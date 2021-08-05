Kekik çayının faydaları nelerdir? Kekik çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?

Kekiği muhtemelen tavuk veya et pirzolası ve diğer tuzlu yemekler için kullanıyorsunuz, ancak kekik baharat olarak kullanılmanın yanı sıra, birçok hastalığa iyi gelen çay yapımı için de kullanılabiliyor. Kekik, Asya ve Avrupa'da yetişen bir çalıdır. Kendine özgü aroması olan minik yeşilimsi gri yapraklara sahiptir. Bu yapraklar kekik çayı yapmak için kullandığımız şeylerdir. Kullanımı yaygın olduğu için de kekik çayının faydaları ve iyi geldiği rahatsızlıklar araştırılıyor. Peki, kekik çayı faydaları nelerdir, hangi hastalığa iyi gelir?

KEKİĞİN FAYDALARI

Kekik binlerce yıldır kullanılmaktadır. Eski Romalılar ve Yunanlılar bunu kutsal tapınaklarında ve yiyecekleri tatlandırmak için kullandılar. Romalı askerlerin cesaret için savaşmadan önce kurutulmuş bitkinin kokusunu soludukları söylendi.

Bugün, genellikle yiyecekleri tatlandırmak için bir bitki olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda birçok sağlık yararı olduğu söylenen kolay bir çay tarifi yapar.

Antioksidanlar

Kekik, tüm yenilebilir bitkilerin en yüksek antioksidan seviyelerinden birine sahiptir. Antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşmak için çalışır. Bu serbest radikaller, yaşlanma belirtilerine ve hatta kansere yol açabilir. Bununla birlikte, antioksidanlar, vücuttaki oksidasyonu azaltmak için serbest radikalleri nötralize ederek çalışır.

Kilo kaybı

Kekik çayı içmek ve kilo vermekle ilgili herhangi bir çalışma yapılmamış olsa da, bazıları bunun yardımcı olduğunu söylüyor. Tatlandırıcı içermeyen kekik çayı yaparsanız, o zaman fincan başına yaklaşık 5 kalori alabilir. Soda veya meyve suyu yerine içerseniz daha az kalori tüketirsiniz.

Öksürük ve Soğuk algınlığı

Kekik çayı içmenin belki de en yaygın nedeni nefes darlığı ve öksürüktür. Bir çalışmada, sarmaşık ve kekik çayı içenlerde öksürük sıklığı ve şiddeti azaldı. Bu noktada araştırma sonuçları, kekik çayı öksürük ilacının iltihabı azaltabileceği ve boğazdaki kasları gevşetebileceği yönündedir. Bu nedenle, soğuk algınlığı ve grip tedavisi için her zaman elimde kekik olduğundan emin oluyorum.

Antiviral

Kekik, güçlü bir doğal antiviral maddedir. Herpes virüsü üzerinde etkili olduğu kanıtlanmıştır ve bazı virüsleri öldürebildiği için soğuk algınlığı ve gribe karşı bir miktar koruma sağlayabilir.

Fibromiyalji

Soğuk algınlığı ve grip semptomlarının giderilmesine ek olarak, bu kadar çok kekik çayı içmemin ana nedenlerinden biri de fibromiyaljidir. Doğal takviyeler ve yaşam tarzı değişikliklerinin yanı sıra kekik çayı, fibromiyalji semptomlarının giderilmesi için bazı doğal destek sağlayabilir.

Kekik Çayının Tarihçesi

Stephen Hawking "Zamanın Kısa Tarihi" ni yazdı. Burada ise "Kekiğin Kısa Tarihi" yer alıyordu. Yabancı kaynaklarda yer alan kanıtlar, eski Mısırlıların bu bitkiyi ilk kez binlerce yıl önce mumyalama ritüelleri için kullandıklarını gösteriyor. Bu dönemde insanlar, bir sonraki hayata geçiş yapanlara güçlü bir yardım olduğunu düşündüler.

Kekik daha sonra eski Yunanistan ve Roma'da, özellikle de cesaret, yüksek ruhlar ve güçle olan ilişkisi nedeniyle kutsal tapınaklarda bir tütsü olarak popüler hale geldi.

Adı, önemli bir tartışma konusu olmasına rağmen, Yunanca "fümigasyon yapmak" teriminden bile kaynaklanmış olabilir. Yine de bildiğimiz şey, Romalıların sonunda onu zehirden korumak için yemekten önce yedikleri.

Romalı askerler ayrıca bir saygı işareti olarak kekik dallarını takas ettiler ve hatta bir savaştan önce cesaret için soludular. Kara Ölüm 1340'larda Avrupa'yı vurduğunda, yüzlerce insan daha sonra veba ile savaşmak için bu bitkiye yöneldi.

Kekik ile süslenmiş kapılar, birçok kişinin kötü ruhları uzaklaştırdığına inandığı için hastalığın yayılması boyunca yaygın bir olay haline geldi.

Viktorya dönemi, efsanevi çağrışımlarla birlikte bir gizem bitkisi haline geldiğini gördü. 19. yüzyılın büyük bir bölümünde, ormanda büyüyen bir yabani kekik parçasının görülmesi, perilerin varlığına işaret ediyordu.