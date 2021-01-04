Meryem Ana otu nasıl hazırlanır, tüketilir, nereden alınır? Meryem Ana otu gebelik için nasıl kullanılır?

Meryem ana otu eskilerin çok bildiği bir bitkidir. Sadece hamile kalmak içn değil birçok hastalığa da şifa olduğu söylenmektedir. Bir rivayete göre Meryem ana otunun Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatma tarafından dikilmiş olmasıdır. Şifa olarak bilinen bu bitki doğum öncesinde de kadın vücuduna katkı sağlamaktadır.

MERYEM ANA OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

- Kadın vücudunun ovülasyonuna benzetilen Meryem ana otu hamile kalmaya katkı sağladığı bilinmektedir. Kendi kendine tohumlandığı bilinen bir bitki olmasından dolayı kadınların da ovülasyonunu temsil ettiğine inanılmaktadır.

- Erkeklerin kullanımında ise sperm miktarını arttırdığı bilinir. Spermin daha kaliteli ve artmasını sağlar.

- İdrar kaçırma tedavisinde kullanılır.

- Doğumdan önce kullanılan Meryem ana otu doğumu kolaylaştırdığı söylenir. Rahim ağzının genişlemesin sağlayan bu bitki doğumun daha kolay gerçeklemesini sağlar.

- Meryem ana otu hamile kalmaya yardımcı olmasının yanı sıra cilt yaralarına da iyi geldiği bilinmektedir. Bitkinin içinde bulunan yüksek antioksidan birçok cilt hastalığına, ciltte geçmeyen yara izlerine de iyi gelmektedir.

MERYEM ANA OTU GEBELİK İÇİN NASIL KULLANILIR?

Gebe kalmak için kullanılan Meryem ana otu bir ilaç değildir. Öncelikle bu bilinçle tüketilmesi gerekmektedir. Bitkisel bir ürün olan Meryem ana otu ilaç niyetine kullanılamaz. Peki Meryem ana otu (Fatkama ana eli otu ) hamile kalmak için nasıl kullanılır? İşe cevabı...

MERYEM ANA OTU NASIL HAZIRLANIR?

Cam bir sürahi ya da kavanozun içine 1 adet Meryem ana otu koyulur ve bir gece suda bekletilir. Suda bekletilen Meryem ana otu 1 seferlik kullanım için olmalıdır. Her kullanımda yenisi yapılması tavsiye edilir. Suyun içindeki Meryem ana otu suya koyu bir renk vermeye başlar. Bu renk göründüğünde hazır anlamına gelir.

NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Sürahide hazırlanmış Meryem ana otu suyu genellikle cinsel birliktelikten önce 2 defa tüketilmelidir. Hem kadın hem de erkeğin içmesi önerilir. Özellikle kadınların yumurtlama dönemlerine yakın tüketmeleri daha iyi olacaktır. Hamile kalmak dışında doğuma hazırlanan kadınlar için de şifa olan Meryem ana otu sancılar başladığında bir bardak içmesi doğumu kolaylaştırdığı bilinmektedir. Doktora sormadan hiçbir şekilde tüketilmemesi gereken Meryem ana otu her bünyede aynı etkiyi göstermemektedir. Bu yüzden doktorunuza danışmadan kullanmanız tavsiye edilmez.

FATMA ANA ELİ OTU NEREDEN ALINIR?

Fatma ana eli otu Arabistan topraklarında bulunan bir bitkidir. Genellikle hac ve umreden gelenler yanlarında getirdiği bilinir. Bunun yanı sıra Mısır çarşısı veya bazı aktarlarda da satılmaktadır.

HAMİLE OLANLARIN BİLİNÇSİZ TÜKETMEMESİ GEREKİR

Hamile olan kadınların Meryem ana otunu kullanırken çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Bitki de olsa bazı bünyelere bazı durumlarda iyi gelmeyebilir. Bu yüzden hamile bir kadın Fatma ana eli otunu kullanacağı zaman mutlaka doktoruna danışması gerekmektedir. Doktorunun yönlendirmesi üzerine kullanması daha doğru olacaktır. Bunun nedeni ise her bitki her vücuda aynı etkileri yaratmayabilir.