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Haberler Sağlık Haberleri Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? E-Nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu alma ekranı
Giriş Tarihi: 15.5.2021 15:43

Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? E-Nabız ve üzerinden aşı randevusu alma ekranı

Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? E-Nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu alma ekranı

Salgınla mücadele kapsamında aşı randevusu alma işlemleri son günlerde yoğunluk kazandı. Corona virüs aşı randevuları 'nın başlattığı kolay randevu alma sistemi üzerinden alınıyor. Peki Korona ? MHRS ve e devlet ile Covid 19 aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, şartları nelerdir?

Koronavirüs aşısı için randevu oluşturmak isteyen yurttaşlar aşı randevusu alma ve başvuru işlemlerini merak ediyor. Randevular, mobil uygulama veya internet üzerinden oluşturulabildiği gibi telefonla da alınabiliyor. Peki Korona aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ve e devlet ile Covid 19 aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, şartları nelerdir?

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede aşı çalışmaları için faaliyetler tüm hızıyla sürerken aşı randevusu alma işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken detaylar şöyle;

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

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Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? E-Nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu alma ekranı
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