Balkabağı Ne Zaman Toplanır? Balkabağının Olğunlaştığı Nasıl Anlaşılır?

Ülkemizde özellikle tatlısı yapılan bu meyveyi yetiştirmek isteyen pek çok kişi bulunur. Bu kişilerin bahçesinde ya da tarlasında balkabağını yetiştirirken dikkat etmesi gereken püf noktalar bulunur. Eğer ilk defa yetiştirecek iseniz balkabağının ne zaman toplandığını ve olgunlaştığının nasıl anlaşıldığını bilmemeniz çok normaldir. Balkabağını toplamak için olgunlaşma zamanını anlamak gerekir. İşte balkabağının olgunlaştığını anlamak için püf noktalar.

BALKABAĞI NE ZAMAN TOPLANIR?

Balkabağı faydaları ile ön plana çıkmakta olan bir meyvedir. Genellikle bahar aylarında ekilen bu meyvenin hasat zamanı ise yerel iklime, bitki çeşitliliğine ve bitkinin ne zaman ekildiğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu bitki olgunlaştığı zaman toplanmalı, olgunlaşmadan önce toplanması gerekiyor ise toplandıktan sonra ılık rutubetsiz bir ortamda bir miktar olgunlaştırılabilmektedir. Balkabağı meyvesinin berrak ve kuru bir günde hasat edilmesi önerilir

BALKABAĞININ OLGUNLAŞTIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Balkabağı olgunlaştığını anlamak için birkaç tane yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler şunlardır:

Balkabağının olgunlaştığı zaman pedinkülü kuru ve serttir. Pedinkül hala yeşil ise olgunlaşmasını beklemek gerekmektedir.

Bitkinin üzerindeki yapraklar ve kırbaçlar kısmen sararmış ve kurumuştur.

Balkabağı olgunlaştığında koyu turuncu zengin bir renge sahiptir.

Meyvenin kabuğu sert olmalıdır üzerine basıldığında herhangi bir ezik oluşmaması gerekmektedir.

Olgunlaşmış balkabağının üzerinde belirgi bir desen bulunmaktadır.

BALKABAĞI HANGİ AYDA EKİLİR?

Balkabağı ılıman çevre koşullarını seven bir meyve olduğundan dolayı balkabağı tohumu ekimi genelde ilkbahar, sonbahar ve yaz ayları içerisinde bulunan aylarda olması tavsiye edilir. Balkabağı tohumunun ekimi toprağın 2.5- 5 cm derinine ve tohumlar arası mesafe 100 cm olacak şekilde olmalıdır. Eğer balkabağı tohumu yerine balkabağı fidesi ekilecek ise yine ilkbahar sonbahar ve yaz ayları içerisinde ekilebilir.

BALKABAĞI HANGİ BÖLGEDE YETİŞİR?

Bol lif bulunduran meyvelerden birisi olan balkabağı üretiminde ülkemizde Akdeniz Bölgesi birinci sırada yer almaktadır. Balkabağı gelişme döneminde ılıman çevre koşulları ve mahsul döneminde sıcağı seven bitkiler arasında yer alır. Soğuklardan hızlı şekilde zarar görür ve aşırı sıcaklardan da hoşlanmaz. Özellikle ilkbahar aylarında uygun şartlarda iyi bir şekilde gelişmesi mümkündür. Sıcaklığın düşmesi ve artması bu meyvenin gelişimini olumsuz etkilemektedir.