Bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir? Bebeklerde kabızlık nasıl geçer?

Bağırsak problemleri herkeste görülebilecek bir durumdur. Özellikle bebeklerde görülmesi hem anneyi hem de bebeği huzursuz etmektedir. Normal şartlarda bebeklerin tuvaleti yumuşaktır ve bağırsaklardan kolayca geçebilir. Ancak zorlanarak tuvalete çıkması kabız olduğu anlamı taşımaz. Bazen bağırsak hareketleri yavaş ya da düzensiz olabilir. Bebekler ve çocuklarda sık görülen bu durum tedavi edilmezse kronikleşme durumu vardır. Sadece anne sütü ile beslenen bebeklerde kabızlık az sıklıkta görülür. Ancak katı gıda ve mama ile beslenenlerde daha fazla görülebilir. Böyle durumlarda anneler bebekleri adına endişe duyar ve internet üzerinden araştırmalar yaparlar. Aynı zamanda evde bebeklerine masaj yaparak durumun düzelmesini de sağlayabilirler. Buna göre; bebekler neden kabız olur? Bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir, nasıl geçer?

BEBEKLERDE KABIZLIK BELİRTİLERİ

İştah kaybı

Huzursuzluk

Ağlama

Hırçınlık

Zor tuvalete çıkma

Karın bölgesinde sertlik

BEBEKLER NEDEN KABIZ OLUR?

Bebeklerin kabız olmasının birden fazla sebebi olabilir. Bunlardan bazıları;

Anne sütü yerine mama ile beslenme: Anne sütü ile beslenen bebeklerde kabızlık daha az görülür. Bunun sebebi anne sütünün sindiriminin kolay olmasıdır. Anne sütü bebeklerin bağırsak hareketlerini arttırır ve daha sık tuvalete çıkmasını sağlar.

Katı gıdaya geçiş evresi: Anne sütünden katı gıdaya geçiş evresinde bağırsaklar bu besinleri kolayca sindiremez. Bu sebepten ötürü daha sık kabız olurlar. Tuvalete çıkma sıklığı ve sertliğinde değişiklikler görülebilir. Bu durum zaman içerisinde değişebilir, düzelebilir ya da daha ileri seviyeye çıkabilir.

Liften eksik beslenme: Ek gıdaya geçen bebeklerde beslenmeden kaynaklı bir takım problemler görülebilir. Bu sebepten bol sıvı, su ve yüksek lifli gıdaların tüketilmesi gerekmektedir. Püre, havuç, kayısı, ezilmiş elma, çilek gibi besinler bebeklerde kabızlık durumunu çözecektir.

Az sıvı ya da su tüketimi: Bol su tüketimi bebeklerin kabız olma ihtimalini düşürür. Kolay tuvalete çıkılmasını sağlar. Bu durumda bebekler rahat eder.

BEBEĞİNİZ KABIZ OLDUYSA NELER YAPMALISINIZ?

Bebeğin bacaklarıyla dairesel hareketler yapılır. Bu durum bağırsakların kolayca hareket etmesine yardımcı olacaktır.

Bebek masajı yapılabilir. Bağırsak fonksiyonlarının çalışmasını sağlar.

Sıcak bir banyo bebeğin kolay dışkılamasını sağlar. Banyo sırasında da masaj iyi gelecektir.

Anüsün dış tarafında krem ya da vazelin sürmek iyi gelecektir.

Bebeklerde kabızlık birtakım hastalıkların başlangıcı olarak da bilinir. Gıda alerjisi veya zehirlenmesi gibi durumları tetikleyebilir. Metabolizma bozukluğu ya da doğuştan gelen hastalıkların habercisi de olabilir. Bu durum ihmal edilmemeli, mutlaka doktora kontrol ettirilmelidir.

BEBEKLERDE KABIZLIĞA NEDEN OLAN ETKENLER

Endokrin hastalıklar

Sinir sistemi bozuklukları

Yetersiz ve dengesiz beslenme

Kalsiyum yüksekliği

Potasyum azlığı

İnek sütü alerjisi

BEBEKLERDE KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Bebeğe ılık suda banyo yaptırmak kasların gevşemesine neden olur, bu durumda bebek rahatlar. Banyo sırasında ılık suyun içine kısa süreliğine oturtmak da etkili olacaktır.

Bebeğin poposuna vazelin veya gliserin sürülebilir.

Bebeğe egzersiz yaptırmak iyi gelecektir.

Bebeklere masaj yapılması iyi bir yöntemdir. Bebeğin karın bölgesine yarım ay hareketlerinin yapılması bağırsak hareketlerini hızlandırır.

Kabızlık neden olur? Kabızlığa ne iyi gelir ve nasıl geçer? Kabızlığı anında kesen yöntemler!