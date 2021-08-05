Hacamatın faydaları nelerdir? Hacamat ne işe yarar, neden yapılır?

Genel olarak hacamat, kronik ağrıları tedavi etmek için kullanılır. Özellikle sırt ağrısı ve baş ağrılarında büyük faydası olduğu bugüne kadar gözlemlenmiştir. Tamamen kronik stresin fiziksel bir tezahürü olan kas-iskelet ağrısından kurtulmakla ilgili bir tedavi olduğunu belirten uzmanlar, hacamat yapılırken kullanılan bardakların, cildinizde birkaç günden iki haftaya kadar sürebilen, iri, mor gibi çürükler bırakacağını söylüyor. Ancak faydaları göz önünde bulundurulduğunda bu izler hiçbir şey! İşte hacamat yaptırmanın inanılmaz faydaları!

HACAMATIN FAYDALARI

Dünya genelinde birçok insan tarafından kullanılan bir yöntem olan hacamatın önemi günden güne artmaktadır. Faydalarına gelecek olursak;

*Ağrısı, acısı yoktur, yatak istirahati gerektirmez. İş gücü kaybına yol açmaz. Vücudun atamadığı toksin, metal, serbest radikal gibi maddelerin dışarı atılmasını sağlar.

*Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuda direnç verir.

*Ödemi atar

*Vücudun kan üretimini destekler

*Beyin fonksiyonlarını güçlendirir.

*Ağrıları dindirir.

*Gelecekte oluşması muhtemel rahatsızlıkları önler.

*Bel ve boyun fıtıkları, eklem ağrıları, karaciğer ve kalp rahatsızlıkları ve psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde faydalıdır.

*Gözlere canlılık verir ve görme yeteneğini artırır.

*Unutkan olanlar, dikkat eksikliği olanlar, okuduğunu anlamakta zorlananlar ve başı sık sık ağrıyanlar için oldukça faydalıdır.

*Dokulardaki ve kandaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.

*Kaslardaki ödemi çözer.

*Sinirsel hastalıkların tedavisinde etkilidir.

*Yapılan bölgede kan akışı canlanır ve bu bölgelere oksijen daha kolay ve bol taşınır. *Karaciğer, dalak, kemik iliği gibi kan üretiminden sorumlu organlar uyarılır.

*Kas ve bağ dokudaki esnekliği artırır.

*Yüksek tansiyonu düşürür.

*Ülserin ve yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

*Damar tıkanıklığını önler ve damarları açar.