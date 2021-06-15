KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ DEĞİŞİYOR!

Hürriyet'te yer alan habere göre; virüs ile ilgili çok konuşulacak yeni bir araştırma İngiltere'den geldi. Bugüne kadar yapılan en detaylı araştırmalardan birisi olan çalışma kapsamında Kovid-19 geçiren hastalarda görülen en yaygın belirtiler netlik kazandı.

İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından King's College London'da görev alan bilim insanları, hastalığın 'şimdi farklı davrandığını'nın altını çizdi. Bilim insanları Mayıs ayının başından beri hızla yayılan Hint Varyantı'nın semptomlardaki değişikliğin arkasındaki neden olabileceğine inanıyor.

Yapılan araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.

MUTASYONLU KORONAVİRÜS NEDİR?

Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik.

RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.

Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona uğramış organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir.

Mutasyonlu virüsten dolayı hastalar daha sıkı bir şekilde takip edilirken doktor tavsiyesi üzerine tedavi yöntemleri uygulanıyor.