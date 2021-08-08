Kudret narı faydaları: Kudret narı nasıl yenir, neye iyi gelir?

Mide ve ülser gibi hastalıklarda kişiler doğal tedavi yöntemlerini kullanmayı daha çok tercih eder. Bu kapsamda da doğanın mucizesi olan meyve, sebze ve bitkiler hakkında araştırmalar yapar. Bu meyvelerden biri olan kudret narı da sahip olduğu bileşen ve özellikler ile mide ve bağırsak sorunları yaşayan kişiler için doğal bir tedavi besinidir. Kudret narının salatalığa benzeyen yeşil görüntüsünün yanı sıra iç kısmı sarımsı ve acı bir tada sahiptir. Kudret narının çekirdekleri kimileri tarafından zehirli olarak adlandırıldığı için genellikle kullanılmaz. Peki, kudret narı nasıl tüketilmeli? Nelere dikkat edilmelidir? İşte bilinmeyen tüm detaylar…

KUDRET NARI NASIL YENİR?

Pek çok farklı hastalığa karşı koruyuculuk sağlayan kudret narı taze yenir. Bunun için kesilen ve çekirdekleri çıkarılan kudret narını püre haline getirebilirsiniz. Pürenin içine bal ekleyerek aç karnına sabahları yiyebilirsiniz.

KUDRET NARI FAYDALARI

İçeriğinde bulunan antioksidan ve vitaminlerle doğal bir şifa deposu olan kudret narının faydaları şunlardır:

Kan şekerini deneler

Yüksek ve zararlı kolesterolü düzenler.

Kilo verme dönemlerinde hızlı yağ tüketimini sağlar.

Enerji verir.

Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olur.

Bağışıklığı güçlendirir.

Karaciğeri temizler

Sedef, egzama, kızarıklık ve çıban gibi cilt sorunlarında iyileşme sağlar. Cilt lekelerini de geçirir.

İnme ve kalp krizi gibi durumları önler.

KUDRET NARI ZAYIFLATIR MI?

Kudret narı pek çok yönden şifa deposudur. Şifalarının yanı sıra kudret narı macunu zayıflamak isteyen kişilerin yardımcısı olmaktadır. Çok amaçlı kullanılan bu besin, özellikle kişide tatlı yeme isteğini bastırır. İştahı belirli bir ölçüde kapatmaya yarar. Kudret narının zayıflamaya yaraması için şunlar yapılmalıdır:

2 adet kudret narı çekirdekleri çıkarılıp ezilir,

Yarım kavanoz balın içerisine koyulur.

45 gün boyunca sabah, akşam aç karnına 1 yemek kaşığı tüketilir.

KUDRET NARININ CİLDE FAYDALARI

Kudret narı pek çok hastalığın tedavisi için binlerce yıldır kullanılan bir besindir. Fayda sağladığı rahatsızlıklardan birisi ise cilttir. Ciltte oluşan birçok rahatsızlığı tedavi eder. Bunlardan bazıları ise şunlardır:

Güneş yanıklarına iyi gelir.

Güneşin zararlı ışınlarına karşı cildi korur.

Egzama, çıban ve sedef hastalıkları gibi cilt sorunlarının tedavisini yapar.

Cilt lekeleri için kullanılır.

Derin cilt enfeksiyonlarına iyi gelir.

Akne tedavisinde etkilidir.

KUDRET NARI KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Kudret narı tüketen kişilerin merak konularından birisi de kalorisidir. 100 gramlık bir kudret narında 30 kcal kalori bulunur. Orta boyda bir kudret narında ise 15 kalori vardır. Besin değerleri ise şu şekildedir:

Karbonhidrat 3.3

Protein 5.3

Yağ 0.7

A vitamini

C vitamini

KUDRET NARI NASIL YAPILIR?

Kudret narını macun olarak tüketebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan bal ve kudret narıdır. Kudret narını çekirdeklerinden temizleyerek bir kaba alın. Parçalara ayırdığınız bu kudret narına 1 su bardağı balı koyun. Kabın kapağını kapatarak 1 ay bekletmeye alın. 1 ay sonra macun haline gelen ve sulanan kudret narını sabahları aç karnına tüketin. 1 tatlı kaşığının yeterli olacağı kudret narı macunu sulanabilir. Bu yüzden yemeden önce karıştırın. Kudret narı farklı olarak zeytinyağı ile de hazırlanabilir. Burada kudret narına bal yerine zeytin yapı ekleyebilirsiniz. Karıştırdığınız kudret narını bekletmenize gerek yoktur.

KUDRET NARI NE İŞE YARAR?

Kudret narı antioksidan açısından çok zengindir. Bu yüzden uzun yıllardır güçlü bir doğal tedavi yöntemi olarak kullanılır. Kanser hücrelerine karşı savaşan kudret narı kan şekeri, kolesterol ve tansiyonu da dengeler. Bağırsak ve sindirim problemlerine karşı doğal ilaç olan kudret narı cilt sorunları için de göz ardı edilmeyecek bir tedavi aracıdır.

KUDRET NARI BUZDOLABINDA SAKLANIR MI?

Kudret narı tüketimi birçok şekildedir. Kudret narı genellikle kuru ve serin ortamlarda bekletilmelidir. Buzdolabında bekletmek pek doğru değildir. Ancak kudret narı macunu buna göre daha farklıdır. Eğer kudret narı macunu yapılırsa en az bir ay buzdolabında beklemesi gereklidir. Kudret narını buzdolabında saklamak doğru bir seçim değildir. Bu yüzden serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir.

KUDRET NARI ZARARLARI

Kudret narının bilinen bir zararı ve yan etkisi yoktur. Ancak bazı kişilerin vücudu farklı besin maddelerine alerjik reaksiyon gösterebilir. O yüzden hastalığı olan ya da düzenli ilaç kullanan kişilerin doktora danışmadan kudret narını kullanmaması önerilir. Kudret narının fazla tüketilmesi ise mide rahatsızlıklarına yol açar. İshal olmanıza neden olur. Kudret narının tüketiminde bir yan etki olmaması için günde 1 tatlı kaşığı kullanmanız yeterlidir. Kudret narının zararlı olarak kabul edildiği bölgesi ise çekirdekleridir. Kırmızı renkte olan bu çekirdeklerin zehirli olduğu yönünde belirtiler olduğu için atılması gerekir.

KUDRET NARI NEYE İYİ GELİR?

E vitamini oranı yüksektir bu da tırnakların ve saçların güçlenmesini sağlar. Kanı toksinlerden ayırır ve temizler. Erkeklerde cinsel gücü arttırır. Bunun yanı sıra tümöre karşı koruma ve önleyici etkisi bulunur. Günde 1 tatlı kaşığı düzenli tüketildiğinde zayıflamaya da yardımcı olur.