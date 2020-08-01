Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir ve nasıl geçer? Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu belirtileri ve tedavisi

İdrar yolu enfeksiyonunun hamilelik sürecinde gelişimi şu şekildedir: Hamilelik döneminde enfeksiyonlara bağlı olarak bakteriler mesaneye ulaşır ve idrar torbasında canlı olarak kalır, daha sonra böbrek iltihabına kadar ilerleyebilir. Bu durum çeşitli sağlık problemlerine yol açabileceği için belirtilerin ortaya çıkması ile birlikte bir hekimden yardım alınmalıdır. Peki hamilelikte ortaya çıkan idrar yolu enfeksiyonu probleminin belirtileri nelerdir?
Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu kanama yapar mı? Gibi sorular anne adaylarını tedirgin edebiliyor. Öncelikle idrar yolu enfeksiyonu belirtilerine bakalım…
İdrar yolu enfeksiyonunun kanama yapması gibi bir durum olması zor ihtimaldir. Eğer kanama varsa başka türlü bir hastalık olabilir. Uzman doktora başvurmanızda fayda vardır.
Diğer merak edilen soru "İdrar yolu enfeksiyonu hamilelik belirtisi olabilir mi?" İdrar yanması, sık idrara çıkma gibi durumlar hamilelik belirtilerinde de olabilmektedir.
Kadınlarda erkeklere göre daha kısa bulunan, üretra adı verilen, idrarı mesaneden dış ortama taşıyan tüp şeklindeki yapıdan kaynaklı idrar yolu enfeksiyonu oluşur ve kadınlarda görülme oranı bu yüzden yüksektir. Birçok kadın hayatı boyunca en az 2 3 kere idrar yolu enfeksiyonu geçirmesi mümkündür. Ayrıca kadınlarda menopoz sonrası daha da sık görülmeye başlar. Hamile olan kadının idrarı nasıl olur? Bu sorunun yanıtı hamilelik dönemine göre değişebilmekte. Hamileliğin ilk aylarında koyu sarı iken daha sonraki aylarda açık sarıya dönüşebilir.
İdrar yolu enfeksiyonu hamilelikte dikkate alınmazsa erken doğuma kadar olumsuz yönde etkisi olabilir. Ayrıca su kesesinin de erken açılmasında rol oynar. Bunlar bebeğin yaşamını riske atmaktadır. Anne adayı doğum öncesi idrar yolu enfeksiyonu geçmezse doğum şekline karar vermeli ve normal doğum önerilmekte.
Hastane öncesi evde bu yöntemleri uygularsanız daha erken kurtulma şansınız olabilir. Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen doğal yöntemler şunlardır:
Hamilelik döneminde idrar yolu enfeksiyonu geçmiyorsa veya tekrarlıyorsa uzman doktorun uygun görmüş olduğu antibiyotikler kullanılabilir. Bir haftalık süreç içerisinde bakteri enfeksiyona dönüşmeden tedavisi yapılabilir. Enfeksiyon durumu için düzenli olarak doktor kontrollerinde idrar tahlilleri yapılmalıdır. Bazı hastalarda şikâyet devam ederse daha ileri tetkiklerde idrar yolu enfeksiyonu sebepleri araştırılmalıdır. Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu doğal tedavisi için önerileri uygulamanızda fayda vardır.
İdrarda mikroplar, savunma hücreleri, kanamalar, proteinler var mı, yok mu? Testini yapar. Ayrıca idrar özelliklerini ortaya çıkarır. Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu geçirenler de bu tahlili yaptırmaktadırlar
İdrarda enfeksiyona sebep olan mikropları ya da mantarları bularak, bunlar için uygun tedavi yöntemleri aramaya olanak sağlar.