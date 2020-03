Limonlu su zayıflatır mı sorusuna binlerce vatandaş yanıt aramaya devam ederken doğru bilinen bu bilginin aslında ne kadar yanlış olduğunu anlayacaksınız. Birçok kaynakta zayıflattığı bilinen bu içecek aslında tek başına hiçbir işe yaramamaktadır. Ancak vücudunuza saymakla bitmeyecek kadar fazla faydası bulunmaktadır. Peki, Limon suyunun faydaları nelerdir? Limon suyu içmek zayıflatır mı? İşte mucizevi içeceğin vücudumuza faydaları!

LİMONLU SU NEYE İYİ GELİR?

Limon suyu başka faydalı maddeler içerir ve flavonoid adı verilen bitki bileşiklerinin bir kaynağıdır. Birçoğu, hücrelerinizi hasardan korumaya yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir. Turunçgillerden elde edilen flavonoidler genellikle kan dolaşımı, insülin duyarlılığı ve metabolik sağlığın diğer yönleri ile bağlantılıdır Limon flavonoidler ayrıca en azından sıçanlarda oksidatif stres ve hasarı azaltma potansiyeline sahiptir

Bütün bunlar, bu bulguları destekleyen hiçbir insan çalışması olmadığından, gerçek hayatta o kadar yararlı olmayabilirler.

Limon suyu, hücrelerinizi koruyabilecek ve metabolik sağlığı iyileştirebilecek bileşikler içerir. İbrahim saraçoğlu gibi birçok uzman ismin tüketimini tavsiye ettiği bir içecektir…

Böbrek taşı

Böbrek taşları böbreklerde biriken katı mineral oluşumlarıdır.

En yaygın tip kalsiyum oksalat adı verilen bir maddeden yapılır ve tipik olarak sitrat adı verilen bir bileşik ile muamele edilir.

İdrarınızdaki sitrat miktarını arttırmanın, kalsiyumun diğer bileşiklerle bağlanmasını ve taş oluşturmasını engellediği düşünülmektedir.

Kısacası sitrat, idrarın böbrek taşı oluşumunu önleme yeteneğini geri kazandırır.

Limon suyu yüksek miktarda sitrat içerir ve çok sayıda insan çalışması böbrek taşlarının tedavisinde başarılı bir şekilde yardımcı olabileceğini bulmuştur

Sitratın ek formu olan potasyum sitrat ile birlikte kullanıldığında en etkili olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, limon suyu, potasyum sitratı birinci basamak tedavi olarak tolere etmeyenler için de iyi bir alternatif olabilir

Alt satır: Çalışmalar, limon suyunun böbrek taşlarının tedavisine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Geleneksel tedavinin yanında en etkili gibi görünmektedir, ancak aynı zamanda yararlı bir alternatif tedavi de olabilir.

Limon suyu zayıflatır mı?

Kilo kaybı: Dolgunluk hislerini arttırır ve kilo kaybına yardımcı olabilecek metabolizmayı hafifçe artırır.

Akıl sağlığı: Ruh halini ve hafızayı optimize eder.

Sindirim sağlığı: Kabızlığı hafifletmeye yardımcı olur.

Egzersiz performansı: Atletik performansı artırır.

Sonuç: Yeterli su içmenin birçok sağlık yararı vardır. Kilo vermenize, kendinizi iyi hissetmenize ve atletik performansınızı artırmanıza yardımcı olabilir.

Limon suyunu çevreleyen birçok ek sağlık iddiası vardır, ancak çoğu bilimsel kanıtlarla desteklenmemektedir.

Aslında, bazıları bile onaylanmadı. Aşağıda en yaygın 6 mit bulunmaktadır.

Efsane 1: İçindeki lif kilo vermenize yardımcı olur

Limon suyu yağ yakar mı?

Limon, iştahınızı ve kalori alımınızı azaltmaya yardımcı olan pektin adı verilen bir lif içerir.

Bununla birlikte, limon suyu temel olarak filtrelenir, çok seyreltilmiş limon suyu, bu da onu az miktarda pektin ile bırakır. Bütün bir limon bile toplamda sadece 2 gram lif içerir

Limon suyu ile zayıflama mümkün değildir. Lümonlu su sadece diyetinize ek olarak ekleyebileceğiniz ve vücuda faydaları olan bir üründür.

Efsane 2: Vücudunuzu alkalileştirir

Alkali diyetin savunucularına göre, gıdalar sisteminizde vücudunuzun pH'ını etkileyen bir "kül" bırakır - ne kadar asidik veya alkalin olur.

Limon suyunun alkalize olduğu söylenir. Bununla birlikte, ne kanınızın pH'ı ne de hücreleri yediklerinizle değiştirilemez (16).

Efsane 3: Kanserle savaşır

Bu iddia alkalin diyet mitinden kaynaklandı ve kanser hücrelerinin alkali bir ortamda gelişemediği öncülüne dayanıyor.

Kanser hücreleri etraflarındaki hücrelerin asidik olmasını tercih ederken, çalışmalar alkalin ortamlarda da büyüyebileceklerini göstermektedir. Ayrıca, kanser hücreleri kendi asidik ortamlarını oluştururlar ve alkalize edici yiyecekler yemek onu durdurmaz

Efsane 4: Temizler ve detokslar

Su, idrara çıkma ve sağlıklı bağırsak hareketleri yoluyla vücudunuzdaki atıkları gidermeye yardımcı olur. Maden suyu limon karışımı veya maydanoz limon suyu karışımı da aynı şekilde kullanılabilecek bir detoks olabilir.

Aslında, çoğu yiyecek veya içeceklerin organlarınızı temizlediğini veya detoksifiye ettiğini iddia eder. Zencefil bal limon sıcak su karışımı da birçok uzman tarafından detoks içeceği olarak sunulur. Ve tüketilmektedir.

Efsane 5: IQ'nuzu yükseltir

İçme suyu - limon aromalı veya başka türlü - sabah daha odaklanmış hissetmenize yardımcı olabilir, ancak zekayı artıramaz.

Efsane 6: Doğal idrar söktürücü etkileri vardır

Bu küçük bir ölçüde doğru olabilir, ancak bahsetmeye değer olduğu kadar yanıltıcıdır.

Potasyum içeren herhangi bir yiyecek potansiyel olarak idrar çıkışını artırabilir - bu neredeyse tüm meyve, sebze, et ve süt ürünleri anlamına gelir.

Ek olarak, ne kadar fazla su içerseniz, o kadar fazla idrar yaparsınız.

Sağlıkla ilgili iddiaların çoğu spekülatif ve abartılı. Bazı durumlarda yanlış oldukları kanıtlanmıştır.

Limon suyunu içmek son derece güvenlidir. Bununla birlikte, limondaki asit zamanla diş minesinize zarar verebilir, bu da dişlerinizi boşluklara daha yatkın hale getirir. Dişlerinizle temastan kaçınmak için mümkün olduğunca pipetle limon suyu içerek bunu kolayca yönetebilirsiniz. Ayrıca, daha sonra ağzınızı su ile durulamalısınız. Bununla birlikte, dişlerinizi fırçalamadan önce bir saat beklemek en iyisidir. Diş minesiniz asitle yumuşatılmış bir durumdayken fırçalamak hasara neden olabilir.

Limon suyunu kahvaltı ile alıyorsanız, kahvaltıdan önce dişlerinizi fırçalamak iyi bir fikirdir.

Limon suyunu tüketmek güvenlidir. Ancak, sık sık içerseniz diş minesinize zarar verebilir.

Birçok restoran rutin olarak hizmet veriyor ve bazı insanlar günlerine kahve veya çay yerine limon suyu ile başlıyor. Hiç şüphe yok ki limonlar lezzetlidir, fakat onları suya eklemek sizi daha sağlıklı yapar mı?

Limon suyunun sağlık yararlarını destekleyen kanıtların çoğu anekdottur. Özellikle limon suyu üzerinde çok az bilimsel araştırma yapılmıştır, ancak limon ve suyun faydaları ayrı ayrı araştırılmıştır.

İşte vücudunuzun limon suyundan faydalanabileceği yedi yol.

Limonlar ve diğer narenciye, renkli çekirdeksiz derileri ve tartları, ferahlatıcı tadı ile bilinir. Limonlar sitrik asit içerir ve yüksek C vitamini içeriğine sahiptir. Bir limonun kabuğu iki tabakadan oluşur: dış lezzet ve beyaz bir iç tabaka, ilik. Şaşırtıcı bir şekilde, aslında limon suyundan daha fazla değerli antioksidan seviyeleri içeren bu lezzet ve ilik. Lezzet ayrıca en yaygın olanı limonen olarak adlandırılan esansiyel yağlar da içerir.

Limonlar yüzyıllardır kullanılmaktadır ve geçmişte, C vitamini (askorbik asit) eksikliği ile gelişebilen nadir görülen bir durum olan iskorbüt hastalığının tedavisinde son derece kabul görmüştür. C vitamininin bağışıklık sistemini desteklediği iddia edilir, ancak çalışmalar sonuçsuz kalmıştır. Bir çalışma, C vitamininin sağlıklı insanların soğuk algınlığını yakalamasını engellememesine rağmen, semptomların süresini kısaltabildiğini ve kısa süreli aşırı fiziksel strese (örneğin maraton koşucuları) maruz kalan kişilerde soğuk algınlığı riskini yarıya indirebileceğini buldu. Limon ayrıca flavanoidler adı verilen koruyucu antioksidanlar içerir. Kalorisi düşük fakat lezzeti yüksektir.

Limonlu su ne işe yarar?

Limon suyu içmeyi kilo kaybı, gelişmiş sindirim, vücut üzerinde "alkalileştirme" etkileri, gelişmiş cilt ve detoksifikasyon gibi diğer birçok sağlık iddiasıyla ilişkilendirdi. Bu sağlık iddialarını destekleyen araştırmalar, özellikle insan çalışmaları minimaldir.

Bazı kanıtlar C vitamini (veya askorbik asit) ve flavonoidleri derideki iyileşmelere bağladı. C vitamininin vücudun cildin bütünlüğüne katkıda bulunan kolajen üretmesine yardımcı olduğu bilinmektedir.

Su içmeyi zor bulan veya tadı gerçekten sevmeyen biriyseniz, sıcak veya soğuk suya limon eklemek daha lezzetli olabilir. Yeterli su içmek sağlığınıza fayda sağlayacaktır. Açlık için susuzluk yapmak mümkündür, bu yüzden kilo vermeniz tavsiye edilirse, gerçekten sadece susadığınızı görmek için aç hissettiğinizde önce bir bardak limon suyu içmeyi deneyin. Genellikle gazlı veya şekerli içecekleri tercih ederseniz, limon suyu düşük kalorili ve düşük şekerli bir alternatif olacaktır.

Dehidrasyon yaygındır ve baş ağrısı, baş dönmesi ve yorgunluk ile ortaya çıkabilir - egzersiz yaparken veya sıcak havalarda yeterli sıvı tükettiğinizden emin olmak önemlidir. NHS günde 6-8 bardak sıvı, ideal olarak su içilmesini tavsiye eder.

Mide ekşimesi ve şişkinlik belirtileri ile karakterize olan hazımsızlık rahatsız edici olabilir. Bazı insanlar bir bardak limon suyu içiyor, özellikle sabahları ilk şey sindirime yardımcı oluyor. Bu esas olarak özneldir ve raporlar anekdottur.