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Uzmanlardan açıklaması geldi! aşama aşama kendini böyle gösteriyor! nelerdir?

ile ilgili gelen haberi dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ciddiyetini adeta gözler önüne serdi. Salgının izlerini takip eden bilim insanları her yeni günde daha farklı ve önemli bulguları tespit etmeye devam ederken gelen son açıklamada semptomlarının sadece ateş ve kuru öksürük değil aynı zamanda koku ve tat duyusunda kayba da neden olduğu açıklandı. Aynı zamanda virüsün insan vücudunu gün gün nasıl ele geçirdiğine değinen bilim insanları salgının ilk günlerde sadece soğuk algınlığı semptomları gösterdiği ancak sonrasında solunum yollarına yerleştiğini ifade etti. en belirgin yüksek ateşle kendini gösterse de aslında ilk günlerde bu semptomları fark etmek oldukça zor. İşte uzmanların araştırmaları sonucunda elde edilen bilgiler ve gün gün belirtileri…

Giriş Tarihi: 24.3.2020 19:23 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 19:23 ABONE OL
Uzmanlardan son dakika açıklaması geldi! Corona virüsü belirtileri aşama aşama kendini böyle gösteriyor! Corona virüsü belirtileri nelerdir?

Ülkemizde de Covid-19 vakalarına rastlanması ile beraber ve tüm gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Salgının ortaya çıktığı ilk günlerde daha uzmanların sürekli olarak ifade ettiği açıklamaya göre Covid-19 salgını soğuk algınlığı ve grip semptomları ile insan vücudunda kendini gösteriyor. Ancak her geçen gün bu hastalığın üzerinde yapılan araştırmalar derinleşirken yeni bulgular da ortaya çıkıyor. Son olarak bilim insanlarının vakalar üzerindeki araştırmalarında gün gün ifade edildi. Ayrıca yeni semptomlar keşfedildiği bildirildi. Buna göre koronavirüsü kişilerde tat ve koku duyusunun etkisini yitirmesine de neden oluyor. İşte gelen son dakika belirtileri ve gün gün yaşanan o semptomlar…

İŞTE GÜN GÜN CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ!

Milyonlarca insan bu ölümcül virüs hakkında bilgi sahibi olmak isterken bilim insanları salgının izlerini takip etmeye ve yeni bulgular ortaya koymaya devam ediyor. Gelen son bilgiye göre corona virüsü belirtileri; ateş, baş ağrısı, ishal, boğaz ağrısı, kuru öksürük gibi semptomlarla kendini gösteriyor.

İşte bu ölümcül virüsün gün gün insan vücudundaki semptomları…

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Uzmanlardan son dakika açıklaması geldi! Corona virüsü belirtileri aşama aşama kendini böyle gösteriyor! Corona virüsü belirtileri nelerdir?
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