Sağlık açısından faydası bulunan, vitamin oranı yüksek bamya tohumu bamya bitkisinden elde edilir. Bamya tohumunun ortaya çıkması için bamya kurutulur. Böylelikle kesilerek tohumlar içerisinden çıkarılır. Peki, Bamya tohumu nasıl tüketilir? Bamya tohumu günde kaç adet yenir?

BAMYA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Bamya tohumu nasıl kullanılır? sorusu kişilerin en çok araştırdığı konulardan biri olarak karşımıza çıkar. Bamya tohumunu farklı şekillerde tüketebilirsiniz. Bunlardan biri bamya tohumunun kahve olarak tüketilmesidir. Bamya tohumu kahvesi için tohumları kavurup ardından Türk kahvesi gibi pişirebilirsiniz.

Bamya tohumunu tüketmenin bir diğer alternatifi ise suda bekletilmesidir. Suda bir gece boyunca bekleteceğiniz bamya tohumlarını kaynatarak tüketebilirsiniz. Bamya tohumu macun haline getirildikten sonra zeytinyağı ve bal ile karıştırılabilir. Hazırlanan bu macun gün içerisinde bir kez bir çay kaşığı olarak yenilebilir.

BAMYA TOHUMU GÜNDE KAÇ TANE YENİR?

Her sağlıklı besinde olduğu gibi bamya tohumunun tüketiminde de önerilen miktarın dışına çıkmamalıdır. Aksi halde vücuda yarardan çok zarar verebilir. Bamya tohumunun kullanımında günlük önerilen miktar 9 ya da 10 adettir. Bunun yanı sıra bazı kişilerin bamya tohumu kullanması da önerilmemelidir. Alerjik reaksiyonları olan, kronik hastalıkları bulunan ve düzenli ilaç kullanan kişilerin bamya tohumu kullanması önerilmemelidir.

BAMYA TOHUMU YUTMAK NEYE YARAR?

Bamya tohumunun düzenli kullanımı kan şekerini dengeler.

İçeriğinde kalsiyum, çinko, demir ve C, B vitaminleri bulunur. Bu da düzenli tüketimle vücudun günlük vitamin ve mineral ihtiyaçlarının bir kısmını karşılar.

Bamya tohumu diyabete yakalanma ihtimalini azaltır. Bunun yanı sıra diyabet hastalarına da fayda sağlar.

Bamya tohumunda antioksidan oranı yüksektir. Bu yüzden bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Kolesterolü düşürücü etkiye sahiptir.

Kansere karşı koruyuculuk sağlar.

Lif oranı yüksek olan bamya tohumunun tok tutma özelliği bulunur. Bu yüzden diyet dönemlerinde zayıflama isteyen kişiler tarafından tüketilebilir.

Tümörlü hücreleri yavaşlatır, yeni tümörlerin oluşmasını engeller.

Karaciğeri temizleyerek ve koruyarak daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

Solunum yolu hastalıklarına sahip kişilere iyi gelir.

Sindirim sistemini düzenlediği için kabızlık gibi bağırsak problemlerine iyi gelir. Bağırsakları bakteri ve enfeksiyonlardan temizler.

Odaklanmayı güçlendirir.

Sinir sisteminin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

Depresyona karşı iyi geldiği bilinmekle birlikte stres, uykusuzluk ve yorgunluğu ortadan kaldırır.

BAMYA TOHUMUNU KİMLER KULLANAMAZ?

Bamya tohumunun düzenli kullanımı pek çok hastalığa iyi gelir ve şifa deposudur. İçeriğindeki vitaminler ile gün içinde ihtiyaç duyduğumuz vitaminlerin bir kısmını karşılar. Doğanın mucizevi besinlerinden biri olsa da bamya tohumunun bazı kişiler tarafından kullanılması önerilemez. Bamya tohumu özellikle alerjik hassasiyeti ve kronik hastalığı olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Bunun yanı sıra düzenli olarak ilaç kullanmak zorunda olan kişiler de bamya tohumu kullanmaktan kaçınmalıdır. Zayıflamak isteyen kişiler tarafından kullanılan bamya tohumu kürünün de uzun süreli kullanılması vücuda zarar verir. Bu yüzden diyet dönemlerinde bamya tohumu kürünü bir hafta kullanımdan sonra bırakmalısınız.