Diş eti şişmesi ve ağrısı nasıl geçer? Doğal ve bitkisel tedavi önerileri! İltihaplı diş eti ağrısına ne iyi gelir?

Diş eti şişmesi ve ağrısı neden olur, nasıl geçer? Sağlık problemlerinden biri olan diş eti şişmesi genellikle dişteki çürükten oluşur. Ağız ve diş sağlığını bakımını aksatmadan yapmak gerekiyor. Günde 3 kez dişler fırçalanmalı ve diş ipiyle ağız bakımını ihmal edilmemelidir. Aksi takdirde bakteriyel kaynaklı enfeksiyonlar diş çürümesine sebep olur. Diş etlerinde kızarıklık ya da şişlik olduğunu, ya da diş fırçalama ve diş ipi kullanımı sırasında diş etlerinde kanama olduğunu fark edebilirsiniz. Dişlerinizi fırçalarken yavaş bir şekilde dairesel hareketlerle temizlemek gerekir. Bakterileri önleyici ve öldürücü diş macunu ve ağız bakım suları kullanarak ağzınızda oluşan plak miktarını azaltabilirsiniz. Geçmeyen diş eti şişliği ve ağrısıyla karşı karşıya kalıyorsanız eğer muhakkak uzman diş hekimine başvurmanız gerekir. Peki diş eti iltihabı nasıl tedavi edilir? Diş eti ağrısına ne iyi gelir? Diş eti şişmesi ve ağrısı neden olur, nasıl geçer?

DİŞ ETİ ŞİŞMESİ VE AĞRISI NEDEN OLUR, NASIL GEÇER?

Doğru diş fırçalama ve ip kullanımı diş eti şişmesini ve ağrısını azaltır. Hızlı diş fırçalama, yetersiz ağız bakımı, diş ipi kullanmama, ağız suyu gargarası kullanmama diş etlerinin şişmesine ve ağrımasına sebep olur. Plak ve tartarlar, diş eti iltihabına ve dolayısıyla da diş eti şişmesine neden olan en yaygın nedendir. Tedavi edilmeyen diş etleri apselere sebep olabilir. Uzman diş hekimi tarafından tedavi olunmalı ve diş temizliğine özen gösterilmelidir.

DİŞ ETİ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Diş eti ağrısını doğal ve bitkisel yöntemlerle geçirmek mümkün. Eğer diş eti ağrınız şiddetliyse diş hekimine görünmenizde fayda var. Diş eti ve diş ağrıları için oldukça önemli bir açıklama yapmak gerekirse ağrıyan diş üzerine kesinlikle ağrı kesici koymayın. Ağrı kesici ilaçları diş etinin üzerine koymak dişleri iyileştirmez. Karanfil, tuzlu su ile gargara, sarımsak diş eti ağrısını dindirir.

Diş fırçalamak: Dişlerinizde çürük varsa ve yediğimiz besin kırıntıları çürük dişimiz de ağrı yaptıysa ilk olarak dişlerimizi fırçalamalıyız. Diş fırçalamak dişimiz de ki ağrıya neden olan kırıntıları dişimizden uzaklaştıracak ve diş ağrısının azalmasına etki edecektir.

Gargara yapmak: Tuzlu suyu ve sirkeli su karışımıyla birlikte gargara yapın. Diş ağrısına uyuşturucu etki yaparak diş ağrısını azaltacaktır.

Karanfil: Karanfil veya karanfil yağını ağrıya dişinize uygulayın. Karanfil yağı birçok diş macununda kullanılmaktadır. Diş ağrısını dindirme özelliği vardır.

Sarımsak: Sarımsak bakterileri yok edici özelliğinden dolayı ağrıyı hafifletir

Ağrı Kesici ve Antibiyotik: Ağrı daha fazlalaşıp şiddetlenirse, bu iltihaplanmanın göstergesidir. Doktora başvurup antibiyotik almak gerekir. Doktor önerisi ile antibiyotik ve ağrı kesici ilaçları kullanabilirsiniz.

DİŞ ETİ AĞRISINA HANGİ İLAÇ İYİ GELİR?

Diş ağrıları kişiden kişiye ve ağrının şiddetine göre değişebilmektedir. Diş hekimine görünerek diş eti ağrısı için uygun bir ilaç kullanmaya başlayabilirsiniz.

DİŞ ETİ AĞRISINA İYİ GELEN BİTKİLER NELERDİR?

Yetersiz diş temizliği diş ağrısına sebep olur. Gün içinde yenen yemekler ve içilen içecekler dişlerde zararlı etkilere neden olabilir. Uzmanlar dişleri günde 3 kez fırçalamak gerektiğinin altını çiziyor. Diş fırçalamayla birlikte diş ipi ve ağız suyu gargarası yapılmalıdır. Peki diş eti ağrısına iyi gelen bitkiler nelerdir?

Karabaş otu Ekinezya Nane Adaçayı Karanfil yağı Zerdeçal Aloevera

DİŞ ETİ İLTİHABI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Diş eti iltihapları genellikle plak ve tartar oluşumundan kaynaklanır. Tedavi edilmezse diş kaybı yaşanabilir. Diş eti iltihabının geçmesi için diş temizliği, ilaç tedavisi yapılır. Bazı hastalarda diş taşı temizleme ve kök düzeltme yöntemi ile diş eti iltihabı onarılır ancak bazı hastalarda bu yöntemlerle diş eti iltihabı geçmeyebilir. Böyle bir durumda uzman bir diş hekimi taktirinde sağlıksız diş ve diş eti dokusunu düzeltmek için ameliyat yapılır.

DİŞ ETİ AĞRISINA KESİN ÇÖZÜM VAR MI?

Diş eti ağrısına kesin çözüm mutlaka bir diş hekimine başvurmaktır. Diş hekiminin ağrıyan diş için vereceği tavsiyeler dinlenmeli ve ona göre tedbir alınmalıdır.

DİŞ ETİ AĞRISINA İYİ GELEN DOĞAL YÖNTEMLER NELERDİR?

Diş eti ağrısına iyi gelen doğal yöntemler mümkündür. İlerlemeyen bir diş ağrınız yoksa aşağıda yer alan doğal yöntemlerle diş ağrınıza çözüm bulabilirsiniz.

KARBONAT TUZ VE LİMON SUYU KARIŞIMI KARANFİL YAĞI ZERDAÇAL YOĞURT DENİZ TUZU

DİŞ AĞRISI SEBEPLERİ NELERDİR?

Dişlerin çürümesi,

Dişlerde kemik kaybının oluşması,

Diş eti iltihapları,

Yanlış uygulanan diş tedavileri,

Diş gıcırdatması,

Hastalık zamanları,

Regl dönemi

DİŞ ETİ AĞRISI KAÇ GÜNDE GEÇER?

Dişte hissedilen ağrılar diş, dişeti ya da kemik kaynaklıdır. Öncelikle ağrının nedeni saptanmalıdır. Diş ağrısının en sık karşılaşılan nedeni yetersiz ağız hijyeni varlığında gelişen derin diş çürükleridir. Çok şiddetli bir diş ağrısı yoksa düzenli fırçalama ve ağız bakımıyla 2 günde geçer. Diş ağrısı fırçalamayla ve bakımla geçmiyorsa muhakkak diş hekimine gidilmelidir.

HAMİLELİKTE DİŞ ETİ AĞRISI NASIL GEÇER?

Hamilelik döneminde ilaç kullanımı sıkıntılı olduğu için diş eti ağrısında doğal ve bitkisel yöntemler tercih edilebilir.

DİŞ ETİ AĞRISINA İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

İbrahim Saraçoğlu'nun diş eti ağrısına iyi gelen kürlerinden biriside nar suyudur. Nar suyunu ağız içinde beklettiğinizde diş ağrılarınızı kısa bir süre içinde dindirebilirsiniz. Nar suyu ile gün içinde gargara yapmak, diş ağrılarınızı yok edecektir. Aynı zamanda olası bir diş eti iltihaplanmasını da önleyecektir.