Sütün faydaları nelerdir? Süt nelere iyi gelir?

Doğduğumuz andan bu yana en temel ve faydalı ve besin maddesi olan süt, kemik gelişimi için yüksek bir kalsiyum değerine sahiptir. İnek, keçi, koyun gibi farklı çeşitleri olan, sıvı ve beyaz renkteki bu mucizevi besin sağlık açısından da pek çok fayda sağlar. Sütün kullanım alanı çok geniştir. Sade içilebileceği gibi bal, pekmez ya da farklı meyveler ile de tüketilebilir. Özellikle süt içmeyi sevmeyen çocuklar için süt ile farklı ve lezzetli içecekler hazırlanabilir. Peki süt tüketimi nasıl olmalıdır. Sütün faydaları nelerdir? İşte sütle ilgili merak edilen her şey…

SÜTÜN FAYDALARI

Hem güzellik hem de sağlık açısında sütün faydaları şunlardır:

Az yağlı süt tüketimi kişilerde yağ yakımını hızlandırır.

Yüksek mineraller içerir. Kalsiyum da bunlardan biridir. Bu yüzden süt hem kemik hem de diş sağlığını olumlu etkiler.

Enerji verir.

Protein içeriği sayesinde dokularda gelişim sağlar.

Hafızayı kuvvetlendirir.

D vitamini ihtiyacını karşılayarak kemik erimesinin oluşmasını engeller.

Saçların uzamasına yardımcı olur.

Cildin yenilenmesini sağlar.

Tırnak kırılmasını engeller.

Ödem atmanıza yardımcı olur.

SÜT NELERE İYİ GELİR?

Süt kemik sağlığı için dost bir besindir. Kemik erimesine iyi gelir. Yağ yakımı ile zayıflamaya, uyku düzenini sağlamaya, saç ve tırnak sağlığına da iyi gelir.

Süt hangi hastalıklara iyi gelir?

Hipertansiyon

Kolesterol

Kalp ve damar hastalıkları

Bağırsak rahatsızlıkları

Kronik bronşit

Açık yaraların hızlı iyileşmesi

Kanser

HER GÜN SÜT İÇİLİR Mİ?

Sütün besleyici değerleri çok yüksektir. Bu yüzden bebeklikten itibaren her gün tüketilmesi önerilir. Her gün süt içmenin faydaları işe şu şekilde açıklanır:

Kişilerin kalsiyum ihtiyacını karşılayan süt çocuklarda kemik gelişimini sağlar boy uzama sürecine destek olur.

İlerleyen yaşlarda kemik erimesinin önüne geçer.

Her gün süt içmek diş sağlığına fayda sağlar, çürümeleri engeller.

Uykusuzluk problemlerine iyi gelir, daha sağlıklı uyumanızı sağlar.

Düzenli olarak her gün içilen süt tırnak ve saç sağlığını güçlendirir.

Cildin yenilenmesini sağlar.

Hipertansiyon ve kolesterolü dengeler.

Sıcak olarak tüketildiğinde boğaz ağrısına da iyi gelir.

GECE YATMADAN SÜT İÇMENİN FAYDALARI

Süt, gece yatmadan önce içildiğinde daha hızlı uykuya dalmanızı sağlar. Bunun nedeni içeriğindeki triptofan ve melatonin maddeleridir. Seratonin üretmesini sağlayan bu maddeler sayesinde vücut ve kaslar rahatlayarak uykuya daha hızlı geçiş yapar. Gece yatmadan önce süt içmek depresyon ve anksiyete gibi sorunlarda da rahatlama sağlar.

Akşam yemek yedikten sonra şişkinlik ve rahatsızlık meydana gelebilir. Süt sindirimi kolaylaştırdığı için yediklerinizi daha kolay sindirmenizi sağlar. Bu da gece uykunuzun daha kaliteli olmasına etki eder.

Süt tokluk hissi de verir. Bu yüzden gece hissedile açlıkları bastırır ve yemek yemenizi engeller.

Sütün içerisinde laktoz bulunur. Bu madde bazı kişilerde gaz ve şişkinliğe yol açabilir. Bu gibi şikayetler yaşadığınızda doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin.

GÜNDE NE KADAR SÜT İÇİLMELİ?

Kalsiyum, protein ve vitaminler açısından yüksek olan süt gün içerisinde 2 bardak içilmelidir. Doktorların 400 mil olarak açıkladığı tüketim miktarı aşılabilir. Ancak bu durum fazla laktozdan dolayı rahatsızlık hissetmenize yol açabilir.