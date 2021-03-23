Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir? Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu belirtileri ve tedavisi

Çok sık rastlanan enfeksiyon çeşitlerinden biri olan idrar yolu enfeksiyonu kendi içinde iki grupta değerlendiriliyor. Alt idrar yolu enfeksiyonu ve üst idrar yolu enfeksiyonu olarak içi başlıkta incelenen idrar yolu enfeksiyonu genelde kolaylıkla tedavi edilebiliyor olsa da enfeksiyonun belirtilerinin iyi gözlemlenmesi ve enfeksiyon süresinin dikkatle takip edilmesi tedavide önemli rol oynayan etmenlerin başında geliyor.

ERKEKLERDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDEN OLUR?

İdrar yolu enfeksiyonu her yaştan kadın ve erkeğin başına gelebilir. Genellikle idrarin vücuttan atılmasına yarayan idrar yollarında, böbreklerde ya da mesanede zararlı bir bakterinin (En bilineni E. Coli denilen bakteridir) yerleşmesiyle meydana gelen idrar yollarının başlıca nedeni hijyen eksikliğidir. İdrar yolu enfeksiyonuna neden olan bakteriler yeterince temiz olmayan tuvaletlerden ya da kişinin kendi dışkısından da kapılabilir.

Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonunun kadınlara oranla daha az görülmesinin nedeni erkeklerin anatomik yapısının idrar yaparken enfeksiyon kapmaya müsait olmamasıdır. Ancak ne kadar nadir olsa da erkeklerde de idrar yolu enfeksiyonu görülür. Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonunun nedenleri arasında zaman zaman prostat ya da idrar yollarında taş birikmesi gibi başka hastalıklar da gösterilebilir.

Ayrıca erkeklerde idrar yolu enfeksiyonunun sebebi olarak hijyene dikkat edilmeyen bir cinsel birleşme de neden olabilir. İdrar yolu enfeksiyonuna rastlanan erkeklerin prostat ve bunun gibi pek çok rahatsızlık riskine karşı testler yaptırmaya özen göstermesi faydalı olur.

ERKEKLERDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

Sık sık idrara çıkma

İdrar yaparken yanma hissi

İdrarda kan görülmesi

Karın ağrısı ve idrar yaparken ağrı

İdrarı tutamama

İdrarda kötü koku, bulanık renk

Yüksek ateş (özellikle enfeksiyon böbreklerdeyse)

Mide bulantısı, kusma

Halsizlik

Yan ağrısı

ERKEKLERDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TEDAVİSİ

İdrar yolu enfeksiyonu tedavisinde en etkili yöntem antibiyotik tedavisidir. İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri görülen hastaya idrar testi yapılır ve sonuca göre doğru antibiyotikle tedaviye başlanır. İdrar yolu enfeksiyonu antibiyotik tedavisiyle genellikle iyileşir ancak kesinlikle bir hekime danışılmalı ve kişi hekime danışmadan antibiyotik kullanmamalıdır.

Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonuna nedeni enfeksiyonun tedavisinde belirleyici rol oynar. Tedavi süreci hekimle birlikte yürütülmelidir.

ERKEKLERDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA NE İYİ GELİR?

İdrar yolu tedavisinde antibiyotik tedavisinin yanında idrar yolu enfeksiyonunu kötü etkileyen besinleri tüketmekten kaçınılması, idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen besinlerin tüketilmesi tedavi sürecini etkileyen şeylerden biridir.

İdrar yolu enfeksiyonunda en çok dikkat edilmesi gereken şey elbette hijyendir. Tuvaletten sonra, havuz ve denize girildikten sonra ya da cinsel birleşmeden önce ve sonra kesinlikle hijyene dikkat edilmelidir.

Bunun yanında, probiyotik besinler tüketilmesi enfeksiyon tedavisinde olumlu etki bırakır. Bol bol su tüketilmesi ve sıvı beslenmeye gayret edilmesi önemlidir. Kahve, alkol ya da yoğun asitli meyve sularının idrarın biriktiği mesaneyi yorması sebebiyle tedavi sürecinde tüketilmemesi önemlidir.

ÜŞÜTMEK İDRAR YOLU ENFEKSİYONU YAPAR MI?

Özellikle kış aylarında idrar yolu enfeksiyonuna daha sık rastlanıyor olması üşütmenin idrar yolu enfeksiyonuna neden olup olmadığının merak edilmesine yol açtı. Bazı üroloji uzmanları soğuğun idrar torbasını ve idrar yollarını kötü etkilediğini ve idrar yolu enfeksiyonunun oluşma ihtimalini arttırdığını söylüyor.