PDW nedir, yüksekliği ne anlama gelir? PDW kaç olursa tehlikelidir?

PDW testinde kanda bulunan trombositlerin genişliği ve dağılım aralıklarına bakılmaktadır. Aynı zamanda PDW testi kan rahatsızlıklarının tanısı için de yapılmaktadır. PDW testinde trombosit değeri düşük olursa bu çok büyük trombositlerinin olduğu anlamını taşımaktadır. Yani kemik iliğinin üretim seviyesinde artış olduğu anlamına gelmektedir. İşte, "PDW nedir, neden yükselir? Ve PDW kaç olursa tehlikelidir?" sorularının tüm yanıtı detaylarda…

PDW YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

PDW, kandaki trombositlerin büyüklüğünün dağılımına dair bir ölçü veren testtir. PDW testinde çıkan değere göre plateletlerin büyüklüğüne ve küçüklüğüne bakılır. PDW sonuçlarının referans değerleri, kadınlarda 8 fL ile 13.28; erkeklerde ise 9 fl ile 16.56 fL arasında hesaplanmıştır. Eğer bu değerlerin üstünde bir sonuç çıkarsa PDW yüksekliğine bağlı olarak rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Plateletler büyükse genç, plateletler küçükse yaşlı anlamına gelmektedir. PDW testi ile de trombosit dağılımlarının sağlıklı olup olmadığına bakılmaktadır. PDW değerinin yüksek olması ile kemik iliği sorunları ortaya çıkabilir. PDW neden yükselir? PDW yüksekliğinin nedenleri ise şunlardır:

Bulaşıcı hastalıklar,

Doğum kontrol hapı,

Kanser çeşitleri,

Kansızlık,

Anemi,

İltihaplı olan rahatsızlıklar,

Dalağın alınmış olması,

Verem.

PDW KAÇ OLURSA TEHLİKELİDİR?

Kişinin yaptırmış olduğu kanda PDW değeri 9.0 ile 14.0 fl aralığındaysa kişisinin sağlık açısından bir problemi yoktur. Ancak, belirttiğimiz bu değerin altında veya üstünde olan bir değer ile karşı karşıya geldiyseniz sağlık sorununuz olabilir. Aşağıdaki durumlarda PDW değerlerine bakılır:

Vücudun çok kolay morarması,

Purpura adı verilen kırmızı, mor ve kahverengi çürüklerin çok sık oluşması,

Küçük kesiklerde bile kanın pıhtılaşmaması,

Burun kanaması,

Diş etlerinde kanama,

Sebebi bilinmeyen yaralanmalar.

PDW DEĞERİ KAÇ OLMALI?

Sağlıklı bir insan vücudunda PDW değeri 9.0 ile 14.0 fl arasında olmaktadır. Sizin değeriniz bu değerler arasında değilse veya daha yüksek ise uzman doktor sizden birkaç test daha isteyebilir.

PDW DÜŞÜKLÜĞÜ

PDW testinin sonucunda değer düşük çıktıysa bu kanınızda yeterli miktarda trombosit bulunmadığına işarettir. Bu durum kemik iliğindeki üretim ya da trombosit üretimi sorununa yol açabilir. PDW düşüklüğünün nedenleri ise şunlardır: