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Mide bulantısına ne iyi gelir? nasıl geçer? Bulantıya iyi gelen çaylar, evde doğal ve bitkisel çözümler

, her yaşta görülebilen olumsuz bir durumdur. Genellikle kusmayla seyreden bu bulantılar, üst karın bölgesinde oluşmaktadır. Mide bulantısı nedenleri kişiden kişiye farklılık göstermekle beraber, besin zehirlenmesi, ilaç zehirlenmesi ve gastrit başta olmak üzere sıralanabilir. Peki, mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı nasıl geçer? Mide bulantısına iyi gelen çaylar, yiyecekler ve içecekler nelerdir? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 13:56 Son Güncelleme: 6.7.2020 13:56 ABONE OL
Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı nasıl geçer? Bulantıya iyi gelen çaylar, evde doğal ve bitkisel çözümler

Yaş ayırt etmeksizin hayatın her döneminde görülebilen mide bulantıları, oldukça olumsuz bir durumdur. Vücudun farklı mekanizmalardan gelen uyarılar neticesinde midede bulantı hissi oluşur ve bu durum kusmaya kadar gidebilir. Mide bulantıları bir hastalık değildir, diğer hastalıkların belirtisidir. Yani, bulantı, vücudun başka bir yerindeki bir değişik duruma işaret eder. Bu açıdan, tedavisinin doğru yapılması önem arz etmektedir. Peki, mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı nasıl geçer? Mide bulantısına iyi gelen çaylar, yiyecekler ve içecekler nelerdir?

MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?

Her rahatsızlıkta olduğu gibi, sıklıkla tekrarlanan mide bulantılarında doktora görünmek önemlidir. Mide bulantısının kaynağının doğru tespit edilmesi ve tedavisinin ona göre gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunun dışında, halk arasında oldukça yaygın olan ve mide bulantısına iyi gelen çaylar, yiyecekler ve içecekler de bulunmaktadır. Ani gelişen ve doktora gitme imkânı bulunulmayan durumlarda bu çayları, içecekleri veya yiyecekleri tüketmek oldukça fayda sağlayacaktır.

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Mide bulantısına iyi gelen çaylar, yiyecekler ve içecekler şöyle sıralanabilir;

  • Papatya çayı
  • Rezene çayı
  • Nane-limon çayı
  • Zencefil
  • Ayran
  • Tuzlu kraker
  • Elma
  • Elma sirkesi
  • Muz
  • Rezene
  • Lavanta ve kekik

MİDE BULANTISININ NEDENLERİ

Başlıca mide bulantısı nedenleri şu şekildedir;

  • Hamilelik
  • Araç tutmaları
  • İlaç kullanımı (Özellikle ağrı kesiciler)
  • Kemoterapi
  • Migren
  • Ani gelişen gastritler
  • Gıda zehirlenmeleri
  • Mide ve bağırsaktaki enfeksiyonlar
  • Akut gastrit
  • Stres
  • Mide hastalıkları ve ülser
  • Aşırı alkol tüketimi
  • Sigara ve tütün ürünleri
  • Diyabet
  • Tansiyonun düşmesi
  • Depresyon
  • Reflü
  • Böbrek yetmezliği
  • Denge bozukluğu

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

  1. Açık havaya çıkıp derin derin nefes alın.
  2. Kolonya ya da sevdiğiniz başka türlü ferah, güzel kokuları koklayın.
  3. Bulunduğunuz ortam kötü kokuyorsa oradan derhal ayrılın ya da havalandırın.
  4. Bazı kadınlar gebelikte yaşanan bulantılar için limon kullanmaktadır. Limonun ekşi tadı veya bazen sadece kokusu bile mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olur.
  5. Şiddetli bir mide bulantısı yaşıyorsanız, 25-30 dk sırt üstü vaziyette uzanmaya çalışın.
  6. Sıvı kaybı mide bulantısını şiddetlendiren bir diğer faktördür. Özellikle mide bulantısı yaşadığınız günlerde içtiğiniz su miktarına özen gösterin.

ZENCEFİL

Zencefil, bulantı tedavisinde yaygın olarak kullanılan popüler bir doğal ilaçtır. Çalışma şekli henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bununla birlikte, uzmanlar zencefil bileşiklerinin bulantı önleyici ilaçlara benzer şekilde çalışabileceğine inanmaktadır. Aslında, çeşitli çalışmalar zencefilin çeşitli durumlarda bulantıyı azaltmada etkili olduğu konusunda hemfikirdir. Örneğin, zencefil tüketmek hamilelik sırasında bulantıyı azaltmanın etkili bir yolu olabilir.

Zencefil ayrıca kemoterapi tedavisi veya bir operasyondan sonra yaygın olarak yaşanan bulantıyı azaltmada etkili olabilir. Bazı çalışmalar zencefilin bazı reçeteli ilaçlar kadar etkili olduğunu ve daha az olumsuz yan etkisi olduğunu bildirmektedir. En etkili dozaj konusunda fikir birliği yoktur, ancak yukarıdaki çalışmaların çoğu katılımcılara günde 0.5 ila 1.5 gram kurutulmuş zencefil kökü sağladı. Zencefil kullanımı çoğu insan için güvenlidir. Bununla birlikte, düşük tansiyona veya düşük kan şekerine eğilimliyseniz veya kan incelticileri alıyorsanız zencefil alımınızı sınırlamanız gerekebilir Bazı uzmanlar hamilelik sırasında kuru zencefil yemenin güvenliğini de sorgulamaktadır.

AKUPUNKTUR

Akupunktur ve akupresür, geleneksel Çin tıbbında bulantı ve kusmayı tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan iki tekniktir. Akupunktur sırasında, vücuttaki belirli noktalara ince iğneler sokulur. Aküpresür vücudun aynı noktalarını uyarmayı amaçlar, ancak bunu yapmak için iğneler yerine basınç kullanır.

Her iki teknik de beyne ve omuriliğe sinyal ileten sinir liflerini uyarır. Bu sinyallerin bulantıyı azaltabileceği düşünülmektedir.

LİMON KOKUSU YA DA NARENCİYE KOKULARI

Taze dilimlenmiş limon gibi narenciye kokuları, hamile kadınlarda bulantıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Bir çalışmada, 100 hamile kadından oluşan bir gruba, bulantı hissettiği anda limon veya badem esansiyel yağlarını soluması söylendi. 4 günlük çalışmanın sonunda, limon grubundakiler bulantılarını badem yağı plasebo verilenlerden %9 daha düşük olarak derecelendirdiler

DERİN NEFES ALMAK

Yavaş, derin nefesler almak da bulantıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Bir çalışmada, araştırmacılar hangi aromaterapi kokusunun ameliyat sonrası bulantıyı azaltmada en etkili olduğunu belirlemeye çalıştı.Katılımcılara çeşitli kokulara maruz kalırken burun içinden yavaşça nefes almasını ve ağızdan üç kez nefes vermelerini söylediler.

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