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Haberler Sağlık Haberleri Son Dakika Haberi | Hanta virüsü hakkında korkutan açıklama! Corona virüsü sonrası Hanta virüsü ne yazık ki insandan insana…

Haberi | hakkında korkutan açıklama! sonrası Hanta virüsü ne yazık ki insandan insana…

ile ilgili ortaya atılan iddialar sonrası haberi geldi. sonrası dünyada panik yaratan hanta virüsü ile yeni bir salgının başladığı iddia edilmiş ancak daha sonra yalanlanmıştı. Hanta virüsü türü olan virüsünün, ne yazık ki insandan insana bulaştığı açıklandı. Andes virüsü, 'daki kemirgenlerde bulunan bir tür hantavirüstür. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kemirgenler Andes virüsü taşımamaktadır. Bu virüsün gündem olmasının ardından vatandaşlar, ‘Hanta virüsü nedir, nasıl bulaşır?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İnsandan insana bulaşma durumuna ilişkin Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Türk profesörden açıklama geldi. İşte, gelen son dakika bilgilerine ilişkin detaylar…

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 28.3.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 12:31 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Hanta virüsü hakkında korkutan açıklama! Corona virüsü sonrası Hanta virüsü ne yazık ki insandan insana…

Dünya corona virüsünün ortaya çıkardığı durum nedeniyle korku yaşarken, geçtiğimiz hafta Çin'de farelerden insanlara bulaşan bir virüs olan nedeniyle bir adamın öldüğü bildirildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden alınan bilgilere göre insanlar, hanta virüsü taşıyan kemirgenlerle veya dışkılarıyla temas ederse Andes virüsü ile hastalanabilir veya Andes virüsü enfeksiyonu olan bir kişiyle yakın temasta bulunulursa, virüs insandan insana geçebilir.

TÜRK PROFESÖR HANTA VİRÜSÜ İLE İLGİLİ GERÇEĞİ AÇIKLADI!

Virüsle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Reşit Mıstık,"Hantavirüs enfeksiyonları insanda, renal sendromla seyreden kanamalı ateş (böbrek bulguları ile seyreden kanamalı ateş –RSKA-) ve hantavirüs kardiyopulmoner sendrom (kalp-akciğer bulguları ile seyreden sendrom –HKPS-) adıyla bilinen iki farklı klinik tabloya neden olmaktadır." dedi ve ekledi:

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Son Dakika Haberi | Hanta virüsü hakkında korkutan açıklama! Corona virüsü sonrası Hanta virüsü ne yazık ki insandan insana…
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