Çay ağacı yağı faydaları nelerdir, ne işe yarar? Besin kaynağı çay ağacı yağı nelere, hangi hastalığa iyi gelir?

Çay ağacı yağının sağlık alanındaki kullanımında, hem el hem ayak için tırnak mantarından kurtulmaya yardımcı olduğuna dair bazı kanıtlar vardır. Çalışmaya katılan insanlara yağı altı ay boyunca günde iki kez uygulaması söylendi ve araştırmacılar, topikal tedavinin "tırnak görünümünde ve semptomatolojide iyileşme" sağladığını tespit etti. Peki, çay ağacı yağı faydaları nelerdir ve ne gibi sağlık sorunlarına iyi gelir? İşte, çay ağacı yağının inanılmaz faydaları ve iyileştirdiği hastalıklar...

Beyaz kan hücresi aktivitesindeki artışa neden olması sayesinde çay ağacı yağı iyileşme süresini de kısaltabilir. Çay ağacı yağını küçük kesiklerin ve sıyrıkların enfekte olmasını önlemeye yardımcı olması için antiseptik olarak kullanabilirsiniz.

Çay ağacı yağı sadece yüzde değil sırt, kollar ve göğüste de sivilceyi tedavi etmenin en etkili yollarından biri olarak kabul edilir. Çay ağacı yağı, sivilceye neden olan bakterileri öldüren anti-mikrobiyal özellikler içerir. Ayrıca iltihabı azaltır ve yaraları hafifletir. Çay ağacı yağı cildin doğal yağ dengesini nemlendirir ve eski haline getirir.

İpucu: Birkaç damla çay ağacı yağını iki çay kaşığı çiğ organik balla karıştırıp pamuklu bir bezle sivilceye uygulayabilir ve ardından suyla durulayabilirsiniz.

British Medical Journal'da yayınlanan bir araştırma makalesine göre, çay ağacı yağı güçlü bir dezenfektan görevi taşımaktadır. 1923'te Dr. A.R. Penfold, çay ağacı yağının enfeksiyonları iyileştirmede o zamanki geleneksel antiseptikten on iki kat daha etkili olduğunu buldu. Bu nedenle, çay ağacı yağı, 1930'larda ve 1940'larda Avustralya II.Dünya Savaşı askerleri için yaygın olarak antiseptik olarak bilinir hale geldi. Yanıkları iyileştirmek ve yara izlerini azaltmak için çay ağacı yağı ve bal karışımı kullanabilirsiniz. Gerçekten etkilidir.

Cilt Kanseriyle Savaşır

Journal of Dermatological Sciences'da yayınlanan bir araştırmaya göre çay ağacı yağı kanserle savaşma yeteneğine sahip. Kanserli tümörleri azaltmada hızlı etkisi vardır.

Sedef ve Egzamaya İyi Gelir

Çay ağacı yağı, her tür cilt iltihabının giderilmesine yardımcı olabilir. Egzamayı doğal yoldan tedavi etmek ve hatta sedef hastalığını azaltmak için kullanılabilir. Tahrişten kurtulmak için, en iyi sonuç için beş damla çay ağacı yağını bir çay kaşığı hindistancevizi yağı ile karıştırmanız yeterlidir.

Saç Dökülmesini Azaltır

Çay ağacı yağı, sağlıklı ve güçlü saçların desteklenmesine yardımcı olur. Çay ağacı yağı saç dökülmesini önleyebilir veya tedavi edebilir. Yapmanız gereken tek şey hindistan cevizi, zeytin veya jojoba gibi bir taşıyıcı yağa birkaç damla eklemek ve saç derinize uygulamak.