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Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

Son zamanlarda çoğalan hastalıklardan dolayı yediğimiz besinlere daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlığımızı olumsuz etkileyecek besinlerden kaçınıp yerine sağlıklı besinleri koymak en doğrusu olacaktır. Bazı besinlerin faydalı olduğunu düşünsek de sağlığımıza zarar verecek bir içerdiği ortaya çıkabiliyor. Peki faydalı ve zararlarını bilmediğimiz nelerdir? İşte bazı besinler sinir sistemimizi etkilerken bazı besinler de beyin fonksiyonlarımızı etkilemektedir. İşte besinlerin vücudumuz üzerinde dikkat çeken etkileri...

Giriş Tarihi: 28.10.2020 11:03 Son Güncelleme: 28.10.2020 11:08 ABONE OL
Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

PATLAMIŞ MISIR

Patlamış mısır, sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan protein, altın, fosfor, demir, silikon ve magnezyum içerir. Patlamış mısırın içerdiği B vitamini de depresyon ve stresle savaşmaya yardımcı oluyor.

Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

TARÇIN

Tarçın, son derece önemli bileşenler içerdiği için beyni çok daha aktif kılar. Tarçın kokusu, çok fazla dikkat, görsel hafıza ve hızlı reaksiyon gerektiren şeyleri çözmemize yardımcı olur.

Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

SAFRAN

Safran birçok mineral, B vitamini ve C vitamini içerir. Beyin fonksiyonlarını daha iyi hale getirir ve hatta bazı rahatsızlıkları bile tedavi eder.

Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

TON BALIĞI

Ton balıklarında bol miktarda cıva bulunmaktadır. Vücuttaki fazla cıva, hafıza sorunlarına yol açabilir. Ayrıca hormonları etkileyen ve sinir sisteminin işlevini bozan sentetik bir kimyasal olan poliklorlu bifenil içerir.

Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

FASULYE

Fasulye zaten bildiğiniz üzere asitli bir gıda. Çok fazla fasulye tüketirseniz, vücudunuz demir gibi mineralleri parçalamakta zorlanacaktır. Bu, beyine kan temini ve anemi gelişimi ile ilgili sorunlara yol açabilir.

Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata, beyin hücrelerinin aktivasyonundan sorumlu flavonoidler içerir. Bu yiyecek damarları büyütür, beyin fonksiyonlarını uyarır ve oksijen sağlar.

Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

FIRINDA PATATES

Fırında patates, beyne oksijen gönderen potasyum bakımından zengindir. Ayrıca glikoz beyine giden kan tedarikini arttırır. B vitamini ve amino asit içerir.

Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

KAŞAR PEYNİRİ

Kaşar peyniri, tiramin içerir. Tiramin, kan basıncını önemli ölçüde arttırabilir. Aynı zamanda migreni tetikler.

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Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı
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