Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir, ne geçirir? Balgamlı öksürüğe iyi gelen şeyler

Balgamlı öksürük akut ve kronik olarak devam edebilmektedir. Akut olarak ortaya çıkan balgamlı öksürük ani gelişmesi nedeniyle bir başka hastalığa işaret edebilir ve bu nedenle bir uzman görüşü alınması önerilmektedir. Kronik olarak ve dönemsel olarak tekrarlayan geçmeyen balgamlı öksürük şikayetleri ise, çoğunluk olarak sigara ve tütün mamüllerini tüketen, rutubetli ortamlarda çalışan veya yaşadığı yerde rutubet olan, alerjik hastalıklara sahip olan kişiler ile mevsim geçişleri sırasında görülebilmektedir. Balgam söktürücü ilaçların sık görülen yan etkileri ve ağızda bıraktıkları acımsı tat nedeniyle balgamlı öksürükte doğal çözümler oldukça popüler aranan bir konu olmaktadır. Bundan önce balgamlı öksürüğe neden olabilecek durumlardan uzak durulmalıdır. Bunlar arasında ;
- Sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmak
- Nemli ve rutubetli ortamlardan olabildiğince uzaklaşmak
- Islak veya nemli kıyafet giymemek
- Toz ve mayt gibi alerjik reaksiyon gösterebilecek etkenleri önlemek
- Mevsim geçişleri sırasında düzenli beslenmek
Yukarı bahsedilen koşullar balgamlı öksürüğün engellenmesi konusunda etkili olabilmektedir. Bunun ile birlikte, doğal ve bitkisel çözümler de vardır. Balgamlı öksürük nasıl geçer? Balgamlı öksürüğe bitkisel tedavi nelerdir?
Bitkisel yöntemlerle Öksürüğe ne iyi gelir? Evde doğal tedavi ile öksürük nasıl geçer? İşte iyi gelen besinler!
BALGAMLI ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?
- Zencefil ve zerdeçal, doğal müziceler arasında yer almaktadır. İçeriğindeki antibiyotik özellikleri ile, özellikle balgamlı öksürüğe karşı en çok önerilen yöntemler arasında yer almaktadır. Sık kullanım şekli olarak, aktarlardan elde edilebilecek kuru zencefil ve zerdeçalın, bala karıştırılarak günde 3 tatlı kaşığı olarak tüketilmesi, doğal balgam söktürücü etkisi gösterecektir
- Balgam söktürücü bitkiler arasında yer alan rezene, içeriğindeki antiseptik özellikleri balgama karşı temizleyici etkiye sahiptir. Rezeneyi çay olarak tüketip bal ile yumuşak bir içim sağlanması, aynı zamanda da balın bilinen etki arttırıcı özelliği ile önerilmektedir
- Sinameki çayı da balgamlı öksürüğe bitkisel çözümler arasında yer almaktadır. Ancak uzmanlar sinameki çayının günde 2 seferden fazla tüketilmemesi konusunda uyarmaktadır
- Civanperçemi balgamlı öksürüğe karşı oldukça etkilidir. Özellikle kronik olarak balgamlı öksürüğü sorunu yaşayan kişilerde, hızlı ve etkili bir çözüm ortaya sunması ile popüler bir kullanıma sahiptir
- Kapsaisin balgam sökücü etkisi ile oldukça etkili bir maddedir. Kapsaisin, biberlerin ana maddesi olarak ortaya çıkmaktadır. Günlük belirli bir miktarda ve bilinçli olarak tüketilen biberler, içeriğindeki kapsaisin vasıtasıyla ciğerlerde oluşabilecek herhangi bir iltihaplanmaya karşı da etkili bir savunma ortaya koyacaktır
- Buharlı su yöntemi, evde uygulanabilecek basit çözümler arasında yer almaktadır. Özellikle mevsim geçişleri sırasında veya rutubetli ortamlardan dolayı yaşanan balgamlı öksürüğ şikayetlerinde uygulanan buharlı su yöntemi, kısa, basit ve etkili bir sonuç verebilmektedir. Bir kova veya leğene dökülmüş sıcak su önünde oturularak, buharı solumak bu yöntemin önce çıkan özelliğidir
- Limon, nar, portakal ve greyfurttan oluşturulan özel bir karışım, balgam söktürücü kür olarak mucizevi bir etki koymaktadır. Genel olarak c grubu vitaminlerini çokça barındıran bu karışımda, birer adet olmak üzere sayılan meyvelerin suyu sıkılarak tüketilmektedir