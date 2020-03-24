Uzmanlardan son dakika açıklaması geldi! Corona virüsü belirtileri aşama aşama kendini böyle gösteriyor! Corona virüsü belirtileri nelerdir?

Ülkemizde de Covid-19 vakalarına rastlanması ile beraber corona virüsü belirtileri ve tüm son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Salgının ortaya çıktığı ilk günlerde daha uzmanların sürekli olarak ifade ettiği açıklamaya göre Covid-19 salgını soğuk algınlığı ve grip semptomları ile insan vücudunda kendini gösteriyor. Ancak her geçen gün bu hastalığın üzerinde yapılan araştırmalar derinleşirken yeni bulgular da ortaya çıkıyor. Son olarak bilim insanlarının vakalar üzerindeki araştırmalarında corona virüsü belirtileri gün gün ifade edildi. Ayrıca yeni semptomlar keşfedildiği bildirildi. Buna göre koronavirüsü kişilerde tat ve koku duyusunun etkisini yitirmesine de neden oluyor. İşte gelen son dakika corona virüsü belirtileri ve gün gün yaşanan o semptomlar…

İŞTE GÜN GÜN CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ!

Milyonlarca insan bu ölümcül virüs hakkında bilgi sahibi olmak isterken bilim insanları salgının izlerini takip etmeye ve yeni bulgular ortaya koymaya devam ediyor. Gelen son bilgiye göre corona virüsü belirtileri; ateş, baş ağrısı, ishal, boğaz ağrısı, kuru öksürük gibi semptomlarla kendini gösteriyor.

İşte bu ölümcül virüsün gün gün insan vücudundaki semptomları…