Corona virüs belirtileri nelerdir, nasıl fark edilir? Uzmanlar bu semptomlara dikkat çekti! Corona virüs belirtileri nasıl bulaşır?

İlk olarak Çin'de görülen ancak sonrasında tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının ülkemizde görülmesiyle vatandaşlar "Corona virüsü belirtileri nelerdir?" sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Covid-19 ismiyle de bilinen bu salgının insan vücudundaki etkilerini bilmenin oldukça önemli olduğu uzmanlarca ifade edilirken ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlara dikkat edilmesi gerektiği bildirildi. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan koronavirüs danışma hattı kendisinde bu salgını taşıdığına dair şüphelenen kişilerin bilgi alabilmesini sağlıyor. Peki, Corona virüs belirtileri nelerdir, nasıl fark edilir? Ateş ve öksürük Corona virüs belirtileri arasında mıdır? İşte detaylar…

CORONA VİRÜS BELİRTİLER VE SEMPTOMLAR NELERDİR?

Çoğu kişide burun akıntısı, baş ağrısı, kuru öksürük, boğaz ağrısı gibi birçok semptomlar gösteren virüs vücuda yerleştikten hemen sonra 14 günlük bir kuluçka döneminden geçiyor ve sonrasında insan vücudunda bazı semptomlar ortaya çıkıyor. En önemli ve fark edilir semptomun yüksek ateş olduğu vurgulanırken özellikle yurt dışından gelen kişilerin 14 gün kuralında uymaları ve vücut ısılarını kontrol etmesi uzmanlar ve yetkili kişiler tarafından isteniyor.

Corona virüs belirtileri ve detaylı bilgi için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz…