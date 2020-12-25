Yüksek tansiyona ne iyi gelir? Tansiyonu ne düşürür?

Yüksek tansiyon nasıl düşürülür? Tansiyon problemi, hemen her yaştan insanı etkileyebilen bir sağlık problemidir. Yaşam kalitesinde düşüşe sebep olması muhtemel bir sağlık problemi olması ve yaygın görülmesi dolayısıyla yüksek tansiyona ne iyi gelir, tansiyon nasıl düşürülür sorularının yanıtı araştırılıyor. Kanın pompalanarak damarlara iletilmesi, kalbin görevidir. Kalpten pompalanan kanın damarlarda duvarlara yaptığı basıncın ölçümü tansiyon değeri olarak tanımlanır. Hipertansiyon olarak tanımlanan yüksek tansiyon ise, damarlardaki basıncın yüksek olması durumudur. Süreklilik göstermesi halinde yaşamsal faaliyetlerin aksamasına sebep olması muhtemel bir sağlık problemi olan yüksek tansiyon, organlara giden damarlarda daralma, genişleme ve tıkanma gibi sorunları ortaya çıkarabilir. Buna bağlı olarak uzun süre başka bir belirti vermeden varlık gösteren yüksek tansiyon problemi; böbrek, kalp ve beyin gibi yaşamsal organlarda tahribat yaratabilir.

Hipertansiyon tanısı koyabilmek için belirli bir periyodun ardından değerlendirme yapılır. Sebebi, sağlıklı bir insanın tansiyonunun da hava sıcaklığı, açlık vs. gibi bir sebebe bağlı olarak yükselme eğilimi göstermesinin mümkün olmasıdır. Dolayısıyla tansiyonum yüksek ne yapmalıyım konusunda telaş yapmadan önce, problemin süreklilik arz edip etmediği gözlemlenmeli ve buna göre bir yol haritası belirlenmelidir. Peki evde doğal ve bitkisel yollardan yüksek tansiyon problemi nasıl geçer? İşte tansiyonu düşürmenin yolları…

YÜKSEK TANSİYONUN NEDENLERİ NELERDİR?

Yüksek tansiyon problemine sebep olan faktörler kişiden kişiye farklılık gösterir. Fakat bu faktörlerin temelde şu şekilde sıralanması mümkündür:

Aile geçmişinde yüksek tansiyon probleminin söz konusu olması

Aşırı derecede kilolu olmak ve vücut kitle endeksinin normalin üstünde olması

Aşırı stresli durumlara maruz kalmak

Yüksek miktarda tuz tüketimi

Doğum kontrol hapı kullanımı

Böbrek üstü bezinde varlık gösteren tümörler

Tiroit hastalığı

Şeker hastalığı

Bazı ağrı kesicilerin sürekli tüketimi

Yukarıda bahsi geçen durumların dışında vücudun magnezyum, kalsiyum ve potasyum minerallerinden yoksun kalması da yüksek tansiyon problemini doğurur.

YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Her yaştan insanda ortaya çıkması muhtemel bir sağlık problemi olan yüksek tansiyon, çeşitli belirtiler ile birlikte kendini gösterir. Bu belirtilerin şu şekilde sıralanması mümkündür:

Kalp atışlarındaki düzensizlik

Görme bozuklukları

Göğüs bölgesinde ağrı hissi ve bu ağrı hissi ile birlikte gelişen hassasiyet

Sık idrara çıkma

Fiziksel bir sebebe bağlı olmadan ortaya çıkan yorgunluk ve halsizlik problemi

Ani bir şekilde varlık gösteren ve oldukça rahatsız edici bir boyuta ulaşan şiddetli baş ağrısı

Burunda sebepsiz yere meydana gelen kanama

Baş dönmesi

Nefes darlığı

Yukarıdaki belirtilerin bir ya da birden fazlası tansiyon hastalarında görülmesi mümkündür. Fakat bir hastaya yüksek tansiyon tanısı konulabilmesi için belirli bir süre boyunca takip gerekir.

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TANSİYONUN YÜKSELMESİ ANINDA YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Tansiyon yüksekliği, kimi zaman ayakta durmaya engel olabilecek boyuta ulaşabilir. Dolayısıyla böyle bir durumdaki hastanın yanındaki kişinin birtakım ilk yardım uygulamalarını uygulaması gerekir. Bu uygulama adımları şu şekilde sıralanır:

Öncelikle varsa hastaya ilaçları verilmelidir. Eğer kişiye daha önceden yüksek tansiyon ile ilgili bir tanı konulmamış ise yapılması gereken en doğru şey, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaktır. İlaçları verilen hastanın bileklerine kadar su tutulur. Hasta ayaklarını aşağıya sarkıtacak şekilde yatırılır. Tansiyon yüksekliği halinde uyumak yerine tansiyonun dengelenmesini beklemek gerekir.

YÜKSEK TANSİYONA NE İYİ GELİR?

Tansiyonu ne dengeler? Evde doğal yöntemler ile tansiyon nasıl düşer, tansiyonu dengelemek için ne yapmak gerekir gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu soruları cevaplamadan önce tansiyonu düşürmenin temeldeki en doğru ve sağlıklı yönteminin yaşam biçiminde yapılacak değişiklikler olduğunu söylemek gerekir. Bununla birlikte tansiyona iyi gelen yiyecek ve içeceklerden faydalanarak da doğal ve bitkisel yollardan tansiyon değerlerini dengelemek mümkündür.