Son Dakika Haberi | Hanta virüsü hakkında korkutan açıklama! Corona virüsü sonrası Hanta virüsü ne yazık ki insandan insana…

Dünya corona virüsünün ortaya çıkardığı durum nedeniyle korku yaşarken, geçtiğimiz hafta Çin'de farelerden insanlara bulaşan bir virüs olan hanta virüsü nedeniyle bir adamın öldüğü bildirildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden alınan bilgilere göre insanlar, hanta virüsü taşıyan kemirgenlerle veya dışkılarıyla temas ederse Andes virüsü ile hastalanabilir veya Andes virüsü enfeksiyonu olan bir kişiyle yakın temasta bulunulursa, virüs insandan insana geçebilir.

TÜRK PROFESÖR HANTA VİRÜSÜ İLE İLGİLİ GERÇEĞİ AÇIKLADI!

Virüsle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Reşit Mıstık,"Hantavirüs enfeksiyonları insanda, renal sendromla seyreden kanamalı ateş (böbrek bulguları ile seyreden kanamalı ateş –RSKA-) ve hantavirüs kardiyopulmoner sendrom (kalp-akciğer bulguları ile seyreden sendrom –HKPS-) adıyla bilinen iki farklı klinik tabloya neden olmaktadır." dedi ve ekledi: