yaratan 20'lik dişin gelişim sürecinde olduğunun anlaşılmasını sağlayan birçok belirtiden söz etmek mümkündür. Düzgün bir biçimde çıkan 20'lik dişte herhangi bir sorunla karşılaşılmaz. Fakat yanlış çıkan, diğer dişlere baskı uygulayan 20'lik diş, ağrı problemini doğururken öncesinde birtakım belirtilerin meydana gelmesine sebep olur. Bu belirtilerden ilki ağız içerisinde oluşan şişliktir. Aşağıdaki belirtilerin görülmesi halinde mutlaka bir diş hekimine başvurulması gerekir. İşte 20'lik diş ağrısı nasıl anlaşılır sorusunun cevabına yönelik belirtiler:
20'lik dişin en önemli belirtisi şiddetli bir şekilde tekrar eden ağrılardır. 20'lik dişin diğer dişleri rahatsız ederek çıkması halinde diş köklerinin alt kısmından çene kemiğine kadar uzanan sinirlerde ağrı meydana gelebilir. Sebebi, oluşan iltihabın sinir uçlarını etkilemesidir. Özetle 20'lik ağrısı nereye vurur sorusu; baş, yüz, kulak, boğaz ve boyun şeklinde yanıtlanabilir.DİŞ AĞRISI BAŞA, KULAĞA, ÇENEYE VE GÖZE VURUR MU? DİŞ AĞRISI NEREYE, HANGİ ORGANLARA VURUR?
20 lik dişlerin olduğu bölgede sıklıkla enfeksiyona rastlanır. 20'lik dişlerin gömülü kalması ve enfeksiyona sebep olması boğazda ağrının tetiklenmesine sebep olabilir. İlaç kullanımı ile bu sorunun önüne geçilmesi mümkündür.
Yirmilik diş ağrısı, çoğunlukla 17 ile 21 yaş arasında kendini gösterir. Bununla birlikte çok geç yaşlarda ortaya çıkması da mümkündür. Çürük oluşursa iltihaplanma görülür. Bu da tedavinin mutlaka uzman bir hekim görüşü ile ilerletilmesi gereksinimine sebep olur.
Dişlerin çeneye gömülü bir şekilde çıkması ağrıya sebep olabilir. Bununla birlikte 20'lik dişlerin çürümesi durumunda da ağrı söz konusu olabilir. Her iki durumda da gerekli tedavinin uygulanmasına ihtiyaç duyulur. Tedavi uygulamasına gidilmediği takdirde ağrılar artabilir, belirli bir aşamadan sonra yirmilik diş çekimine ihtiyaç duyulur. Bu bilgilerin ışığında 20'lik diş çekilir mi sorusunun, kişinin ve problemin boyutuna bakılarak cevaplanabileceğini söylemek yanlış olmaz.
Yirmilik dişler çıkmaya başladıktan sonra kesik kesik bir şekilde uzun süre boyunca ağrıya rastlanır. Ağrının en şiddetli olduğu dönem kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Ağrı aşağıdaki maddelerden bir tanesi şeklinde kendini gösteriyorsa çoğu zaman ek tedaviye ihtiyaç duyulmaz:
Ağız sağlığı ile ilgili herhangi bir problem yaşanmıyor, ağrılar yukarda bahsedilen şekillerde kendisini gösteriyor ise çoğu zaman doğal ağrı kesiciler ya da ağrı kesici basit haplarla 20'lik diş problemi hafifletilebilir.
Yirmilik diş çekimi sonrası zorlu bir süreçtir. 20'lik dişin çekimi için gerçekleştirilen operasyon, çene cerrahisi alanına girer. Diğer diş ameliyatlarından farklıdır. Bu dişlerin çekilmesinin ileri yaşlara bırakılması da yaranın iyileşmesinin zorlaşmasına ve ağrı şikayetinin artış göstermesine sebep olur.
Hangi durumlarda 20'lik diş ameliyatı yapılır? İşte 20'lik diş ameliyatını gerektiren durumlar:
Ameliyat sonrası kanamayı durdurmak için ilgili bölgeye tampon uygulanır. Yarım saat boyunca bu bölgede kalan tampon çıkarıldıktan sonra kanama durmuşsa pıhtı oluşur. Doktor tarafından ilk 24 saatlik süre boyunca tükürme, ağzı çalkalama gibi hareketlerin yapılmaması önerilir.
Cerrahi operasyonun ardından ameliyatın gerçekleştirildiği bölgede şişlik meydana gelebilir. Bu şişlikle birlikte oluşan ödem, ilk 24 saat boyunca buz kompres yardımıyla kontrol altında tutulmaya çalışılır. Operasyonun ardından ilk hafta sigara ve alkol tüketiminden uzak durulması gerekir. Bununla birlikte acılı, asitli ve aşırı sıcak gıdaların tüketilmemesi önerilir. Doktor tarafından reçete edilen ilaçlar düzenli bir şekilde kullanılmalıdır.DİŞ AĞRISI NEDEN GECE ARTAR? UYKUDAN UYANDIRAN DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR, NASIL GEÇER?