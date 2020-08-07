Zencefil zayıflatır mı, insan sağlığına faydaları nelerdir? İşte mucizevi besin zencefilin faydaları

Zencefil son zamanlarda rahatsızlıkları iyileştirmesi özelliği ile ismini duyurmaktadır. Git gide daha da ün kazanan bu baharat çok faydalıdır. Özellikle mide ve sindirim sistemi ile ilgili çok olumlu etkilere sahip olan bir besindir. Peki böyle çok faydaya sahip bu besinin zararları var mıdır? Var ise bu zararlar nelerdir? İşte cevaplar...

Zencefilin Faydaları

Zencefil, %40 oranında hazımsızlık ve mide şişkinliğine iyi gelen bir yiyecektir.

Zencefil diare (ishal) sorununu ortadan kaldırır.

Mide ağrısı ve mide bulantısına etkilidir.

Mide ve bağırsaklardaki gazı söktürücü bir özelliği vardır.

Bağırsaklardaki düz kasları rahatlatır. Böylece yiyecekler bağırsaklarda hareket edebilir ve kabızlık önlenmiş olur.

Zencefil yıllardır reflü ve ülsere iyi geldiği söylenen bir besindir.

Vücut ısısını artırıp vücuttaki toksinleri attırır.

Düzenli kullanılırsa inme ve kalp krizi riski en aza indirilir.

Kötü kolesterolü düşürür.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Mantar enfeksiyonlarına karşı çok etkilidir.

Gıda zehirlenmesine karşı iyi gelir.

Ağrı kesici özelliği vardır.

Yumurtalık kanserine karşı etkilidir.

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Zencefilin Kalorisi ve Besin Değeri

Bu besinin 100 gramında 80 kcal kalori bulunur. Besin değerleri ise şöyledir:

Karbonhidrat 17.8

Lif 2.0

Protein 1.8

Yağ 0.8

C vitamini

Potasyum

Kalsiyum

Demir

Zencefilin Zararları

Keskin kokusu dolayısıyla mide ekşimelerine sebep olabilir.

Ritim bozukluğuna neden olabilir.

Deri söküntüsü yaşatabilir.

Depresif bir etki yaşatır.

Kan sulandırıcı olduğundan dolayı cerrahi operasyon öncesi kullanılmamalıdır.

2 yaş altı çocuklara uygun değildir.

Çocuklar kullanacaksa normal dozun üçte biri kullanılmalıdır.

Kan sulandırıcı ilaçlarla kullanılması tehlikelidir.

Kan pıhtılaşmasını engeller.

Hamilelikteyken tüketim miktarı önemlidir. Fazla kullanımı düşüğe sebep olabilir.

Günlük kullanılması gereken doz 1,2 gramdır.

Zencefil Nasıl Tüketilir?

Sağlık için olan faydalarıyla ismini duyurmuş olan zencefil birçok şekilde tüketilebilir. Tüketen kişinin kendi tercihine göre tüketim türleri değişebilen bir besindir. Zencefilin tüketilebileceği şekillerden bazıları şunlardır:

Zencefil çay olarak tüketilebilir.

Yemeklerin içerisine katılabilir.

Salatalarda lezzet verici bir baharat olarak kullanılabilir.

Zencefili esansiyel yağ olarak tüketmek mümkündür. Zencefilin en etkili olduğu şekil budur. Ağrıyan yere sürülmesi ağrıyı geçirir.

Çiğ bir şekilde tüketilebilir.

Her sabah bir bardak su içerisine rendelenip tüketilebilir.

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Zencefil Zayıflatır Mı?

Pek çok hastalığı tedavi eden ve oluşmasını engelleyen zencefil neredeyse her derdin devasıdır. Zayıflamak isteyen kişilerin de yardımcısı olan zencefil, direkt olmasa da dolaylı yoldan zayıflatmaya yarayan bir besindir. Zencefil şu şekillerde kullanılırsa zayıflamaya yardım eder:

Sabahları detoks suyunun içine bir çay kaşığı zencefil eklenebilir.

2.5 cmlik bir zencefil rendelenmeli ve sabah smoothielerine katılmalıdır.

Yarım çay kaşığı ince doğranmış zencefil omlete katılabilir.

Rendelenmiş zencefilden bir çay kaşığı kadar tavuk yemeklerine katılabilir.

Ham zencefil ile çay hazırlanabilir.

Hamilelikte Zencefil

Pek çok hastalık için uzun yıllardır tüketilen zencefil hamilelikte de çok faydalı bir besindir. Anne adayları zencefil konusunda biraz çekingen olsalar da aslında zencefil çok faydalıdır. Hekimler tarafından da sıkça önerilen bir besindir. Ancak zencefilin tüketim miktarı çok önemlidir. Eğer fazla kullanılırsa geri dönüşü olmayan çok kötü sonuçlara sebep verebilir. Ölçülü kullanılan zencefil ise birçok yarar sağlar. Özellikle hamilelik bulantılarına çok iyi gelmektedir. Hamilelikte zencefil tüketiminin faydalarından bazıları ise şunlardır:

Rahimdeki bebek için yeterli miktarda kan akışını sağlar.

Yemek sonrasında sindirimi zor olan besinleri sindirmeye yardım eder.

Sırt ve boğaz ağrısını yatıştırır.

Hamilelikte yüksek kolesterol seviyelerini düşürür.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Mide yanmalarını engeller.

Kan şekerini dengeler.

Alınan kiloların yorduğu kasları rahatlatır.

Zencefilin Erkeklere Zararları

Halk arasında zencefil tüketiminin erkeklere zarar verdiğine dair bazı söylentiler gezmektedir. Ancak zencefilin bilinen böyle bir etkisi bulunmaz. Aksine insanlar için çok faydalı olan bir besindir. Aşırı tüketildiğinde ise sadece erkekler üzerinde değil hem erkekler hem de kadınlar üzerinde bazı kötü sorunlar açabilir.

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