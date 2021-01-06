34 haftalık bebek kilosu ve hareketleri - 34 haftalık bebek gelişimi ile ilgili merak edilenler

34 haftaya girmiş bir hamile artık doğuma çok daha yaklaşmıştır. Bu haftalarda bebeğin böbrek üstü bezlerinden salgılanan hormonlar annede süt üretmeye başlayabilir. Aynı zamanda bu haftada bebeğin bağışıklık sistemi de gelişmektedir. Basit enfeksiyonlara karşı kendini koruyabilecek güce sahip olmaktadır. Bebek gelişimine son hızla devam etmektedir. Peki 34 haftalık bebek kaç kilo olur? 34 haftalık gebelikte bebeğin gelişimi nasıldır? 34 Haftalık bebeğin gelişimi ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

34 HAFTALIK BEBEK HAREKETLERİ NASILDIR?

34 haftalık bebek hareketleri internet üzerinde çok fazla araştırılmaktadır. Artık iyice büyümüş olan bebek anne karnında belli hareketler yaparlar. Bu yüzden anne de merak edip bebeğinin hareketleri ile alakalı çeşitli araştırmalar yapar. 34. hafta itibari ile bebeğin anne karnında uyuyup uyumadığı bile kolaylıkla anlaşılabilir hale gelir. Uyuduğu anlarda daha hareketsiz kaldığını veya hafif dönme hareketleri yaptığını, uyanık olduğu anlarda ise karında dalga dalga titreşimler yaratarak yer değiştirdiği fark edilebilir. Kemikler sertleşmeye devam ettiği için 34 haftalık bebek hareketleri daha keskin ve acı verici olabilir. Her gün bebeğim hareket sayısını takip etmeniz bu aylarda oldukça önemlidir. 34. haftaya gelindiğinde bebeğin 1 saat içerisinde en az 10 defa hareket ettiğinin hissedilmesi beklenmektedir. Çok yoğun ve hareket hâlinde olunan saatlerde karındaki hareketler hissedilmeyebilir. Böyle anlarda endişeye kapılmadan mümkünse sakin bir yere geçip oturmalı ve yaklaşık 1 saat boyunca en az 10 defa hareket ettiğinden emin olmalısınız. Bu takibi bir şeyler atıştırdıktan sonra yapmak daha iyi olacaktır. Böylelikle bebek de hareket etmek için gereken enerjiyi yakalayacak ve anneye bu konuda yardımcı olacaktır.

34 HAFTALIK BEBEK GELİŞİMİ

Hamilelikte 34. hafta bebek gelişiminde belki de en çarpıcı şeylerden biri de artık anne ne yapıyor olursa bebeğin de bunların hepsini tamamen hissediyor olmasıdır. Yenilen, içilen, dışardan gelen sesler, annenin duygu durumu… Her şeyden etkilenmektedir. Bunlar onun hareket miktarını bile etkilemektedir. 34 haftalık gebelikte bebeğin cilt yüzeyinde oluşan Vernix Caseosa ( Verniks Kazeoza ) tabakası, bedeninin ısı kontrolünü yapmaya ve onun cildini nemli tutmaya devam eder. Doğuma kadar bu macunumsu beyaz renkteki koyu kıvamlı yapı azalacaktır. Bu yapı aynı zamanda da doğumda bebeğin doğum kanalından geçişini kolaylaştıracaktır. Akciğerleri olgunlaşmaya devam etmektedir ve tamamen gelişmesine ise 2-3 hafta kalmıştır. 34 haftalık doğan bebekler yaşayabilirler, ancak nefes alması için 2-3 hafta kadar kuvözde kalarak solunum yardımı almaları gereklidir. Anne karnında 34 haftalık bebekte beyin hücreleri gelişmeye devam eder. Bu gelişme, bebeğin dış dünyadaki becerileri için önemlidir. Tüm duyuları gibi hafızası ve hatırlama yetisi gelişmiş durumdadır. 34 haftalık bebek doğuma kadar gelişmeye devam edecektir.

34 HAFTALIK GEBELİK BEBEK KİLOSU VE BOYU

34 haftalık bir bebek artık oldukça gelişmiştir. Geçen haftaya kıyasla ortalama 200 - 300 gram daha alarak daha yuvarlak hatlara sahip olmaya başlayan bebek, vücut ısısını koruyabilmek için deri altında ihtiyaç duyduğu yağ tabakasını, dünyaya gelene kadar kalınlaştırmaya devam edecektir. Boyu yaklaşık 45-46 santim, bir kavun kadardır. Ağırlığı yaklaşık 2100 - 2300 gramdır. Bu değerler, 34. haftasında olan bir bebeğin ortalama değerleridir. Bebek doktor kontrolünde daha kilolu veya zayıf, daha kısa veya uzun çıkmış olabilir. Genetik yatkınlık, döllenmenin hesaplanandan daha erken veya daha geç gerçekleşmiş olması ve beslenme tarzı gibi birçok etken bebeğin kilosu üzerinde etkili olmaktadır. Bu gibi durumlarda endişeye kapılmamalı ve her bebeğin fiziksel gelişiminde bireysel farklılıklar olmasının normal olduğu unutulmamalıdır.

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