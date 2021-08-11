Bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir? Protein deposu bıldırcın yumurtası neye iyi gelir?

Bıldırcın yumurtası protein, mineral ve vitamin deposudur. Çiğ olarak tüketildiği takdirde mucizevi bir etki göstererek pek çok rahatsızlığa fayda sağlar. Bazı kesimler tarafından sadece çiğ tüketilmesi önerilen bıldırcın yumurtası daha sağlıklı ve kuvvetli bir vücuda sahip olmanıza yardımcı olur. Boy uzatma konusunda etkili olduğu iddia edilen bıldırcın yumurtası hakkında en merak edilen konu ise çiğ tüketimde mideye bir zararı olup olmadığıdır. İşte bıldırcın yumurtası hakkında merak edilen detaylar…

BILDIRCIN YUMURTASININ FAYDALARI

Bağışıklık sistemini destekler.

Astıma ve öksürüğe iyi gelir, solunum yolunu temizler.

Alerjik reaksiyonları olan kişilere iyi gelir.

Yüksek vitamin ve mineral oranları vücuda dinçlik katar.

Kansızlığı önler.

Antioksidan içeriği vardır, vücudu arındırır.

Tansiyonu düşürür.

Kalp sağlığına iyi gelir.

Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar.

Açık yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

A vitamini yüksektir. Göz sağlığına iyi gelir.

Erkeklerde cinsel gücü arttırıcı etkisi vardır.

BILDIRCIN YUMURTASININ SESE FAYDALARI

Genellikle ses iyi gelmesiyle bilinen bıldırcın yumurtasını çiğ bir şekilde içmek, ses kısıklığına iyi gelmektedir. Bu yöntemi düzenli bir şekilde her gün 1 tane bıldırcın yumurtası içtiğinizde daha rahat nefes almaya başladığınızı da fark edebilirsiniz.

BILDIRCIN YUMURTASININ CİLDE FAYDALARI

•Bıldırcın yumurtası sağlığa ve mutfaklarda yemeklere verdiği lezzetin yanı sıra ayrıca cilde de faydaları bulunmaktadır. Bıldırcın yumurtası yaşlanmayı geciktirir ve ayrıca kırışıklarınızın iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

•Ayrıca bir diğer cilde faydası ise bıldırcın yumurtası cildin yumuşaklığını ve nemini arttırır ve bıldırcın yumurtası maskesi yaparak da yüzünüzdeki lekelerin gitmesine yardımcı olmaktadır.

BILDIRCIN YUMURTASI NASIL YENİR?

Bıldırcın yumurtası çocuklarda ve yetişkinlerde farklı şekillerde yenir. Çocuklar iki yaşın üzerindeyse haşlayarak yiyebilirler. Bıldırcın yumurtasına karşı herhangi bir alerjisi bulunmayan kişiler çiğ tüketimi tercih edebilir. Eğer çiğ yutmada zorlama yaşıyorsanız bir adet bıldırcın yumurtasını süt ve bal ile karıştırarak içebilirsiniz. Bu karışımla solunum yolları temizlenecek ve ses telleriniz güçlenecektir.

BILDIRCIN YUMURTASI NASIL PİŞİRİLİR?

Bıldırcın yumurtası 3 farklı şekilde pişirilir:

Haşlama: kaynayan su içerisinde 5 dakika haşlayarak sade bir şekilde tüketin. Aksi halde besin değer azalacaktır. Omlet: Normal yumurta ile yapılan omlet tekniğini bıldırcın yumurtasıyla da yapabilirsiniz. Çiğ : Bıldırcın yumurtası tüketiminde en çok önerilen yöntemdir. İster aç, ister tok karnına tüketebilirsiniz.

BILDIRCIN YUMURTASI BESİN DEĞERİ

Bıldırcın yumurtasının besin değeri açısından çok zengindir. 1 tane bıldırcın yumurtasında bulunan besin değeri ise şu şekildedir:

Karbonhidrat: 0.18 gr

Yağ: 4.99 gr

Protein: 5.87 gr

Sodyum: 63.45 gr

A vitamini: 70.2 iu

Potasyum:59.4 gr

Kolesterol: 379.8 mg

Demir: 1.64 gr

BILDIRCIN YUMURTASI KALORİSİ

Tavuk yumurtasına göre daha yüksek besin değerine sahip olan bıldırcın yumurtasının kalorisi 158,5'dir.

BILDIRCIN YUMURTASININ ZARARLARI

Bıldırcın yumurtasının faydası olduğu gibi zararları da bulunmaktadır. Bunlardan ilki çocuk ve bebeklere bıldırcın yumurtasını düzenli olarak yedirmeye başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Gereğinden fazla bıldırcın yumurtası tüketimi alerjik reaksiyonlara, böbrek sorunlarına neden olabilir. Ayrıca gereğinden fazla tüketimi sonucunda kolesterol ve kalp rahatsızlığı yaşayanlarda olumsuz sonuçlar görülmesine, ciddi, kronik bir rahatsızlığı olan kişilerin de bıldırcın yumurtası tüketmeden önce doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

BILDIRCIN YUMURTASI KİLO ALDIRIR MI?

Şifa kaynağı olan bıldırcın yumurtasında yüksek oranda kalori bulunmaktadır. Kalori içeren bıldırcın yumurtası, kilo almanıza yardımcı olabilmektedir. Özellikle de bal ve süt ile karıştırıldığında bıldırcın yumurtası, kilo almanıza yardımcı olmaktadır.