Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir, ne geçirir? Balgamlı öksürüğe iyi gelen şeyler

Balgamlı öksürük akut ve kronik olarak devam edebilmektedir. Akut olarak ortaya çıkan balgamlı öksürük ani gelişmesi nedeniyle bir başka hastalığa işaret edebilir ve bu nedenle bir uzman görüşü alınması önerilmektedir. Kronik olarak ve dönemsel olarak tekrarlayan geçmeyen balgamlı öksürük şikayetleri ise, çoğunluk olarak sigara ve tütün mamüllerini tüketen, rutubetli ortamlarda çalışan veya yaşadığı yerde rutubet olan, alerjik hastalıklara sahip olan kişiler ile mevsim geçişleri sırasında görülebilmektedir. Balgam söktürücü ilaçların sık görülen yan etkileri ve ağızda bıraktıkları acımsı tat nedeniyle balgamlı öksürükte doğal çözümler oldukça popüler aranan bir konu olmaktadır. Bundan önce balgamlı öksürüğe neden olabilecek durumlardan uzak durulmalıdır. Bunlar arasında ;

Sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmak

Nemli ve rutubetli ortamlardan olabildiğince uzaklaşmak

Islak veya nemli kıyafet giymemek

Toz ve mayt gibi alerjik reaksiyon gösterebilecek etkenleri önlemek

Mevsim geçişleri sırasında düzenli beslenmek

Yukarı bahsedilen koşullar balgamlı öksürüğün engellenmesi konusunda etkili olabilmektedir. Bunun ile birlikte, doğal ve bitkisel çözümler de vardır. Balgamlı öksürük nasıl geçer? Balgamlı öksürüğe bitkisel tedavi nelerdir?

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