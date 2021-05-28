Gün içerisinde yaşanan stres veya herhangi bir neden kişilerde baş ağrısına neden olabilmektedir. Bu problemle karşı karşıya kalan kişilerin ilk başvurduğu yol ise internet üzerinden uygulanabilecek yöntemleri araştırmak. Sizler için hazırladığımız bu haberimizde "baş ağrısını ne geçirir?" sorusunun yanıtına ve konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz… Peki, Baş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer?

BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Birçok insan zaman zaman baş ağrılarından rahatsız olur ve baş ağrısından nasıl hızlı bir şekilde kurtulacağını merak eder. Bir baş ağrısını sonlandırmanın yolu, ilk etapta neyin ortaya çıktığına bağlıdır. Birçok insan için baş ağrısı veya tetikleyicinin nedenleri dehidrasyon, yüksek tansiyon, boyun veya omuzlardaki sıkı kaslar veya fiziksel veya duygusal stres nedeniyle veya kan damarları. Baş ağrısını gidermek için nedenin değerlendirilmesi gerekir. Ayağa kalkınca baş ağrısı, oruçluyken baş ağrısı, yemekten sonra baş ağrısı gibi birçok şekilde gün içerisinde insanlar bu rahatsızlıkla karşılaşabilir. Baş ağrısı evde tedavi yöntemlerini sizler için haberimizde derledik. İşte uygulayabileceğiniz bazı yöntemler…

BAŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Kafein

Birçok baş ağrısı kafeine cevap verir - baş ağrısını gidermek için genellikle bir fincan kafeinli çay veya kahve kullanılabilir. Küme baş ağrıları ve migren, kafeine en duyarlı olanlardır. Geçmeyen baş ağrısı için birçok kişinin kullandığı ilk yöntem kafeindir.

Hidrat

İlaçsız bir şekilde şiddetli baş ağrısı için yapılabilecek ilk şey su veya elektrolit içecek içmektir. Bu, dehidrasyonun baş ağrısının yaygın bir nedeni olduğu için yardımcı olur. Bu özellikle alkollü içeceklerin (akşamdan kalma bir baş ağrısı) içilmesinden kaynaklanan bir baş ağrısından kurtulmak için yararlıdır. İdeal olarak, baş ağrısı ekleyebileceğinden yapay renkler ve tatlandırıcılar içermeyen bir elektrolit içecek seçin. C vitamini ile karıştırılanlar gibi toz içecek karışımları paketleri iyi seçeneklerdir. Diyabetiniz varsa, içeceğin şeker içeriğine dikkatlice bakmak önemlidir. Baş ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel yöntemler arasında bol su tüketimidir. Çocuklarda baş ağrısı çok rastlanmasa da bazı zamanlarda görülebilmektedir. Bu durumlarda çocuklara direkt olarak ilaç tedavisi uygulamak doğru olmamakla beraber bol su tüketiminin sağlanması önerilir.

Sıcak veya soğuk kompres

Boynun veya alnın arkasına sıcak bir kompres uygulamak gerginliği gevşetebilir ve vazokonstriksiyonu kolaylaştırabilir. Bazı insanlar için soğuk kompres daha iyi hissedebilir. Isıtıcı kremlerin (Bengay veya benzeri) ve enseden gelen baş ağrısı için üst sırtın boğaz kaslarına kendi kendine masaj yapması, kasları gevşetmeye yardımcı olabilir.

Yoga

Baş ağrısı ilaçları çoğu kişi tarafından kullanılmak istenmez. Bir araştırma çalışması, yoganın baş ağrıları için etkili olabileceğini göstermiştir. Yoga pratiği nefes alma tekniklerini (pranayama) ve yoga duruşlarını (asana) içeriyordu.3 Basit germe de baş ağrıları için faydalı olabilir. Hafif boyun ruloları yapmayı, çeneyi germeyi ve her kulağı omuza doğru germeyi deneyin.

Hindistan cevizi ve maden suyu

Maden suyu ve hindistancevizi suyu dehidrasyon için doğal tedavilerdir ve dehidrasyon ile ilgili baş ağrısını hafifletir. Birçok ticari elektrolit içeceğinde bulunan şeker veya yapay tatlandırıcılar olmadan doğal elektrolit kaynaklarıdır. Bu yöntem de çoğu zaman baş ağrısı için çözüm olarak görülür.

Kendinden masaj

Tapınaklar, omuzlar ve başın arkasına kendi kendine masaj yapmak gerginlik baş ağrılarına yardımcı olabilir. Kendi kendine masaj veya bir masaj terapisti ile çalışan masaj, baş ağrısına neden olabilecek kronik boyun ve omuz gerginliğini giderebilir.

Akupunktur

Akupunktur, kronik baş ağrıları ve migren gibi bazı baş ağrılarında etkili olabilir. Akupunktur uzmanı, geleneksel Çin tıbbı tanısı ile baş ağrısının tipini değerlendirecek ve enerji meridyenleri boyunca baş ağrısını bazı yerlerde iğnelerle tedavi edecektir.

Biofeedback

Biofeedback, özellikle neurofeedback, zihni yeniden eğitmek için kullanılabilecek bir tekniktir. Migren, küme baş ağrıları ve gerilim baş ağrıları için faydalıdır.

Egzersiz yapmak

Düzenli egzersiz, özellikle yürüme, koşma veya yüzme gibi aerobik egzersizler baş ağrılarının sıklığını ve şiddetini azaltabilir. Egzersiz yaptıktan sonra iyi nemlendirin!

Meditasyon veya dinlenme

Karanlık bir odada 15 dakika uzanmak genellikle baş ağrısını veya migreni durdurabilir.

Daha amaçlı bir gevşeme uygulaması olan meditasyonun, çeşitli araştırma çalışmalarında çeşitli baş ağrısını azalttığı gösterilmiştir. Dikkatlilik veya diğer arabuluculuk türleriyle karşılaştırıldığında manevi meditasyon, migreni azaltmada en etkili olanıdır.

Baş ağrısı için ne yapmalı?

Yukarıda yer alan tavsiyeleri uygulayabilir veya uzman bir doktora muayene olabilirsiniz…

Baş ağrısı bölgeleri nelerdir?

Baş ağrısı, başın herhangi bir yerinde, başın her iki tarafında veya sadece bir yerde ortaya çıkabilir.

Baş ağrısını tanımlamanın farklı yolları vardır.

Uluslararası Baş Ağrısı Derneği (IHS), baş ağrılarını başka bir durumdan kaynaklanmadığı zaman birincil olarak veya altta yatan başka bir neden olduğunda ikincil olarak sınıflandırır. Peki, baş ağrısı çeşitleri nelerdir?

Birincil baş ağrıları

Birincil baş ağrıları, doğrudan kafadaki ağrıya duyarlı yapıların aşırı aktivitesinden veya sorunlarından kaynaklanan tek başına hastalıklardır.

Bu, kan damarlarını, kasları ve baş ve boynun sinirlerini içerir. Ayrıca beyindeki kimyasal aktivitedeki değişikliklerden de kaynaklanabilirler.

Yaygın baş ağrısı tipleri arasında migren, küme baş ağrıları ve gerilim tipi, tek taraflı baş ağrısı bulunur.

İkincil baş ağrıları

İkincil baş ağrıları, başka bir durum başın ağrıya duyarlı sinirlerini uyardığında ortaya çıkan semptomlardır. Başka bir deyişle, baş ağrısı belirtileri başka bir nedene bağlanabilir.

Göze vuran baş ağrısı tedavisi, genel olarak uyku ve dinlenme olarak düşünülebilir. Çoğu zaman göze vuran baş ağrısı kişinin yorgun olmasından kaynaklanabilir.

Çok çeşitli faktörler sekonder baş ağrılarına neden olabilir.

BAŞ AĞRISI NEDENLERİ NELERDİR?

beyin tümörü adetliyken baş ağrısı kan pıhtıları beynin içinde veya çevresinde kanama "Beyin donması" veya dondurma baş ağrıları karbonmonoksit zehirlenmesi sarsıntı kurutma glakom geceleri diş taşlama grip ribaund baş ağrıları olarak bilinen aşırı ağrı kesici ilaç Panik ataklar inme

Sürekli baş ağrısı, birçok kişi tarafından yaşanmaktadır. Baş ağrıları ciddi bir durumun belirtisi olabileceğinden, daha şiddetli, düzenli veya kalıcı hale gelirlerse tıbbi tavsiye almak önemlidir.

Örneğin, bir baş ağrısı önceki baş ağrılarından daha ağrılı ve rahatsız ediciyse, ilaçlarla düzelmezse veya düzelmezse veya karışıklık, ateş, duyusal değişiklikler ve boyunda sertlik gibi diğer semptomlar eşlik ediyorsa, derhal bir doktora başvurulmalıdır.

Migren: Migren baş ağrısı genellikle başın sadece bir tarafında titreşimli, zonklayan bir ağrıya neden olabilir. Ağrıya eşlik edebilir:

bulanık görme

sersemliğe

mide bulantısı

aura olarak bilinen duyusal rahatsızlıklar

Migren, birincil baş ağrısının ikinci en yaygın şeklidir ve bireyin hayatı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. DSÖ'ye göre, migren dünya çapında engellilik nedeniyle kaybedilen günlerin altıncı en yüksek nedenidir. Migren birkaç saatten 2-3 güne kadar sürebilir.

BAŞ AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Birçok kişi internet üzerinden baş ağrısı için hangi bölüme gidilir? Sorusuna yanıt arıyor. Yaptığımız araştırma sonucunda baş ağrısı şikayeti olan kişilerin Nöroloji kliniğine başvurarak uzman bir doktora muayene olması gerekmektedir.

SÜREKLİ BAŞ AĞRISI NEYİN BELİRTİSİDİR?

Bu gibi durumlarda mutlaka uzman bir doktora görünülmelidir. En doğru ve kesin bilgiye ancak bu şekilde sahip olunur.

BAŞ AĞRISINA HANGİ İLAÇ İYİ GELİR?

Bu tarz ilaçların doktor kontrolünde ve tavsiyesinde alınması gerekmektedir. Uzmanlar bu konu ile ilgili vatandaşları şiddetle uyarıyor.

BOYUN FITIĞI BAŞ AĞRISI YAPAR MI?

Boyun fıtığı ağrısı, bazı durumlarda boyundaki ağrının şiddetlenmesi ile gerçekleşebilir. Ancak bunu kesinlikle yine uzman bir doktora danışmak gerekmektedir.

ADETLİYKEN BAŞ AĞRISI OLUR MU?

Bazı kadınlar regl dönemlerinde baş ağrısı ve mide bulantısı gibi durumlarla karşılaşabilir bunlar birçok uzman tarafından doğal karşılanmaktadır.