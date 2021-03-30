Akciğer nerede, görevleri nelerdir? Akciğer vücudun neresinde?

Hem solunum sistemindeki görevleriyle vücudumuzda temiz ve sağlıklı bir havanın dolaşmasını sağlıyor hem de dolaşım sistemindeki görevleriyle kandaki karbondioksit yüklü kanı yenileyip temizliyor. Vücudumuz için hayati önem taşıyan akciğerlerimizi ne kadar tanıyoruz? Akciğerlere dair merak edilen her şeyi haberimizde sizler için derledik…

AKCİĞER NEREDE?

Akciğerlerimizle ilgili sağlık problemleri yaşadığımızda ilk aklımıza gelen soru "Akciğer vücudun neresinde?" sorusu oluyor. Solunum sistemimizin en önemli organı olan akciğerin nerede olduğunu bilmek hastalığı anlamamız için bize yardımcı oluyor. Akciğerler göğüs boşluğunda bulunur. Diyafram kasının ilk kaburga kemiğinin üzerinden başlayarak köprücük kemiğinin biraz üzerini kaplayan alanda bulunan akciğerlerin etrafı plevra adı verilen koruyucu bir zarla kaplıdır. Oldukça hassas bir yapısı olan akciğerleri koruyan tek şey plevra değildir. Akciğerler aynı zamanda göğüs kafesi tarafından da korunur.

AKCİĞER SAĞDA MI SOLDA MI BULUNUR?

Akciğerlerin vücudumuzdaki konumuyla ilgili merak edilen bir diğer şey de akciğerlerin vücudun sağında mı solunda mı olduğu. Aslında her ikisi de denebilir. Akciğerden vücutta iki tane vardır. Biri sağ tarafta diğeri ise sol tarafta bulunur. Sağ ve sol akciğerlerin büyüklükleri ve ağırlıkları farklıdır.

AKCİĞER ÖNDE Mİ ARKADA MI?

Göğüs boşluğunda bulunan akciğerler, göğüs kafesiyle korunmasından da anlaşılacağı gibi vücudumuzun ön tarafında bulunur.

AKCİĞERİN GÖREVİ NEDİR?

Peki, hem plevra ile sarmalanan hem de göğüs kafesiyle korunmaya alınan akciğerler ne işe yarar? Akciğerlerin görevini öğrendiğimizde bu kadar özenle korunuyor olması anlaşılır olacak.

Akciğer hava yoluyla solunum yapan canlılar için önemli bir solunum organıdır. İnsanların da dahil olduğu bu canlı grubunda burundan ya da ağızdan alınan nefes akciğere gelir. Dolaşım sistemimizin bir parçası olan ve toplardamar tarafından taşınan karbondioksit yüklü kirli kan da akciğere gelir ve burada yenilenir. Bu işlem sayesinde vücutta dolaşan kirli kanın kalbe girmesi önlenmiş, kana yeniden oksijen yüklemesi yapılmış olur. Sağlıklı ve temiz bir kan dolaşımının birinci şartı sağlıklı bir akciğerdir.

AKCİĞER HASTALIKLARI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akciğerlerin hastalanması vücudumuz için zorlayıcı bir sürecin başlaması demektir çünkü akciğer hastalıklarının çoğu solunum yollarımızla ilgilidir ve nefes alışverişlerimizin zorlanması sonucunu doğurur.

Başlıca akciğer hastalıkları şunlardır:

Astım

KOAH (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı)

Bronşit

Verem

Zatüre

Nefes darlığı

Kist hidatik

Plörezi

Göğüste su toplanması

Akciğer kanseri

En sık rastlanan akciğer hastalıkları astım ve KOAH'tır. Akciğer kanseri de en sık görülen kanser çeşitlerinden biridir. İşte astım, KOAH ve akciğer kanseri belirtileri:

ASTIM

Nefes alıp verirken zorlanma,

Göğüsten ıslığa benzeyen bir sesin gelmesi

Uzun süren öksürük (üç haftayı geçerse dikkat edilmeli)

Göğüste tıkanıklık hissedilmesi

KOAH (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı)

Sık sık öksürmek

Balgam

Nefes alıp vermede zorluk

Tükürükte kan

Göğüs tıkanıklığı

Nefes alıp verirken hırıltılı bir ses çıkması

Akciğer Kanseri