Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal ne işe yarar, nelere iyi gelir?

Güney Asya'ya özgü zerdeçal, en hızlı büyüyen diyet takviyelerinden biridir. Uzmanlar tarafından yayımlanan bir rapora göre, 2018 yılında zerdeçallı ürünler Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 328 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Peki, bu kadar çok tercih edilen zerdeçalın faydaları nelerdir ve zerdeçal nasıl tüketilmelidir? Zerdeçal açık yaralardan mide sorunlarına kadar birçok şeye iyi gelmektedir. İşte, zerdeçal hakkında merak edilenler ve faydaları…

Hindistan'daki birçok evin kilerini aydınlatan baharat, günlük hayata, mutfağa, kültürel ve iyileştirici geleneklere adeta yapışmış önemli bir besindir. Zencefil ailesinin bir üyesi olan zerdeçal, Ayurveda tıbbında binlerce yıldır kullanılmaktadır. Dünyanın birçok noktasında yaralara zerdeçal uygulanmaktadır ve enfeksiyonla savaştığına inanılıyor. Sütle karıştırdığınız takdirde ve zihniniz sakinleşir. Refahı karşılamak için yeni evlerin girişini zerdeçal macunu ile süslemek, Asya toplumlarının bazılarında önemli bir gelenektir.

ZERDEÇALIN FAYDALARI

Dilimlenmiş veya bir baharat haline getirilmiş Curcuma longa bitkisi, kehribar rengini ve dünyevi, acı lezzetini köri gibi yiyeceklere verir. Birçok zerdeçal takviyesinde yakalanan aktif bileşen kurkumin'dir. Kurkumin, diğer kurkuminoid bileşiklerle birlikte, kurutulmuş baharatın sadece yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturur.

Pelin otunun faydaları nelerdir, ne için kullanılır? (Artemisia bitkisi) Pelin otu nedir, neye iyi gelir?

Zerdeçalın faydaları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Zerdeçal, yüksek kolesterol, saman nezlesi, depresyon, diş eti iltihabı, adet öncesi sendromu ve hatta akşamdan kalma gibi birçok soruna iyi gelmektedir . Ayurveda tıbbında, antiviral, antibakteriyel ve antiparaziter olduğu düşünülmektedir ve uzun zamandır diyabet, ağrı, romatizma, osteoartrit, hafıza ve egzama gibi cilt koşullarına yardımcı olmak için kullanılmaktadır.

Zerdeçal neye iyi gelir?