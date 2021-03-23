Çocuklarda boy kilo endeksi tablosu - 0-13 yaş çocuklarda boy endeksi hesaplama nasıl yapılır?

Ebeveynler çocuklarının bebeklikten bu yana gelişimlerini kontrol etmek isterler. Anne babalar çocuklarının gelişimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirdiklerini bilmek için, halk arasında boy kilo endeksi olarak bilinen tablodan yardım alırlar. Çocuklarda boy kilo endeksi tablosu olarak bilinen bu gelişim tablosu yardımıyla çocuğunuzun yaşa göre ideal boy kilo hesabını yapabilirsiniz.

ÇOCUKLARDA BOY KİLO ENDEKSİ TABLOSU NEDİR?

Her ebeveyn bebeğinin gelişiminin normal olup olmadığını merak eder. Anne babalar, çocuklarının sağlıklı gelişim sürecini kayıt altımda tutmak isterler. Çocuklarda boy kilo endeksi tablosu, ebeveynlerin çocuklarının boy ve kilo gelişini takip etmesine yarayan bir tablodur. Çocuklarda boy kilo endeksi tablosu, bebeklerin gelişim serüvenini gözler önüne sermektedir. Çocuklarda boy kilo endeksi hesaplama çocuğun gelişimi ile ilgili önemli ipuçları vermektedir.

YAŞA GÖRE İDEAL BOY KİLO HESAPLAMA

Yaşa göre boy kilo hesaplama yöntemi ile çocuğunuzun boy kilo gelişimini kontrol altında tutabilirsiniz. Çocukların boy uzunluğunda en önemli faktör genetiktir. Çocuğun beslenme şekli de boy uzunluğuna etki etmektedir. Ebeveynler çocuklarının yaşıtlarına göre uzun mu kısa mı, zayıf mı şişman mı olduğunu bilmek isterler. Bebeklerin ve çocukların yaş ve cinsiyet faktörleri göz önüne alınarak vücut kitle endeksleri bulunmaktadır. Yaşa göre ideal boy kilo hesabı yöntemi ile çocuğunuzun gelişimini gözlemleyebilirsiniz. Yaşa göre ideal boy kilo hesaplamasında çocuğun boy ve kilosu ölçülür, ardından boyun karesi alınır. Çocuğun kilosu çıkan sonuca bölünür ve sonuç çocuğun vücut kitle endeksini ortaya çıkarır.

ERKEK ÇOCUĞU GELİŞİM TABLOSU - KIZ ÇOCUĞU GELİŞİM TABLOSU

Anne babalar, çocuklarının gelişimini her zaman takip etmek isterler. Diğer çocuklara kıyasla boy ve kilolarının normal olup olmadığını bilmek isteyen ebeveynler, çocuklarda boy kilo endeksi hesaplaması yaparlar. İşte; erkek çocuğu gelişim tablosu ve kız çocuğu gelişim tablosu…

Erkek Çocuğu Gelişim Tablosu

Kız Çocuğu Gelişim Tablosu