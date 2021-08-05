Yayla çayı faydaları nelerdir? Yayla çayı nasıl yapılır, demlenir?

Yayla çayı ada çayı ile karıştırılsa da yapısından dolayı kolaylıkla ayırt edilebilir. 1 metreye kadar uzayabilen bu şifalı bitkinin yaprakları ise oldukça kalındır. 2 ya da 3 cm'ye kadar kalınlaşabilen yayla çayı bitkisinin rengi ise yeşil ila gri tonlarında gelişiyor. Şifalı bitkiler arasında yer alan yayla bitkisinin çay olarak tüketilmesi ve faydaları hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

YAYLA ÇAYI FAYDALARI

Orman içlerinde yetişen ve sert bir yapısı bulunan yayla çayı neye iyi gelir? sorusu, hastalıklar karşısında doğal yöntemleri kullanmak isteyen kişiler tarafından sıklıkla araştırılır. İşte yayla çayının faydaları:

Yayla çayı doğal bir antioksidan kaynağıdır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Özellikle kış aylarında karşı karşıya kaldığımız grip ve nezleye yol açan enfeksiyonlara karşı vücudun direnç kazanmasını sağlar.

Balgam sorunu yaşayan kişilerde balgam söktürücü etki sağlar.

Kişilerde kalp ve damar sağlığını koruyucu etkisi vardır.

Kan sulandırıcı etkisi vardır.

İltihap oluşumunu engeller, meydana gelen iltihapların daha hızlı iyileşmesinde yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzenler, mide ve bağırsak problemlerini ortadan kaldırır.

Aynı zamanda iştah açıcı bir özelliğe sahiptir.

Yayla çayının sakinleştirici özelliği de olduğu bilinmektedir. Bu yüzden yatıştırıcı bir bitkidir.

İdrar yolunu temizler. Enfeksiyon oluşumunun önüne geçer.

Regl dönemlerinin daha hafif ağrılar ile geçmesine yardımcı olur.

Yayla çayı saç köklerini iyileştirici ve güçleştirici etkiye sahiptir. Saç dökülmesi ve kafada deri dökülmelerini iyileştirir.

YAYLA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Yayla çayı nasıl demlenir? sorusunun cevabı son derece basittir. Yayla çayı herkesin kolaylıkla, kısa sürede demleyerek içebileceği bir bitki çayıdır.

Yayla çayı tarifi:

Yayla çayını iki farklı şekilde demleyebilirsiniz. Bunlardan biri Suyun kaynatılması ve ardından yayla bitkisinin içine eklenerek en az 10 dakika demlenmesi yöntemidir. Bu işlemin ardından yayla bitkisini süzerek çayını isteğinize göre limon ya da bal ile tüketebilirsiniz.

Bir diğer demleme yöntemi ise çok tavsiye edilmez. Bunun nedeni ise yayla çayı bitkisinin doğru bir kaynatma yöntemi ile hazırlanmasına dikkat edilmesi gerektiğidir. Ancak yayla çayı fazla kaynatılırsa yeterli faydayı sağlamaz. Bu yüzden kaynatma yöntemi ile yayla çayı demlemesi şöyle olmalıdır.

Bir su bardağının içine iki yemek kaşığı yayla çayını eleyerek ocağa alın. Ocaktaki su 5 dakika kaynadıktan sonra altını kapatın ve süzün. Süzdükten sonra limon ya da bal ile tatlandırarak içebilirsiniz.

YAYLA ÇAYI NE İŞE YARAR?

Doğanın mucize bitkileri arasında yer alan yayla çayı kalp hastalıklarından bağışıklık sistemine, cilt sorunlarından mide rahatsızlıklarına kadar pek çok sorunda fayda sağlar.

YAYLA ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Doğal bitkilerden yapılan çayın zayıflamaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Ancak her doğal bitki çayı zayıflamaya yardımcı olmaz. Yayla çayı da bunlardan biridir. Yayla çayının insan vücuduna katkısı sayısız faydanın yanı sıra iştah açıcı özelliği bulunmaktadır. Bu yüzden yemek yeme isteğinizi arttırabilir.

YAYLA ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Yayla çayı adet söktürücü bitkiler arasında yer alır. Düzenli kullanıldığı takdirde regl dönemlerinde krampların ve ağrıların azalmasında da yardımcı olur.